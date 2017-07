Uomini e Donne / Anticipazioni: tronisti e corteggiatrici in un nuovo programma! (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: NUOVO PROGRAMMA IN ARRIVO - I fan di Uomini e Donne si preparino ad una nuova e grande novità perchè in tv sta per approdare un nuovo show che avrà come protagonisti volti ben noti dello show di Maria De Filippi e non solo. Il programma si chiama Titanus 2.0 Game Show e vedrà la realizzazione di alcuni contenuti digitali. Tra i protagonisti ritroveremo Tara Gabrieletto, l'ex tronista e prima ancora corteggiatrice Silvia Raffaele. Ci saranno però anche Mercedesz Henger e Eliana Michelazzo, Francesco Saccomandi e la scelta di Amedeo Barbato Sophia Galazzo. Ma ci saranno anche ragazzi provenienti da Temptation Island come Georgette Polizzi con il suo fidanzato Davide Tresse.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: BEATRICE VALLI STA PER PARTORIRE! - Ore di trepida attesa per Beatrice Valli e Marco Fantini: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta per dare alla luce la sua piccola Beatrice. Mancano infatti poche ore al lieto evento e proprio adesso Beatrice è in ospedale in attesa del parto che a quanto pare è previsto per domani. Con un post su Instagram Beatrice infatti annuncia: "Lo so !!!! sono entrata stanotte e sto aspettando che questa ciccia nasca. #oraspariscocivediamodomani #moodoftheday #Bseiattesa"e si mostra in quella che è la sala d'attesa di una clinica. Insomma il lieto evento sta per arrivare e con lei anche i fan sono in trepida attesa e le fanno i migliori auguri per l'arrivo della sua secondogenita!

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: ARIA DI CRISI TRA LUCA E SOLEIL? - Negli ultimi giorni fa mormorare il pubblico di Uomini e Donne la coppia composta da Luca Onestini e Soleil Sorgè. I due stanno insieme da pochissimi mesi e la loro complicità è parsa evidente sin dalla prima esterna tanto che alla fine la scelta di Luca è parsa quasi scontata. Negli ultimi giorni però qualcosa sembra essere cambiato: alcuni indizi social sembrano palesare un periodo di crisi tra i due. Sono quasi 10 giorni ormai che i due non condividono uno scatto sui social che li vede insieme, stessa cosa su Instagram Stories, dove Luca e Soleil sono sempre presenti, non vengono mostrati da tempo momenti condivisi. I due sono palesemente lontani ma si tratta solo di impegni diversi o c'è realmente una crisi in atto? Non ci resta che attendere chiarimenti.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: PIETRO TARTAGLIONE SI E' LAUREATO - Pietro Tartaglione si è laureato. Questo per l'ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne è davvero un momento magico. Dopo essere stato scelto da Rosa Perrotta, i due proseguono la loro storia d'amore che va avanti proprio a gonfie vele e, tra le tante dimostrazioni, si sono perfino dedicati un tatuaggio di coppia. Rosa e Pietro infatti, dopo un mese si sono tatuati la stessa scritta sul braccio: "My first time". Il campano, dopo aver fatto del praticantato nello studio di famiglia, finalmente ha conseguito la laurea in giurisprudenza e, all'evento era presente - naturalmente - la sua dolce metà di rosso vestita. Oltre a Rosa, vi erano anche i genitori e le sorelle di Pietro, Adele e Paola. Presente anche Donato Perrotta, fratello minore di Rosa. L'ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, ha festeggiato l'evento presso un bel locale di Marcianise. Rosa e Pietro, erano stati presi di mira in quanto, per il popolo della rete lei era più attratta da Alex Adinolfi ma, viste le precedenti segnalazioni, avrebbe scelto Pietro solo per evitare le polemiche. Queste illazioni però, sono state messe da parte dall'amore che costantemente la coppia dimostra di provare. