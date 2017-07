THE WINNER IS 2017, Alessandro Canino vincitore terza puntata: i ringraziamenti sui social

Gerry Scotti con Mara Maionchi e Alfonso Signorini a The winner is

THE WINNER IS 2017, PUNTATA 29 GIUGNO: CHI SARÀ IL VINCITORE?

ALESSANDRO CANINO RINGRAZIA TUTTI SUI SOCIAL – Sono passati tantissimi anni da quando scalò le classifiche italiane con la canzone “Brutta” ma il pubblico ricorda sempre con tanto affetto Alessandro Canino che ieri non ha solo partecipato ma ha anche vinto la puntata di The Winner is. Felicissimo per il risultato raggiunto, Canino ha immediatamente ringraziato sui social tutti quello che lo stanno sostenendo in questa nuova avventura. “Grazie a tutti, ho vinto con voi”, ha scritto subito dopo la messa in onda della puntata. La reazione dei fans che, in questi anni, hanno continuato a seguire Alessandro Canino non si è fatta attendere. “Sempre bravissimo”, “Ho tifato come allo stadio per te. Grazie di esistere”, “Vittoria meritatissima”, “Ciao Ale mi hai fatto davvero emozionare! Complimenti per la vittoria! E in bocca al lupo per la finale!”, “Ognuno di noi quando fa un lavoro ci mette dentro sacrificio, sudore e talvolta soldi... deve essere stato difficile in tutti questi anni essere definito l'artista solo di Brutta...diversi dischi ha fatto Ale il suo ultimo Io è veramente bello...Ale puoi riprenderti tutto”, si legge su Facebook. Cliccate qui per leggere tutto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LE LOLLIPOP CHIACCHIERATISSIME SUI SOCIAL - È proprio il caso di dire “a volte ritornano”: ieri sera The winner is sono riapparse le Lollipop, il gruppo tutto al femminile formatosi nel 2001 all’interno del programma Popstars. Della formazione originale mancavano Roberta e Dominique, ma anche senza di loro le Lollipop hanno catalizzato l’attenzione degli utenti di Twitter. Le tre cananti hanno rinunciato alla sfida contro Alessandro Canino, poi eletto vincitore, e hanno accettato i 10mila euro. Su Twitter tantissimi cinguettii per loro, anche se non proprio positivi. Oggetto dei commenti è stata anche la diatriba con Mara Maionchi: “‘Io ero un po' occupata con Tiziano Ferro’Mara consola le Lollipop ricordando loro che c'è chi ha avuto una vera carriera”, “Le #Lollipop a #TheWinnerIs RAGA. Ce li ricordiamo solo noi degli anni 80 e 90. HAHAHAHA”, “In pratica sono andate lì per fottersi 10.000 euro. GENIE. #Lollipop #thewinneris”, “La Maionchi guarda le Lollipop come a dire ‘ma vi state illudendo di nuovo?’ #thewinneris”. Clicca qui per vedere tutti i tweet.

ALESSANDRO CANINO VINCE LA PUNTATA - Siamo alla finale, si sfidano Alessandro Canino e Jole Virgilio. Alessandro Canino canta la canzone di Zucchero, Diavolo in me. Molto carico Alessandro Canino nella sua interpretazione. Jole si presenta come una cantante molto determinata con la speranza di trasmettere emozioni al pubblico. La sua scelta cade sul Il tempo non torna più, canzone di Fiorella Mannoia. Molto emozionata la ventottenne di Manfredonia. Si procede al voto del pubblico, la tensione in studio è alta. Il risultato è di 61-40, logicamente non sappiamo ancora a favore di chi. Siamo alla tentazione dei trentamila euro, il padre di Jole consiglia alla ragazza di prendere i soldi, della stessa opinione la madre che fa leva sul fatto che Alessandro Canino è già affermato. Jole Virgilio ascolta i genitori e sceglie di prendere i trentamila euro dando la vittoria automatica ad Alessandro Canino. Scelta giusta visto che il 61 è di Alessandro Canino.



JOLE VIRGILIO CONTRO CANINO - Dopo la prima semifinale che ha visto scontrarsi Canino e gli Opera Pop e vincere il primo, la seconda semifinale vede scontrarsi Mirko Algeri contro la bella Jole Virgilio. Il primo ad esibirsi è proprio Mirki che stavolta porta sul palcoscenico "Occidentali's Karma", successo con il quale Francesco Gabbani ha vinto il Festival di Sanremo. Segue l'esibizione di Jole la vede cantare Wrecking ball di Miley Cyrus. È l'ora per il pubblico di effettuare la votazione e subito dopo la pubblicità scopriamo che l'esito di qeusta seconda semifinale è di 52 a 49. Arriva il momento della tentazione finale, ben 20 mila sono i soldi da poter prendere ma nessuno dei due accetta. A vincere e andare in finalissima contro Canino è però la giovane Jole.



