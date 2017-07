Temptation Island 2017/ Anticipazioni e news: Ruben unico protagonista

Temptation Island 2017

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: RUBEN PROTAGONISTA - A dettare legge sono i social con i loro tweet e i loro commenti e anche per Temptation Island 2017, almeno nella prima puntata, è stato così. Il preferito dal pubblico di Canale 5 continua ad essere Ruben, il vero protagonista, visto che non si è parlato d'altro. Il bel fidanzato "tradito" almeno nelle parole dalla sua fidanzata, è ormai diventato il re di meme e di battute e i fan chiedono a gran voce di vedere la sua vendetta nella seconda puntata in onda lunedì sera. La vendetta ci sarà davvero? Sono in molti quelli a pensare che Ruben non avrà il coraggio di affrontare la sua fidanzata e nemmeno di avvicinarsi pericolosamente ad un'altra donna. Saranno gli altri fidanzati ad aiutarlo nella sua missione? Il pubblico lo spera e adesso non ci rimane che attendere che il fine settimana passi in fretta per fare un altro tuffo nel trash.

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: DUE ADDI NELLA PROSSIMA PUNTATA? – Dopo una prima puntata in cui non sono mancati i colpi di scena, cosa succederà nel secondo appuntamento di Temptation Island 2017? L’appuntamento è per lunedì 3 luglio, in prima serata su canale 5. La seconda puntata si preannuncia imperdibile. Dal promo, infatti, abbiamo scoperto che sicuramente Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo lasceranno il programma. I due, però, lo faranno insieme o decideranno di dirsi addio dopo sette mesi d’amore? L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tuttavia, potrebbero non essere i soli a chiedere il falò di confronto già alla seconda puntata. Un’altra coppia fortemente in crisi è quella formata da Valeria e Alessio. La Bigella ha già dichiarato che non ha alcuna intenzione di restare nel villaggio per permettere al fidanzato con cui sta insieme da 5 anni e convive con 3 di conoscere altre ragazze. “Io qua non resto. Non gli permetto di farsi i comodi suoi. La vuoi conoscere? La conosci fuori”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice davanti alle telecamere di Temptation Island 2017 durante il primo falò. Saranno, dunque, due le coppie che lasceranno il programma durante la seconda puntata? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: RUBEN IDOLO DEL WEB, LASCERA’ FRANCESCA? – E’ Ruben il nuovo idolo del web dopo la prima puntata di Temptation Island 2017. Il ragazzo ha conquistato il pubblico femminile con la sua dolcezza e l’immenso amore che ha dimostrato nei confronti della fidanzata Francesca che, a sua volta, non vedeva l’ora di separarsi da lui e cominciare la nuova avventura nel villaggio insieme ai ragazzi single tra i quali è stata subito attratta da Gianfranco. Per Ruben, ascoltare le parole di Francesca che ha confessato di sentirsi soffocare quando è al suo fianco, è stata una vera doccia fredda. Il suo atteggiamento, però, è rimasto pacato e tranquillo anche se dai suoi occhi si notava tutto il dolore che stava provando in quel momento. I telespettatori lo hanno immediatamente preso sotto la loro ala protettiva e sperano che Ruben riesca a trovare il coraggio per lasciare Francesca e cominciare una nuova vita. Ci riuscirà? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: ECCO CHI E' CARMEN RIMAURO - Carmen Rimauro è tornata in televisione dopo la precedente esperienza con Uomini e Donne. La bella 20enne ha corteggiato per qualche tempo l'ex tronista Manuel Vallicella fino a quando, il veronese sotto pressione, ha deciso di abbandonare il trono e con lo stesso anche la possibilità di conoscere meglio la ragazza. Carmen però, è tornata in televisione con il ruolo di tentatrice della nuova edizione di Temptation Island 2017, che lo scorso lunedì sera ha debuttato con la prima puntata. Sono in tanti quelli che nelle ultime ore stanno facendo delle ricerche web per conoscere qualcosa di più sulla napoletana, ecco perché, in questo nuovo focus vogliamo condividere tutte le informazioni sul suo conto. Carmen è alta 1,71, laureanda in psicologia lavora anche come modella. Ha partecipato anche al concorso di Miss Italia come Miss Wella Professionals. Quando ha partecipato a Uomini e Donne, anche Luca Onestini aveva mostrato dell'interesse nei suoi confronti ma lei, ha deciso fin da subito di dichiararsi per Manuel. Carmen però, è apparsa fin da subito molto timida ed introversa e quindi, è stato difficile evidenziare il suo vero carattere. Quando la Rimauro ha deciso di partecipare a Temptation, sono arrivate anche le prime critiche in quanto, in molti si chiedevano come facesse ad intraprendere un nuovo percorso televisivo nonostante la timidezza. La ragazza inoltre, aveva espresso il desiderio di allontanarsi definitivamente da questo mondo ma, infrangere una promessa non ha mai fatto del male a nessuno, non trovate? (Aggiornamento di Valentina Gambino)

