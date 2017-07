Tutto può succedere 3/ Anticipazioni: lacrime per i telespettatori, saranno ripagate con una terza stagione?

Tutto può succedere

TUTTO PUO’ SUCCEDERE 3, LA TERZA STAGIONE CI SARA’?

TANTE LACRIME PER I TELESPETTATORI, SARANNO RIPAGATE CON UNA TERZA STAGIONE? - Anche la seconda stagione di Tutto può succedere è terminata e mentre i fans pensano già a Tutto può succedere 3 è il momento giusto per fare un bilancio e ricordare il momento più bello di questo gran finale. Molti indicano il bacio di Feven e Carlo sotto la pioggia ma ciò che pare accomunare quasi tutti sono le lacrime piante per le tante emozioni vissute in questo finale di stagione: “Vi prego ditemi che non sono l'unica che stasera ha pianto come una bambina di 4 anni. Quando Ambra ha finalmente cantato di nuovo, quando Carlo ha abbracciato Alessandro al matrimonio dopo il suo discorso, quando Alessandro ha detto a Stefano 'anche io ti dono la persona più importante della mia vita' riferendosi a Federica...serie stupenda, fate assolutamente una terza serieeee”, “ Lacrime infinite, dall'inizio alla fine”, “All'attacco della canzone di Luciano Ligabue ecco che la prima lacrimuccia della serata scende giù, ottima scelta. Vi prego però di nn rovinare qst finale di fiction con una terza serie...è perfetta così con qst finale con due semplici persone che guardano cn i propri occhi ciò che hanno dato vita BELLO”. Clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

ANCORA NESSUNA CONFERMA UFFICIALE? - Tanti grazie ma nessuna conferma. E' passata la notte intera e questa mattina speravamo di trovare qualcosa riguardo a Tutto può succedere 3 e alla sua possibile conferma, ma così non è stato. La fiction Rai ha chiuso ieri sera il suo ciclo di episodi con l'ultima puntata prevista lasciando tanti punti in sospeso a cominciare dalla scelta di "singletudine" di Giulia e finendo alla nuova posizione di Alessandro e di Carlo. Come se non bastasse, sullo sfondo rimane l'incognita Federica e Stefano. I due potrebbero non essere regular in una prossima, eventuale stagione, e i fan sono già in ansia. Al momento l'unica cosa che interessa è quella di capire se Tutto può succedere la famiglia Ferraro torneranno ancora oppure no. Intanto, dalla pagina ufficiale della fiction Rai ringraziano tutti e scrivono: ""Una famiglia come tante, una serie come poche" ?GRAZIE da tutto noi!". Clicca qui per vedere il tweet in cui compare la famiglia Ferraro al gran completo.

LE DOMANDE PER SVILUPPARE LA TRAMA DELLA TERZA SERIE Ci sarà una terza serie di Tutto può succedere? La domanda è più che legittima dopo il finale della seconda stagione, uno di quelli classici che può far considerare chiuse tutte le vicende dei protagonisti, ma che per certi versi lascia intravvedere i possibili sviluppi della trama. Innanzitutto bisognerà vedere se la Rai vorrà produrre Tutto può succedere 3. Ci sarebbero delle ragioni sicuramente per farlo, anche se c’è da dire che scegliere di mandare in onda la seconda serie tra maggio e giugno di solito non è un qualcosa che si riserva alle fiction “di punta”. In ogni caso i telespettatori di Rai 1 hanno seguito le vicende dei Ferraro e vorrebbero continuare a farlo. Anche perché vorranno capire cosa succederà, per esempio a Federica e Stefano, se partiranno e magari usciranno di scena come è successo ai protagonisti di altre serie Rai, piuttosto che riuscire a vedere sbocciare la carriera di cantante di Ambra. Per non parlare del fatto che se Alessandro diventerà direttore dell’azienda di Privitera allora Carlo si ritroverà da solo a gestire il Ground Control. E che dire di Sara e Marco? Avranno un figlio? E non mancherebbe la curiosità circa Giulia. Sicuramente c’era chi si aspettava un suo ritorno con Luca, ma la Ferraro ha invece deciso che vuole stare da sola. Lo farà davvero o tornerà sui suoi passi? Come si vede sono tante le domande su cui è possibile costruire la trama della terza stagione di Tutto può succedere. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA RAI - Ci sarà la terza stagione di "Tutto può succedere"? È questo che si chiedono i fan arrivati alla conclusione della seconda stagione con l'ultima puntata andata in onda questa sera, purtroppo non ci sono conferme al momento. Se la fiction dovesse continuare come negli Stati Uniti non ci si fermerebbe alla terza stagione, ma si andrebbe avanti fino alla quarta. Per ora la Rai non ha dato né conferme né smentite. Quindi non ci resta che attendere la conferma o la smentita, ma è probabile che si decida di far proseguire la storia visto che ci sono ancora molte cose da raccontare. Le trame possono avere un lungo seguito, cosa deciderà la Rai?



