TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2/ Anticipazioni e diretta ultima puntata 29 giugno 2017: il lieto fine

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, DIRETTA ULTIMA PUNTATA

IL GRAN FINALE Arriva il giorno del matrimonio di Carlo e Feven. Luca dice a Giulia che non riesce a essere suo amico, ma che vuole tornare con lei e le dice anche di essere sicuro che durante il viaggio in Ucraina tra loro è rinato qualcosa. Lei non dice nulla. Stefano riesce a intrufolarsi al banchetto e a parlare con Federica, ma lei non vuole saperne. Alessandro cerca di aiutarlo e gli dice di sorprenderla. E lui sceglie di partire insieme a lei. A fare da dj al ricevimento c’è Giovanni, che mette nel cd delle nozze la canzone di Ambra. Si presenta anche Marco per parlare con Sara e le ribadisce che l’ama e vuole stare con lei. I due alla fine si baciano. Alberto arriva al ristorante mentre Giulia fa la foto con Luca, gli sposi, Dimitri e Matilde. Il poliziotto e l’avvocato discutono. Alessandro decide di parlare davanti a tutti per scusarsi con il fratello e ringraziarlo per quello che ha fatto per lui. Alla fine i due si riappacificano. Stefano dice ad Alessandro che volesse fosse il direttore della sua azienda. Giulia decide di parlare con Luca e Alberto e dice a entrambi che è finita, perché vuole pensare a se stessa. Federica alla fine bacia Stefano e fa pace con il padre, mentre Ambra riesce a cantare davanti a tutti, con Giovanni che l'accompagna al pianoforte. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

IL MATRIMONIO DI CARLO E FEVEN Ambra dice a Federica che vuole tornare a cantare, mentre Giulia confessa ad Alberto che non si sentirebbe a suo agio se venisse al matrimonio di Carlo e Feven. Cristina cerca di far capire al marito che se ritiene dovrebbe accettare l’offerta per la sua metà del Ground Control, mentre Max gli dice che a suo modo di vedere è uscito sconfitto dalla lite con Carlo e dovrebbe chiedergli scusa. Denis dice a Marco di non mollare sua madre e quindi di insistere con lei, anche se l’ha lasciato. Feven cerca di convincere Carlo a chiarirsi con il fratello. Alessandro dice a Stefano che Federica partirà il giorno dopo il matrimonio e quindi deve giocarsi il tutto per tutto. Emma organizza l’addio al nubilato di Feven a sorpresa. Carlo invece festeggia solo con il figlio. Alberto dice a Giulia che non potrà venire al matrimonio per stare con la figlia. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

GROUND CONTROL IN VENDITA? Alessandro corre a casa e così ferma Stefano e i due discutono in giardino, facendosi sentire da Federica, che ovviamente non la prende benissimo, soprattutto con il padre. Giulia e Luca tornano in Italia e Dimitri ritrova Matilde. Nessuno però ha detto al bambino la verità sui suoi genitori adottivi. Alla fine è Matilde a spiegargli come stanno le cose, aiutandolo a capire che la famiglia resterà comunque unita. Ambra decide di andare in ufficio per dire a Renato che vuole lasciare il lavoro per andare in fondo a quello che vuole fare veramente. Feven dice a Valerio che non lo ama quanto lui ama lei e lo lascia. Poi esce di casa per andare a dire a Carlo quello che prova per lui e gli chiede di sposarla. I due si baciano e passano la notte insieme. Alessandro cerca di farsi perdonare dalla figlia, ma non ci riesce. Poi dice al fratello che Ramponi ha offerto il doppio e Carlo ci rimane male perché ha incontrato l’offerente a sua insaputa e perché vorrebbe vendere il Ground Control. Decide anche di non volerlo come testimone di nozze. I due finiscono per discutere davanti a tutta la famiglia (aggiornamento di Bruno Zampetti)

FEDERICA SCOPRE LA VERITÀ Giulia e Luca hanno un guasto in auto e devono farsi portare da un contadino ucraino. I due dopo qualche vodka promettono di non odiarsi e litigare, ma di essere anzi amici. Ambra fa chiamare alla madre la zia per dire che non andrà a lavoro: la ragazza dice di non sentirsi bene, anche perché continua a fare troppi pasticci. Alessandro cerca di convincere il potenziale acquirente a non insistere per comprare il Ground Control, ma lui invece rilancia con un’offerta ancora più alta. Carlo dice a Feven di aver lasciato Tony e alla donna scivola l’anello nel lavandino. Ferraro lo recupera e capisce così della proposta di matrimonio ricevuta. Finalmente Giulia e Luca arrivano all’orfanotrofio ed escono con Dimitri. Stefano chiama Alessandro per dirgli che non riesce più a mentire a Federica. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