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: VALERIA E ALESSIO SI SAREBBERO LASCIATI - Valeria e Alessio si sono lasciati? Le loro problematiche amorose sono state le più seguite della prima puntata di debutto della quarta stagione di Temptation Island che ha aperto i battenti lo scorso lunedì sera su Canale 5. Ed intanto, il web mormora: si sono lasciati? Come ben sapete infatti, le dinamiche stanno per concludersi con l'ultimo falò che dovrebbe registrarsi nel corso della giornata di oggi. E così, mentre Riccardo e Camilla sembrano avere fatto pace, sul web si mormora sul possibile destino riservato a Valeria e Alessio. Lei, ex corteggiatrice e scelta di Gianfranco Apicerni, in qualche modo è rimasta nel cuore dei fan di Uomini e Donne. Lui invece, era sconosciuto al grande pubblico ma, con la sua simpatia e il suo accento "romanaccio" sta già conquistando il pubblico. Valeria vorrebbe costruire una famiglia con il fidanzato ma lui ancora non se la sente. E così, dopo la fine della prima puntata, la corsa "social" è impazzata alla ricerca di indizi utili: si sono lasciati oppure no? Alessio e Valeria non si seguono su Instagram, cosa vorrà dire? Ci sono alcune differenti strade, la prima potrebbe servire per depistare e magari, non si seguivano già da qualche tempo. Oppure, in alternativa, avranno preso parte al programma già "lasciati". L'altra ipotesi invece, potrebbe confermare la loro definitiva separazione. Raffaella Mennoia però, aveva lasciato ipotizzare un matrimonio “simbolico” e loro, proprio alcuni anni fa l'hanno già fatto (anche se in Italia non ha alcuna validità). Desiderio di “rinnovare” le loro promesse? Staremo a vedere! (Aggiornamento di Valentina Gambino)