GIULIA E LUCA, UN NUOVO INIZIO? – L’ultima puntata di Tutto può succedere 2 segnerà la fine della stagione ma non della fiction che tornerà in onda su Raiuno con la terza stagione. Tutto può succedere 3, infatti, è già in lavorazione ma non si sa ancora quando cominceranno le riprese. Sono tanti gli spunti per la realizzazione di una stagione ricca di emozioni. Oltre alle storie di Ambra e Federica, di Maya e Marco, di Carlo e Feven, nella terza stagione ci sarà spazio anche per Giulia e Luca che sembrano ormai destinati a dividersi definitivamente. Nella vita di Giulia, infatti, c’è già Alberto che è pronto a cominciare una nuova vita insieme a loro. In Tutto può succedere 3, Giulia e Luca avranno la possibilità di tornare insieme? A legarli potrebbero essere Matilde e Dimitri. Giulia deciderà di tornare sui suoi passi o resterà con Alberto? Tutto dipenderà da come si concluderà la seconda stagione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MAYA E MARCO GENITORI? – Maya e Marco troveranno il modo di stare insieme? In attesa di scoprire cosa accadrà tra i due nella puntata di questa sera, in Tutto può succedere 3 che, salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere prodotto prossimamente, Maya e Marco potrebbero finalmente coronare il loro sogno d’amore. Il professore, profondamente innamorato della madre di Denis e Ambra, sogna di diventare padre ma Maya non è della stessa idea. Nella terza stagione di Tutto può succedere, però, la situazione potrebbe cambiare. Maya, infatti, potrebbe capire che il suo futuro è accanto al bel professore e trovare finalmente il coraggio di mettere su famiglia con lui. Cosa potrebbe succedere, invece, a Carlo e Feven? I due riusciranno a vivere tranquillamente la loro storia d’amore magari regalando un fratellino o una sorellina al piccolo Robel? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AMBRA E FEDERICA PROTAGONISTE? – Tutto può succedere 3 sarebbe già in lavorazione. Ad annunciarlo, prima ancora della messa in onda della seconda stagione, è stata la direttrice di Rai Fiction ma chi saranno i protagonisti di Tutto può succedere 3? I fans della fiction di Raiuno sperano che non ci sia nessun addio. Tutti gli attori, infatti, sono considerati fondamentali con i loro personaggi per dare vita ad una storia variegata e mai banale. Nella terza stagione di Tutto può succedere 3, però, potrebbero avere un ruolo di primo piano le più giovani ovvero Ambra e Federica che, nella stagione che si concluderà questa sera, hanno attraversato numerose difficoltà. In attesa di scoprire se Federica tornerà tra le braccia di Stefano e se Ambra mollerà Enrico per tornare dal suo, primo, grande amore ovvero la musica, i fans sperano di vedere due storie forti che abbiano come protagoniste Ambra e Federica, ormai cresciute. La figlia di Alessandro, infatti, è ormai pronta ad entrare nel mondo degli adulti mentre Ambra dovrà finalmente decidere cosa fare della sua vita (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Questa sera, alle 21.20 su Raiuno, andrà in onda l’ultima puntata di Tutto può succedere 2. In attesa di vedere il gran finale, i fans si chiedono se ci sarà la terza stagione. La seconda stagione di Tutto può succedere ha incollato davanti ai teleschermi una media di tre milioni di telespettatori. Numeri che fanno ben sperare per la realizzazione della terza stagione che, a quanto pare, sarebbe già in lavorazione. A rivelare l’indiscrezione, alla vigilia della presentazione di Tutto può succedere 2 era stata la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta. Il successo, poi, ottenuto da Tutto può succedere 2 dovrebbe fare stare tranquilli i fans della famiglia Ferraro che, con leggerezza e un sorriso è riuscita a raccontare i problemi delle famiglie di oggi. Per la realizzazione della terza stagione di Tutto può succedere, dunque, ci sarà un finale aperto? Cosa potrebbe succedere nella terza stagione della fiction di Raiuno?

Alessandro, Carlo, Giulia e Maya con le rispettive famiglie saranno sicuramente i protagonisti della terza stagione di Tutto può succedere. Come accade nella realtà, anche nella famiglia Ferraro potrebbero esserci nuovi problemi? Carlo tornerà a tradire Feven? Federica e Ambra troveranno finalmente la loro strada? Cosa succederà a Maya e Giulia? Le due sorelle riusciranno a trovare pace in amore? Sono tanti gli spunti, dunque, per la realizzazione di una terza stagione ricca di novità.