GROUND CONTROL IN VENDITA? Su Rai 1 è cominciata l’ultima puntata di Tutto può succedere 2. Giulia si prepara a partire con Luca per andare a prendere Dimitri. Valerio, intanto, fa trovare a Feven un anello di fidanzamento, che era addirittura di sua madre e prima ancora di sua nonna. La donna è confusa. Federica continua a chiedersi perché Stefano l’ha lasciata e Alessandro non riesce a darsi pace. Renato dice ad Ambra che gli piace e la invita a cena, ma lei dice che non sa se accettare l’invito. Intanto riprende a scrivere musica. Sembra esserci un imprenditore interessato a comprare il Ground Control ed è disposto a spendere una cifra considerevole. I fratelli Ferraro non sanno cosa fare, perché Carlo non è intenzionato a vendere, mentre Alessandro vorrebbe valutare la cosa. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

Come vedere il finale di stagione in diretta streaming - Tornano le avventure della famiglia Ferraro su Rai Uno con la serie televisiva Tutto può succedere. Saranno nuovamente molti i punti da chiarire con Denis che finalmente ha accettato la volontà della madre di avere un figlio col nuovo compagno. Problemi sentimentali per Federica che è stata lasciata dal fidanzato, pressato dal padre per lasciarla partire per il college in Inghilterra. Dubbi nella vita di Giulia che con il Luca, il marito da cui si è separata, dovrà partire per andare a prendere Dimitri. Cosa accadrà stasera? Ci avviciniamo alla fine di questa splendida serata e sicuramente saranno tanti i colpi di scena. Su Rai Uno potremo seguire la nuova puntata di Tutto può succedere 2, che sarà disponibile in diretta streaming, grazie a Rai Play, sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

L'invito di Ed Purgatori - Anche per questa seconda stagione di Tutto può succedere è arrivato il momento dei saluti. La Parenthood italiana giunge al termine e da appuntamento ai suoi fan al gran finale in onda oggi, alle 21.20, su Rai1 tra riappacificazioni e colpi di scena. La famiglia Ferraro lascerà i suoi fan con il fiato sospeso fino ad un'evntuale terza stagione della serie ma, fino all'annuncio ufficiale dovremo tenere duro soprattutto dopo il video postato da Ed Purgatori, l'attore che nella serie presta il suo volto al bel Valerio. Sulla pagina ufficiale di Rai1, proprio per ricordare l'evento di questa sera, è stato postato un video con l'attore che ringrazia tutti per aver seguito la serie in queste settimane. Un addio o solo un atto dovuto per i milioni di telepespettatori che ogni giovedì hanno seguito le disavventure dei Ferraro? Clicca qui per vedere il video dell'attore.

Siamo giunti al capitolo finale di Tutto può succedere 2. La fiction, interpretata da Pietro Sermonti, Maya Sansa e Ana Caterina Morariu, con la partecipazione di Licia Maglietta e Giorgio Colangeli, ha confermato il successo della prima edizione. Nonostante la Rai abbia deciso di trasmetterla in una fase difficile della stagione televisiva, il pubblico ha risposto presente con gli ascolti che hanno sempre premiato la storia della famiglia Ferraro. Cosa succederà, dunque, nell’ultima, attesissima puntata? Sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Ci sono Carlo e Feven, alle prese con un sentimento che non riescono a gestire; c’è Federica che, con il cuore spezzato dopo essere stata lasciata da Stefano, si appresta a partire per Londra; c’è Maya che ha detto addio a Marco non volendo avere altri figli come invece vorrebbe il professore e c’è Sara che sembra aver detto definitivamente addio alla musica. Cosa succederà, dunque, nell’ultima puntata di Tutto può succedere 2? Ecco tutte le anticipazioni.

Ambra è sempre più infelice. Nonostante abbia un lavoro, sente di non fare ciò che realmente vuole. Maya, così, la spinge a lasciare il lavoro che le ha offerto Renato, rinunciando anche ad avere una relazione con lui, per tornare a fare musica. Valerio, invece, chiede a Feven di sposarlo. La donna, però, capisce di essere ancora innamorata di Carlo e decide di lasciare il pediatra di Robel e tornare da Carlo nonostante abbia paura di soffrire ancora. I due, così, scelgono di sposarsi e stavolta sono intenzionati ad andare fino in fondo. Se l’amore si sistema, il lavoro provoca diversi pensieri a Carlo. Quest’ultimo, infatti, riceve un’importante offerta per vendere il Ground Control. Alessandro vorrebbe accettare ma Carlo non ha alcuna intenzione di vendere. I due arrivano così allo scontro. Alle nozze di Carlo e Feven, però, tutto si riconcilia. Alessandro, inoltre, ammette le sue colpe e cerca di far riconciliare Stefano e Federica. Giulia e Luca, invece, partono per l’Ucraina per andare a prendere Dimitri. Tra i due scoppierà di nuovo l’amore?

