Uomini e Donne / Anticipazioni, Gemma Galgani al Chi Summer Tour (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GEMMA GALGANI AL CHI SUMMER TOUR - Torna il Chi Summer Tour, l'appuntamento estivo che nel mese di luglio raggiungerà alcune tra le più esclusive località balneari italiane. Così come lo scorso anno, anche stavolta ogni tappa vedrà numerosi ospiti illustri e, come ci svela Blogo, quest'anno ci sarà anche Gemma Galgani. "Ogni tappa si aprirà in uno degli stabilimenti balneari più belli della località ospitante con lo spettacolare showcooking dello chef Andrea Berton presentato da Claudia Galanti e proseguirà in una delle piazze principali con il Caffè d’autore - si legge, e ancora - un incontro con alcuni tra i più amati scrittori delle case editrici del Gruppo Mondadori come Luca Bianchini, Francesco Sole e Francesca Vecchioni, per concludersi con l’esclusivo talk show di Alfonso Signorini che intratterrà il pubblico insieme ai tanti ospiti vip dell’iniziativa, tra cui nella prima tappa Mara Venier, Alessio Bernabei, Gemma Galgani".

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: MARCO HA CAMBIATO IDEA SU GEMMA, ECCO GRAZIE A COSA - La storia tra Gemma Galgani e Marco Firpo sta procedendo a gonfie vele. Una relazione che ha sopreso tutti visti i numerosi battibecchi che, fino a qualche mese fa, i due avevano in studio. Molti infatti si chiedono cosa abbia fatto cambiare idea al cavaliere del Trono Over che, in un'intervista a DiPiù Tv, lo chiarisce una volta per tutte: "Quando Gemma ha deciso di riproporsi, lo ha fatto in maniera serrata. L’ho vista determinata. - svela Marco al noto settimanale, e conclude - La sua determinazione mi ha impressionato e ho deciso che il nostro amore doveva avere un’altra occasione. Gemma è una donna intelligente e sempre capace di stupirmi. Ha dodici anni più di me, per tanti è strano, per me no. In passato sono già stato con una donna più grande e non era stato un problema".