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: TUTTI CON RUBEN, LA “CATTIVERIA” DI FRANCESCA COLPISCE IL WEB - Tra le nuove coppie di Temptation Island 2017, grande attenzione anche per Ruben e Francesca. Il ragazzo è stato costantemente “massacrato” dalla sua fidanzata, che, in più di una occasione ha affermato di non essere sicura di amarlo. Il 23enne di Bergamo, è stato preso di mira e costretto alla visione di un video dietro l'altro con dentro gli attacchi di lei. "Niente farfalle nello stomaco, non lo stimo, non mi sento protetta da lui, mi innervosisce in ogni suo gesto e meno male che finalmente qui sono sola", ha confessato Francesca durante un confronto con la redazione. A questo punto, il web ha preso a cuore la "causa" Ruben creando anche l'hashtag: #IoStoConRuben. Tanti i commenti ironici apparsi su Twitter: "Potete darmi aggiornamenti su Ruben? Sono preoccupata", "Io tifo per Ruben, deve cornificare quel cessone convinto di Francesca come se non ci fosse un domani". "Salve, vorrei comprare uno Zerbino. Avete il modello #Ruben?". Ruben però, nonostante gli attacchi della fidanzata, non è apparso arrabbiato ma piuttosto deluso e perplesso: "Se il giorno prima ti dice che sei insicuro e il giorno dopo ti dice ti amo che vuol dire?", ha confidato il ragazzo parlando con gli altri. La risposta alla domanda però, è arrivata prontamente dal web: "Sveglia, vuol dire che è psicopatica", scrivono. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: VALERIA E ALESSIO, COPPIA SUPER FAVORITA - Temptation Island 2017, già dalle prime battute si è portato a casa ascolti di tutto rispetto. Le coppie di quest'anno, forse anche per merito delle loro particolari dinamiche, hanno immediatamente catturato l'attenzione del pubblico da casa. Tra i picchi più alti della serata, si nota la curva in crescita alle 23.20, ora in cui veniva mostrato a Valeria Bigella il video del suo fidanzato Alessio alle prese con le tentatrici mentre raccontava loro di stare bene senza la sua fidanzata. Successivamente, il ragazzo si è intrattenuto con una single nella jacuzzi mentre la fidanzata durante il falò ha voluto interrompere il video. Il secondo picco della mezzanotte con il 27%, ha visto protagonista sempre Valeria e Alessio, con la ragazza disperarsi per il suo fidanzato consolata sia da Camilla che da Sara. Diversamente da ciò che potevano invece riferire i “sondaggi” del web, Valeria e Alessio hanno interessato più il pubblico rispetto alla coppia formata da Selvaggia e Francesco che, con il loro fare tra il coatto e l'istintivo, si sono guadagnati fin da subito la medaglia d'oro di coppia più “coatta” dell'edizione. Valeria ha catturato l'attenzione perché è anche un ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Come ben sapete infatti, la ragazza è l'ex scelta di Gianfranco Apicerni, attuale postino di “C'è posta per te”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: IL DEBUTTO PIU' VISTO DI SEMPRE, DATI E ANALISI - La prima puntata di Temptation Island 2017 è andata in onda lo scorso lunedì. La presentazione delle sei coppie ufficiali in gara, è stata accolta in maniera positiva dal popolo della rete che ha subito ritrovato dei personaggi fortemente espansivi e "bislacchi" (direbbe la d'Urso...) al punto giusto tanto da potere creare dei veri tormentoni sul web. La trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, si è portata a casa anche un boom di ascolti coinvolgendo ben 3.413.000 di spettatori con il 18,08% di share. Dati davvero entusiasmanti se considerate anche la calda stagione. A questo punto, facendo anche un breve salto nel passato, si giunge alla conclusione che la prima puntata di Temptation Island sia stata la più seguita di tutte. Eccovi in dettaglio i dati share: anno 2014 15,55%, anno 2015 16,32%, anno 2016 14,53% e 2017 18,08%. La formula, così come avrete avuto modo di visionare, è rimasta la stessa, così come il conduttore che si divide tra voce narrante durante il soggiorno, all'uomo delle "comunicazioni" ufficiali nel corso dei vari falò. Ciò che è cambiato nelle edizioni del programma è il cast. A questo punto, ci sentiamo di premiare tutte le coppie che, in un modo o nell'altro, hanno già i giusti presupposti per creare un vero siparietto trash di tutto rispetto.



Francesco e Selvaggia per esempio, sono risultati essere la coppia più interessante di questa edizione, entrambi di “pancia” e con reazioni inaspettate, tra lacrime e gesti plateali. La coppia ha già dato modo di interessare il pubblico con i primi litigi utili che hanno segnato gli esiti del programma fin dalle prime battute. Il successo di Temptation Island 2017 però, segue un filone ben preciso: quello dei cosiddetti "figli di Maria". Se amate già i programmi della Queen, da Uomini e Donne ad Amici, non avrete affatto alcun problema ad "ambientarvi" nelle dinamiche estive dell'isola delle tentazioni. I programmi della De Filippi quest'anno, hanno rispecchiato in pieno ciò che sperava il pubblico di vedere e ricevere e, Temptation non si discosta molto da questo “obiettivo”. Le coppie in gioco però, così come accade spesso anche a Uomini e Donne, sono tutti volti “già visti”, a cominciare da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, prossimi all'uscita durante la seconda puntata.