LE LOLLIPOP CONTRO CANINO - A The Winner Is la gara continua con Alessandro Canino e le Lollipop. Due vecchie conoscenze del panorama musicale italiano. Alessandro Canino, nel 1992, portò a Sanremo il brano Brutta. Dopo cinque anni sulla cresta dell'onda il cantante toscano ha dichiarato di essere stato abbandonato dai produttori. Oggi ha la passione della cucina tanto da scrivere un libro. Cerca il rilancio nel programma di Gerry Scotti, si è esibito con il suo successo, Brutta. Marcella, Veronica e Marta rappresentano le Lollipop. Il loro primo singolo Down Down Down ha avuto grande successo. Partite in cinque purtroppo si sono sciolte e ognuno ha scelto la sua strada. Oggi sono in tre e proveranno ad emozionare di nuovo il pubblico. Il brano scelto è Down Down Down, vedremo come finirà questa grande sfida. Dalla casina di Alessandro Canino parlano la moglie e la figlia che consigliano di rifiutare i dieci mila euro come nella casina delle Lollipop. Le Lollipop hanno premuto per prendere i diecimila euro. Spiegano di essere contente a prescindere per la loro opportunità di salire di nuovo sul palco. Hanno fatto bene visto la vittoria di Alessandro Canino 56 a 45.



MIRKO VINCE CONTRO ALESSANDRO - A The Winner Is la gara continua con Alessandro Piscitella che canta "Un giorno qualunque" di Marco Mengoni. Alessandro è un ragazzo che ha la passione per la musica ma prima di tutto è il papà di una bambina che "ha cambiato la mia vita". Aiuta i malati di Sla ed è grazie a suo padre che si è avvicinato alla musica, quel padre che oggi spera possa essere orgoglioso di lui. Mirko Algeri è siciliano, ha 22 anni e ha una grande passione che è la musica. Miko ha già una compagna e ha già comprato casa e ha un mutuo sulle spalle. "Voglio costruire una famiglia per questo The Winner Is potrebbe aiutarmi" svela il ragazzo, che sul palco porta "A chi mi dice" dei Blue. Il punteggio dopo le due esibizioni è di 68 punti a 33, nessuno dei 2 ha però accettato i 10 mila euro ma a vincere è uno soltanto e in questo caso è stato Mirko.



GIOVANNI COSTELLO CONTRO GLI OPERA POP - Ha inizio la nuova puntata di The Winner Is con Gerry Scotti. Si parte subito con la prima sfida che ha la tentazione di 10 mila euro che vede Giovanni Costello un 51enne che nasce in provincia di Perugia ma che si è poi trasferito in Germania proprio per inseguire il suo sogno: la musica. Ha già partecipato a The Voice tedesco, che ha dato una notevole svolta alla sua carriera e ora vuole tentare fortuna anche in Italia. Contro Giovanni ci sono Francesca ed Enrico che vanno a comporre gli Opera Pop e portano in gara "Grande Amore" brano che è stato poi portato al successo da Il Volo. Il punteggio finale vede 66 voti contro 35 e tutto sembra far sospettare per la forza di Grande Amore possa aver vinto anche questa volta.

DIRETTA STREAMING - Su Canale 5 va in onda il programma The winner is... condotto da Gerry Scotti. Questo è tornato in onda la settimana scorsa dopo l'edizione del 2012 che vedeva come giudice Rudy Zerbi e durerà fino al prossimo 13 luglio andando in onda ogni giovedì sera. In studio quest'anno troviamo Mara Maionchi come giudice e Alfonso Signorini come opinionista. Si tratta sicuramente di un programma che piace al pubblico e che mette di fronte a diverse situazioni molto particolari e da valutare con grande attenzione. Staremo a vedere se ci sarà ancora gradimento e quello che potrà nascere sui social network dove servirà fare attenzione a giudicare con attenzione quello che diventerà di tendenza in merito al programma. The winner is va in onda su Canale 5, ma si può anche seguire in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset,sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

MARA MAIONCHI PROMETTE RISATE - Terza puntata per la nuova edizione di The Winner Is, la seconda dopo una lunga attesa. La novità di quest'anno è che insieme a Gerry Scotti c'è Mara Maionchi. Reduce dal successo di Celebrity Masterchef Italia e pronta per una nuova edizione di X Factor, la produttrice è pronta a giudicare anche gli otto cantanti che questa sera saliranno sul palco del talent show di Canale 5 pronti ad ottenere qualcosa e mettersi in mostra usando solo la loro voce. Tra racconti e lacrime, Mara Maionchi promette risate in questa nuova puntata e, proprio poco fa, pubblicando una piccola gif su Instagram ci ha ricordato l'appuntamento con The Winner Is. La Maionchi scrive: "Stasera c'è da stare allegri con #thewinneris ! Ci vediamo dalle 21.00 su #canale5 con @gerryscotti e @alfosignorini". Clicca qui per vedere la foto postata dalla Maionchi.