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GIORGIO MANETTI AL MARE FA IMPAZZIRE LE FAN! - Le vacanze sono iniziate e le dame e i cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne stanno godendosi il caldo e il sole della bella stagione. Se Gemma Galgani e Marco Firpo testimoniano questi giorni insieme tra passeggiate in bicicletta, in riva al mare e romantici scatti d'amore, Giorgio Manetti non è da meno. Proprio pochi minuti fa il cavaliere ha condiviso su Instagram uno scatto da una bellissima location di mare che il cavaliere preferisce non rivelare. "Un beso grande a tutti gli amici di Instagram. Enjoy the sun!" scrive Manetti che si mostra già abbronzatissimo in costume giallo e a petto nudo, uno scatto che ha subito accolto ventinaia di like da parte delle signore che ogni giorno lo ammirano in tv a Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: NESSUN PROBLEMA DI ETA' TRA GEMMA E MARCO - Gemma Galgani e Marco Firpo, stanno rilasciando spesso dichiarazioni tra le pagine dei settimanali in edicola. Proprio Tina Cipollari, prima che la coppia andasse in vacanza salutando gli estimatori del trono over di Uomini e Donne, aveva affermato che la coppia avrebbe passato l'estate rilasciando una intervista dopo l'altra. Al momento, la situazione appare essere questa ma, di contro, Gemma e Marco si giurano amore eterno. Secondo la burrosa opinionista televisiva infatti, la coppia starebbe insieme solo per il sacro fuoco del business e, proprio Firpo non avrebbe nessuna intenzione di continuare a lungo la sua relazione con Gemma. Il cavaliere genovese però, proprio con le ultime dichiarazioni, ha affermato di volere passare con la dama la vecchiaia e, avendo avuto delle precedenti storie con donne più grandi di lui, la differenza di età non rappresenta affatto un problema. A questo punto, siamo in attesa di scoprire cosa accadrà a settembre: Gemma e Marco andranno via oppure no? Non ci rimane che aspettare... (Aggiornamento di Valentina Gambino)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: LA PREOCCUPAZIONE DI GEMMA - Uomini e Donne è andato in vacanza da più di un mese. Nonostante la distanza dagli schermi però, gli estimatori delle dinamiche over continuano a seguire da vicino gli sviluppi amorosi di Gemma Galgani, alle prese con la sua storia d'amore con Marco Firpo che, proprio di recente, intervistato tra le pagine di DiPiù Tv ha svelato di sentirsi molto bene al fianco della torinese e di pensare anche in grande vedendola al suo fianco nel futuro. Queste dichiarazioni avranno sicuramente fatto breccia nel cuore della Galgani e, in tanti, pensano che a settembre dama e cavaliere annunceranno di volere andare via insieme dal programma che li ha fatti incontrare ed innamorare. “Gemma può essere la donna giusta con cui invecchiare felice. E’ sempre capace di stupirmi. Giorno dopo giorno i miei timori stanno svanendo. Ora che Uomini e Donne è finito ci vediamo da me a Framura, sulla costa ligure, o da lei a Torino", ha raccontato un Firpo decisamente innamorato. Le cose quindi, tra Gemma e Marco procedono a gonfie vele senza nessuna problematica di sorta. Nel frattempo però, a puntare il dito contro la coppia ci hanno pensato Tina Cipollari, Gianni Sperti e Giorgio Manetti in quanto, hanno rivelato in occasioni diverse, di avere delle perplessità su Marco: sta per caso usando la dama per ottenere visibilità? Gemma però, non pare interessarsi troppo alle polemiche e, proprio di recente, si è preoccupata degli animali, dato il suo amore incondizionato: “Questa notte tanti pelosetti avranno avuto paura per il forte temporale che c’è stato qui a Torino. Spero che ora siano più tranquilli!!!! Migliorerà questo tempo???”, ha scritto su Facebook. Viste le alte temperature degli ultimi tempi, sicuramente la pioggia è stata spazzata via. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GEMMA, IL SUO BUONGIORNO A MARCO - Ieri sera, Gemma Galgani aveva salutato le fan con un dolce saluto sul web: “Questa sera vi dedico la buonanotte dell'amicizia... si sa che noi siamo amiche da tanto o da poco tempo, qualcuna c'è da sempre e qualcuna è arrivata solo oggi ma è la benvenuta in questa grande famiglia! Buonanotte e sogni d'oro”. Stamattina, è arrivato anche il buongiorno e, vista la nuova dedica, la dama torinese più amata del trono over di Uomini e Donne, appare sempre felice e in piena forma: “Questa canzone mi mette sempre molta allegria! Buongiorno a tutte "Buongiorno a te" di Luciano Pavarotti ma ricantata da Michele Leonelli”, scrive Gemma Galgani su Facebook condividendo un video con tutte le numerose estimatrici. Naturalmente, quel “Buongiorno a te”, oltre ad essere il titolo della canzone, è un chiaro messaggio al suo fidanzato Marco Firpo. La dama infatti, sta vivendo una storia d'amore senza precedenti che le sta regalando delle fortissime emozioni. Ecco perché, tra le altre cose, non ha perso l'occasione di esprimere il suo parere tramite le prime interviste che ha condiviso sui settimanali. Se anche voi volete condividere un saluto con la dama, potete farlo cliccando qui. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: ECCO PERCHE' MARCO FIRPO NON LAVORA - Per quale motivo Marco Firpo non lavora da molti anni? Scopriamolo insieme! L'attuale fidanzato di Gemma Galgani e cavaliere del trono over di Uomini e Donne, fa impazzire il pubblico per via del suo particolare look e l'umorismo molto cinico. Marco, secondo le indiscrezioni, non lavora da quando aveva 38 anni: per quale motivo? Al contrario di ciò che gira sul web, Firpo non è un Marchese oppure un Conte. Il protagonista della parentesi senior, non possiede alcun titolo nobiliare ed anzi, è nato in una famiglia molto povera. Marco ha un diploma di odontotecnico ed ha lavorato per svariati anni come informatore scientifico e poi, con altre persone ha aperto due centri medici specialistici fino a quando, ha deciso di non lavorare più per via di un brutto problema di salute. “Ho guadagnato bene e ho speso molto: sono nato in una famiglia con pochi soldi, dovevo risparmiare anche per una pizza, così quando ho avuto molti soldi mi sono tolto parecchi sfizi. E poi ho investito: ho comprato una vigna e alcuni appartamenti”, ha raccontato Marco intervistato tra le pagine di DiPiù Tv. “Ho avuto un serio problema di salute, non voglio entrare nei particolari, ma ho rischiato la vita” ha confidato in seguito il fidanzato di Gemma.“In ospedale, mentre non sapevo se sarei uscito sulle mie gambe, ho deciso che, se fossi sopravvissuto, non sarei tornato alla mia vecchia vita”. Dopo essersi ripreso quindi, Firpo ha deciso di non lavorare più e vivere con le rendite dei suoi appartamenti, la vigna e le quote dei centri medici: “Ho ridotto le mie esigenze. Ho una casetta a Framura, a pochi metri dal mare, non bevo, non fumo, ho la stessa auto da tredici anni e per risparmiare l’acqua mi lavo al mare anche in inverno”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GEMMA E MARCO, L'ADDIO E' UFFICIALE? - Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Gemma Galgani e Marco Firpo, dama e cavaliere molto amati del trono over di Uomini e Donne. L'estate e la chiusura della stagione teatrale, hanno dato modo alla coppia di dare il via alla loro stagione l'uno tra le braccia dell'altro. Tra mare, tintarelle e passeggiate, Gemma e Marco sono pronti a godersi questi mesi bollenti in attesa di tornare in trasmissione... oppure no? In molti pensano che la coppia sia pronta per l'addio e, l'intervista del genovese tra le pagine del settimanale DiPiù TV ne è la conferma. Il cavaliere infatti, si è sbilanciato parlando di un probabile saluto alla trasmissione che li ha resi famosi e fatti conoscere ed innamorare. Marco infatti, ha confessato di essere molto felice al fianco della Galgani e di essere anche pronto ad invecchiare al suo fianco. Di seguito, ha elogiato Gemma definendola una donna intelligente e sempre capace di stupirlo: "In passato sono già stato con una donna più grande e non era stato un problema", ha specificato. Ed infatti, il cavaliere genovese era stato accusato da Tina Cipollari di essere solo alla ricerca della fama e del successo ma, anche con queste parole, i detrattori sono stati prontamente "sconfessati".



Ma dove stanno trascorrendo le vacanze Marco e Gemma? Anche in questo caso, a svelare l'arcano è proprio Firpo in persona: “Vedo Gemma felice e giorno dopo giorno i miei timori stanno svanendo. Ora che Uomini e Donne è finito ci vediamo da me a Framura, sulla costa ligure, o da lei a Torino. Andiamo a mostre d’arte, a me piacciono molto, e a passeggio. L’ho fatta anche camminare scalza come piace a me. Parliamo del nostro futuro”. A questo punto, i fan di entrambi aspettano con ansia settembre per potere vedere se la coppia deciderà o meno di lasciare la trasmissione. Sicuramente, questi mesi a stretto contatto, saranno decisivi per poter comprendere la volontà comune di viversi o meno lontani dalle telecamere del programma di successo.

