UN'ESTATE PER DIVENTARE/ Diretta streaming La5 del film con Paris Warner (oggi, 29 giugno 2017)

Un'estate per diventare grande

UN'ESTATE PER DIVENTARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 29 GIUGNO 2017: DIRETTA STREAMING- Su La5 in prima serata va in onda il film per la televisione Un'estate per diventare grande. La pellicola porta il titolo originale di Once I was a beehive ed è stata diretta nel 2015 da Maclain Nelson. Nel cast troviamo Paris Warner, Lisa Clark, HaileySmith, Allie Jennings, Bret Merritt, Barta Heiner e molti altri artisti interessanti. Il film ci racconta la storia di una ragazza di sedici anni che perde il padre a causa di un cancro e che vede stravolta la sua vita dal matrimonio, un anno più tardi, della madre con un mormone. Vivrà un estate piena di emozioni a casa della zia del patrigno dove sarà costretta a stare quando la madre partirà con questo per il viaggio di nozze. Il film un'estate per diventare grande va in onda su La5 e lo potremo seguire anche in diretta streaming, sui nostri dispositivi mobili, grazie al portale di Mediaset cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

UN'ESTATE PER DIVENTARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 29 GIUGNO 2017: CURIOSITÀ - Un'estate per diventare grande, è il film che andrà in onda su La5 oggi, giovedì 29 giugno 2017. Si tratta di una pellicola americana del 2015 diretta dal regista Maclain Nelson il quale si è anche occupato della scrittura del soggetto e della sceneggiatura giovandosi del supporto di una serie di collaboratori non accreditati. Il montaggio è stato realizzato da Kristi Shimek, il ruolo di direttore della fotografia ha visto invece l’impegno di Joel Remke, le musiche della colonna sonora state composte da Michael Lee Bishop mentre i costumi di scena sono stati disegnati da Emily Jacbson. Questa pellicola ha visto alla regia il cineasta americano Maclain Nelson che è conosciuto nell’ambiente cinematografico per essersi fino a questo momento cimentato con la realizzazione di cosiddetti B-Movies, ed ossia progetto con budget quanto mai limitati. Tra l’altro Nelson è anche molto attivo come attore avendo preso parte dal 2003 ad oggi ad un buon numero di pellicole tra le quali spiccano Moving McAllister, Orcs – Sie kommen um uns alle zu totem e Dragonfyre.

UN'ESTATE PER DIVENTARE GRANDE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 29 GIUGNO 2017: IL CAST - Un'estate per diventare grande, il film in onda su La5 oggi, giovedì 29 giugno 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia dal titolo in lingua originale Once I Was a Beejive. Si tratta di una pellicola americana del 2015 diretta dal regista Maclain Nelson il quale si è anche occupato della scrittura del soggetto e della sceneggiatura giovandosi del supporto di una serie di collaboratori non accreditati. Nel cast figurano Paris Warner, Lisa Clark, Hailey Smith e Barta Heiner. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UN'ESTATE PER DIVENTARE GRANDE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 29 GIUGNO 2017: LA TRAMA - In una piccola cittadina statunitense vive una ragazza di quindici anni di nome Lane (Paris Warner). La vita scorreva felice e serena fino a che il crudele destino non ci ha messo il propri zampino. Infatti il proprio amato padre si ammala di tumore e nel giro di pochi mesi muore lasciando soprattutto nel suo animo un dolore ed un vuoto enorme che niente e nessuno sembra essere in grado di colmare. La vita per Lane è diventata all’improvviso un vero e proprio inferno che la vede spesso restare chiusa nella propria stanza a combattere interiormente quella morte ritenuta ingiusta ed inspiegabile. Tuttavia la reazione della mamma è di tutt’altro genere. Essendo ancora piuttosto giovane ed intenzionata a non passare il resto della propria esistenza nella solitudine, non si chiude in se stessa e soprattutto non abbandona la vita sociale.

Questo le permette di conoscere un nuovo uomo di religione mormone con il quale ha inizio un intenso rapporto. La cosa non viene vista di buon occhio da Lane che cerca di dissuadere in ogni modo la madre dai propri intenti. I tentativi di Lane vanno puntualmente a vuoto tant’è che la madre decide di convolare a nozze con l’uomo a distanza di soli dodici mesi dalla morte del padre.

Per Lane è una sorta di tradimento e di mancanza di rispetto da parte della madre che tuttavia va avanti nel proprio intendimento. Infatti, la donna parte con il proprio neo sposo alla volta di un lungo viaggio di nozze lasciando la povera Lane alle cure della neo acquisita zia mormone che a sua volta la porta in un campeggio assieme alla figlia. Qui ritornano nella mente di Lane i ricordi relativi all’anno precedente in cui era stata in campeggio con il proprio papà e la mamma. Questo le permetterà di affrontare al meglio la morte del padre, accettarla e quindi riuscire a ripartire anche perché il futuro è dalla sua parte.