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: ALESSIA CAMMAROTA, LA DEDICA D'AMORE AD ALDO PALMERI - Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, presto saranno genitori per la seconda volta. Dopo la nascita del piccolo Niccolò, la coppia aveva vissuto un brutto momento con la separazione momentanea. Il tutto, era stato raccontato alla corte della Queen durante il trono classico di Uomini e Donne della passata stagione. La coppia però, ha avuto modo di ritrovarsi, rinnovare le promesse e mettere in piedi nuova progettualità. Alessia e Aldo quindi, hanno raccontato le novità sempre in televisione, al fianco di Maria De Filippi. In questi giorni, è arrivata sui social la nuova dedica d'amore di Alessia che, commuovendo fan e marito, ha ribadito ancora una volta il suo immenso amore nei suoi confronti tramite un lungo post. “Sono le 11,20 e la situazione attuale è questa…marito più morto che vivo.. – Aldo è stato fotografato mentre dormiva – Ma questo, per quanto strano, è il mio GRAZIE. In questa foto c’è un uomo che non ha dormito tutta la notte, che ha passato tutto il tempo a controllare le piccole contrazioni dovute all’amniocentesi fatta di mattina…che mi ha fatto bere 8 litri d’acqua e quindi passare la notte al bagno, perché ‘oggi hai perso liquidi’… Molto spesso dimentichiamo quanto sia importante dire GRAZIE …anche per le piccole cose … Quindi grazie , grazie per essere COSÌ COME SEI”. Aldo e Alessia, in attesa del secondo figlio, sono molto presi dal lavoro e il loro locale che si trova a Catania, il "Keep Up". Ogni volta che possono ritagliarsi un attimo però, passano il loro tempo al fianco del piccolo Niccolò e, proprio dai momenti difficili che Alessia prende la forza così come dichiarato in una recente intervista: “Tutto serve nella vita e anche questo è servito. È stata un’ulteriore prova che siamo fatti per stare insieme, che siamo l’uno la metà dell’altro”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: ANDREA E GIULIA NEL MIRINO DEGLI HATERS, ECCO PERCHE' - Andrea Damante e Giulia De Lellis, nonostante i detrattori non puntino sulla loro storia, procedono invece a gonfie vele. La coppia viaggia d'amore e d'accordo e, dopo essersi conosciuti durante il trono classico di Uomini e Donne, si sono pazzamente innamorati e mai lasciati. Nessuna crisi all'orizzonte per la coppia ma solo feeling e amore alle stelle. Ecco perché, dopo essersi riuniti (lui ha partecipato al Grande Fratello Vip), hanno incominciato a viaggiare in giro per il mondo. La coppia ultimamente è stata in Sicilia e poi a Mykonos e, anche in questo caso, gli haters hanno commentato negativamente. Prima di uscire dalla Casa del GF Vip, Andrea aveva fatto una promessa alla fidanzata: “Quando esco, gireremo il mondo!", aveva confidato. Così, una volta insieme, l'ex tronista ha mantenuto appieno la sua promessa. Le fotografie condivise quotidianamente dalla coppia però, hanno sollevato i primi malumori, in un'epoca come questa, dove la crisi economica viaggia alla velocità della luce, i detrattori hanno chiesto che non vengano condivisi attimi di vita tanto "lussuosi". Ad intervenire però, è stata proprio Giulia, che su Instagram ha commentato: “Capisco che può essere fastidioso, ma invece di essere gelosi/a perché non provi ad essere contenta per noi che siamo felici?”, ha risposto l'ex corteggiatrice. Di seguito, Giulia ha rivelato che non le sembra di fare nulla di male: “…che colpa ne ho io se c’è gente che è meno fortunata?” e, dopo questa osservazione, ha tranquillizzato i fan: continuerà a postare scatti dalle vacanze. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: LA NUOVA STOCCATA DELL'EX - Nonostante Chiara Biasi non abbia direttamente partecipato al trono classico di Uomini e Donne, ne è stata comunque la protagonista indiretta. Il suo ex fidanzato Oscar Branzani infatti, ha partecipato nel ruolo di tronista, uscendo fuori dal programma insieme ad Eleonora Rocchini, la toscana tutto pepe che - forse - presto sposerà. Dopo la scelta, la fashion blogger si è comunque divertita a lanciare frecciatine utili e cliccare "Mi piace" sui commenti delle fan che prendevano in giro la fisicità della nuova fidanzata di Oscar. Tra le ragazze, c'è stato anche un velato botta e risposta ma poi, la cosa è finita lì... o quasi! La Biasi, in questi ultimi giorni pare essere tornata sull'argomento postando nelle Stories delle frecciatine che in molti hanno trovato essere indirizzate proprio ad Oscar, il suo ex fidanzato. Per il mondo del web infatti, Chiara Biasi non avrebbe ancora digerito la fine della relazione con Branzani e quindi, non perderebbe mai l'occasione per lanciare messaggi indiretti più o meno velati. “Basta ogni cosa che dico o scrivo pensare che sia rivolta a ex. Se è ex è perché ho voluto fosse ex, e mi ricordo dell’esistenza solo perché cerca/ano di rovinarmi la vita ancora dopo anni”, con queste parole, Chiara Biasi ha messo a tacere tutti coloro che sostenevano potesse ancora parlare del suo ex... oppure no? Del resto, anche in questo messaggio, vi è una nemmeno troppo velata frecciatina. A questo punto, occhi tutti puntati sull'account di Oscar, vedremo se le risponderà a tono oppure no. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: MARIO SERPA TRONISTA? IL SUO EX TACE LA VERITA' - Claudio Sona è tornato sul web ma continua a tacere la "spinosa questione". L'ex tronista della prima edizione del trono gay di Uomini e Donne, dopo lo "scoop", lanciato dal suo ex fidanzato, si è trincerato prima dietro il silenzio, poi dietro un sorriso. Ecco perché, dopo circa due settimane lontano dai social e alcune velate "repliche", è tornato come se nulla fosse. Alcuni lo accusano di essere un vigliacco ma le fan, continuano a difenderlo nonostante l'evidenza. Juan Sierra infatti, ha consegnato direttamente ad Alberto Dandolo del materiale molto "scottante" e, il giornalista di Dagospia e "Oggi", per rispetto della privacy non ha pubblicato ma, ha lasciato intendere che ciò che ha avuto modo di ascoltare non lascerebbe spazio a dubbi. Claudio, per "discolpare" la redazione, ha postato su Instagram ma, non ha mai effettivamente provato a difendersi dalle accuse di Juan. Ed anzi, ha invitato le fan a smetterla di "tormentare" Alberto Dandolo ed aspettarlo sotto casa sua. Anche Mario Serpa, ha preferito fare scendere il sipario sulla questione e, di fatto, nulla si è realmente risolto. Per l'esattezza però, il buon Serpa, durante un evento in provincia di Palermo, ha detto qualcosina in merito, affermando: “Il mio percorso a Uomini e Donne è sempre stato leale e sincero. Ci ho messo sempre il cuore”.



Di seguito, così come riporta il VicoloDelleNews, Mario ha aggiunto: “Se fosse uscito tutto fuori tre mesi fa l’avrei presa in altra maniera e avrei detto la mia, ormai ci siamo lasciati il 5 marzo e sono andato avanti con la mia vita”. Successivamente, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha specificato la sua volontà di non mettersi in mezzo: "Se è vero quello che dice quella persona, oppure no, ognuno si dovrebbe prendere la responsabilità delle proprie azioni”. In ultimo, per quanto riguarda un potenziale trono gay da settembre, Mario è un po' frenato ma rivela: "Mai dire mai!". Anche secondo voi questa è una "velata" quanto "ufficiosa" conferma? A questo punto, in attesa di settembre, si spera anche che il suo ex fidanzato acquisti un po' di buon senso e si premuri a spiegare una volta per tutte l'intera questione ma forse, il sacro fuoco del business lo farà decollare dritto nella Casa del Grande Fratello Vip e, in quel caso, la verità dovrebbe venire fuori.