LE LOLLIPOP SUL PALCO DEL TALENT SHOW - Mancano poche ore al ritorno di The Winner Is 2017. La nuova edizione del talet show di Gerry Scotti ci intratterà anche questo giovedì con la sua nuova puntata in cui otto concorrenti si sfideranno con la forza della loro solo voce sperando di realizzare il loro sogno o portare a casa l'offerta del conduttore. Anche questa volta la sfida sarà ardua soprattutto alla luce del fatto che, sul palco, saliranno anche alcuni volti noti. In particolare, secondo una delle pagine fan, sembra che le Lollipop torneranno in trasmissione per esibirsi e portare a casa nuovi consensi e un nuovo passo avanti verso la finalissima in onda nelle prossime settimane. Si parlerà ancora degli addii che hanno quasi dimezzato il gruppo? Ecco qui il post su Instagram che rilancia la loro presenza.

IL RUOLO DI SIGNORINI E MAIONCHI - Nelle due precedenti puntate di The Winner Is, abbiamo ritrovato otto cantanti con le loro esibizioni dal vivo. Al termine della loro performance, dovranno decidere se accettare o meno la somma di denaro loro proposta (rinunciando alla gara) o se proseguire credendo nella forza del proprio talento ed affidandosi al verdetto dei 100 giurati chiamati a valutarli. "E' una vera e propria gara di canto come quelle che si facevano una volta - spiega all'Ansa Gerry - Non vogliamo coltivare un talento ma solo aprire una porta a chi magari ne ha presa una in faccia. Non ci saranno solo giovani: anche a 70 anni si può desiderare di avere un'altra occasione. E anticipo che il sacro fuoco dell'arte spinge la maggior parte dei partecipanti a rifiutare i soldi e credere in se stessi". Gerry Scotti, così come è successo anche per i primi due appuntamenti, penserà sempre a stemperare l'ansia mentre, la "punta di cattiveria" arriverà da Alfonso Signorini e Mara Maionchi: "La gara sarà piena di colpi di scena, ma io sarò il solito Gerry - continua - nel programma racconteremo molte storie e io dovrò tenere alto il morale dei partecipanti, Mara sarà invece l'unica che oltre ai 100 giurati potrà votare, e come sempre non le manderà a dire, sebbene mostreremo anche il suo lato di mamma e consigliera. Signorini l'ho voluto io, perché desideravo che anche il pubblico avesse una voce a rappresentarlo". (Aggiornamento di Valentina Gambino)

GERRY SCOTTI PROMETTE NUOVE EMOZIONI - The Winner Is con Gerry Scotti, è tornato in onda lo scorso 15 giugno sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dopo la prima edizione trasmessa nel 2012, i nuovi appuntamenti televisivi con il talent show, hanno portato alcuni stravolgimenti. Mara Maionchi nel ruolo di "centesimo giudice" e Alfonso Signorini in quello di "giudice popolare", hanno regalato al programma nuova linfa vitale e divertimento e, la figura del direttore di "Chi" è stata introdotta proprio quest'anno. Gerry Scotti è tornato in televisione dallo scorso 30 aprile al timone di "Caduta Libera" e, di seguito, ha voluto ripresentare al pubblico il talent show musicale in onda per cinque puntate. Quella di stasera infatti, sarà la terza e, a differenza della prima edizione, non abbiamo trovato in studio Rudy Zerbi. "Un programma che offre più emozioni di un qualsiasi festival", aveva confessato il presentatore. Per poi sottolineare più volte che il programma vive di sensazioni e promesse: "Prometto ai telespettatori un continuo su e giù di emozioni, tra tuffi al cuore e pugni allo stomaco". A questo punto, attendiamo con ansia i talenti di questa sera. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

GERRY SCOTTI CONDUCE LA TERZA PUNTATA CON L’AIUTO DI ALFONSO SIGNORINI E MARA MAIONCHI - Siamo arrivati alla terza puntata di The Winner is, il talent che tornerà in onda stasera, giovedì 29 giugno 2017, alle 21.10. Nel suo studio il conduttore dirigerà un’altra serata dedicata alla musica in cui i concorrenti interpreteranno brani della canzone italiana e straniera cercando di fare meglio del proprio avversario, sfida dopo sfida. Al fianco del conduttore ritroveremo Alfonso Signorini, nelle vesti di opinionista, e la discografica Mara Maionchi che rappresenterà i 100 giurati che dovranno decidere di volta in volta quale cantante ha portato in scena la performance migliore. Ad iniziare l’avventura saranno in 8 ma nel corso della puntata verranno eliminati a colpi di sfide da 2 e infine avremo solo un vincitore.

IL MECCANISMO DEL GIOCO - La novità di quest’edizione di The Winner is è proprio il meccanismo per cui ogni concorrente gareggia cantando su sfide dirette, uno contro l'altro. Chi vince prosegue il suo percorso e chi perde deve invece uscire di scena ma prima di sapere se la giuria lo ha premiato o meno, ogni partecipante deve decidere se e accettare l'ingente somma in denaro che gli viene offerta e abbandonare per sempre la gara, oppure continuare a credere nel proprio talento e incrociare le dita aspettando il verdetto che lo porterà un passo avanti verso il podio finale. Il concorrente che vincerà l’intera edizione porterà a casa un montepremi da 150mila euro. L’anno scorso questa fortuna era toccata a Daniela Ciampitti, vincitrice dell’edizione precedente.

