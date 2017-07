TERMINATOR / Diretta streaming e trailer del film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 29 giugno 2017)

film prima serata

TERMINATOR, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 29 GIUGNO 2017: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Serata Action su Rai 4 con la messa in onda di Terminator. Il film del 1984 (qui il trailer) è stato diretto da James Cameron nel 1984 e rappresenta l'inizio di una lunga saga. Nel 1991 esce quello che viene considerato il vero capolavoro e cioè Terminator 2 - Il giorno del giudizio. Bisogna aspettare il 2003 invece per assistere al terzo capitolo dal titolo Terminator 3 - Le macchine ribelli. Nel 2009 è il momento di Terminator Salvation mentre nel 2015 è uscito Terminator Genisys. Da questo film poi sono nate anche delle serie televisive che hanno avuto discreto successo come Terminator: The Sarah Connor Chronicles. Staremo a vedere quale sarà la risposta del pubblico. Il film Terminator va in onda dalle 21.10 su Rai 4 e lo potremo seguire anche in diretta streaming, grazie a Rai Play, sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

TERMINATOR, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 29 GIUGNO 2017: CURIOSITA' - Terminator, è il film che andrà in onda su Rai 4 oggi, giovedì 29 giugno 2017. Una pellicola caratterizzata dai generi azione, fantascienza, drammatica e thriller ed è stata diretta da James Cameron che si è occupato anche della sceneggiatura con l'aiuto di Gale Anne Hurd, quest'ultimo ha firmato anche la sceneggiatura. La direzione della fotografia è stata è stata affidata ad Adam Greenberg ed il montaggio del film è stato realizzato da Mark Goldblatt con gli effetti speciali curati da Stan Winston. Le musiche della colonna sonora invece, sono state composte da Brad Fiedel. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 1984 e la sua durata è di circa 108 minuti. Il film Terminator è stato distribuito in tutto il mondo con titoli differenti, in base al Paese. In Portogallo, Finlandia e Paesi Bassi venne vietato ai minori di 16 anni. Nel nostro Paese la sua visione fu inibita ai minori di 14 anni. La pellicola è entrata a far parte della National Film Registry dal 2008 ad opera della Biblioteca del Congresso, per via del suo elevato valore culturale ed estetico. Nel 2001 è stato inoltre inserito nell'elenco dei cento migliori film thriller della storia del cinema americani.

TERMINATOR, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 29 GIUGNO 2017: IL CAST - Terminator, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 29 giugno 2017 alle ore 21.10. Una pellicola fantascientifica del 1984 che è stata diretta da James Cameron ed interpretata da Arnold Schwarzenegger con Michael Biehn, Linda Hamilton, Lance Henriksen, Paul Winfield e Rick Rossovich. Rappresenta il primo capitolo della fortunatissima saga di Terminator che comprende ben quattro sequel. Il successo del film superò ogni tipo di aspettativa. Terminator rimase in cima alla classifica dei film più visti negli Stati Uniti per circa due settimane di fila. Grazie alla pellicola il regista James Cameron venne conosciuto dal grande pubblico e la carriera di Schwarsenegger si consolidò. Dalla saga di Terminator è poi nata una serie televisiva, videogiochi e vari romani a fumetti. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA - Nel 1984, a Los Angels, approdano due misteriose figure provenienti dal futuro. Terminator è un cyborg assassino con l'ordine di eliminare Sarah O Connor, mentre Kyle Reese è un soldato che ha il compito di proteggere la donna. Quest'ultima, completamente ignara di tutto ciò che sta per accadere, riconosce il pericolo per via della notizia di diversi omicidi di sue omonime. Terminator non conosce infatti il suo volto. Kyle salva Sarah per la prima volta all'interno di un locale, in cui Terminator irrompe con violenza. L'uomo spiega alla donna il perché di tutta questa violenza. In un prossimo futuro i robot prenderanno il sopravvento sull'umanità. Il figlio della donna, John O'Connor, darà vita e guiderà la Resistenza che sconfiggerà Skynet. Nel tentativo disperato di eliminare ogni traccia della Resistenza, Terminator è stato inviato indietro nel tempo per uccidere la madre di Jhon. Dopo essersi rifugiati in un sotterraneo, Kyle e Sarah, vengono catturati dalla polizia al termine di un rocambolesco inseguimento automobilistico. L'uomo viene dichiarato insano di mente. Sarah è tenuta sotto torchio dal sergente Vukovich. Poco dopo la stazione di polizia viene assaltata dal robot. Kyle e Sarah riescono a fuggire e si rifugiano in un motel ma Terminator li rintraccia nuovamente e i due scappano a bordo di un camion. Ne nasce così un nuovo inseguimento con il robot alla guida di un'autocisterna, che culmina con un esplosione. I due fuggiaschi trovano riparo una fabbrica sempre braccati dal robot che viene annientato e reso innocuo da Sarah che lo frantuma grazie all'ausilio di una pressa idraulica. Il film termina con la donna che alcuni mesi dopo, in dolce attesa di John, è in viaggio verso il Messico intenta a girare un filmato da passare a suo figlio.

© Riproduzione Riservata.