Un Posto al sole Anticipazioni/ Puntate 30 e 29 giugno: l'inseguimento di Roberto

L'INSEGUIMENTO DI ROBERTO - Il confronto tra Matteo e Roberto arriverà alla svolta domani a Un posto al sole. In tale appuntamento Ferri sorprenderà il rivale in amore a Palazzo Palladini e andrà su tutte le furie, preparandosi alla contromossa. Per questo, nonostante Marina abbia cercato di tenerlo tranquillo confermandogli la fine della sua relazione extraconiugale, irromperà come una furia impazzita nel suo studio e prenderà dalla cassaforte una pistola. Si metterà subito all'inseguimento del rivale: la vendetta sarà inevitabile? Chi dei due avrà la peggio? Arriverà il giorno delle prove generali dello spettacolo di Gigi Del Colle: Serena e Claudio saranno ovviamente presenti ma la situazione finirà per complicarsi quando arriverà anche Sandro. La crisi tra la coppia sarà evidente, così come la difficile posizione nella quale si verrà a trovare la Cirillo. Tra i problemi ci sarà spazio anche per delle divertenti scene al Vulcano: Arianna avrà dei duri rimproveri per Renato, colpevole di non pagare subito le consumazioni mentre Andrea cercherà di placare gli animi.

ALTA TENSIONE TRA MARINA E ROBERTO – Per garantire la libertà di Matteo, Marina accetterà il ricatto di Roberto ma, nella puntata di Un posto al sole in onda questa sera, la tensione tra la Giordano e il Ferri aumenterà. Quest’ultimo, dopo aver fatto di tutto per non perderla, comincerà a rendersi conto dei veri sentimenti della donna. Nell’anteprima pubblicata da Raiplay, infatti, Roberto e Marina sono a cena insieme. L’imprenditore la informa della volontà di un cliente di acquistare una nuova barca purchè sia lei a seguirlo. La reazione della Giordano non è quella che si aspettava Roberto. Marina appare cupa, scontrosa e sicuramente con i pensieri altrove. Di fronte a tale atteggiamento, l’imprenditore perderà la testa, si alzerà e sbotterà contro la donna che chiederà al marito la ragione del suo comportamento. Cosa risponderà l’imprenditore? La lascerà finalmente libera? Cliccate qui per vedere l’anteprima (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

STA NASCENDO QUALCOSA TRA DENIS E GIULIA? - L'episodio di Un posto al sole di ieri sera ha messo in evidenza il forte legame che si è venuto a creare tra Denis e Giulia: lei è disposta ad aiutare l'amico in ogni modo, mentre lui è immerso nei dubbi, soprattutto a causa delle recenti insistenze del clan Maiorano. Si tratta solo di una semplice amicizia o nei prossimi giorni assisteremo ad importanti evoluzioni in questo rapporto? Da tempo i fan della soap partenopea esprimono la propria speranza di rivedere la madre di Angela a fianco di un uomo che le sappia volere bene davvero e a loro avviso Denis fa proprio al caso suo: dopo le brutte esperienze con Renato (che da tempo si è rifatto una vita con Nadia) e la breve parentesi con De Carolis, per Giulia potrebbe essere finalmente arrivato il momento di ritrovare l'amore. I problemi tuttavia inevitabili: cosa accadrà se il coinvolgimento di Denis con il clan Maiorano verrà riconfermato?

MATTEO RINUNCIA A MARINA? - Il ricatto di Roberto ha obbligato Marina a prendere la sua decisione definitiva: rinuncerà a Matteo definitivamente, in cambio della sua libertà. Eppure questa sera a Un posto al sole non tutto andrà come previsto per questa coppia: Serra, il cui amore per la Giordano non potrà essere messo in discussione, non sarà disposto ad allontanarsi dalla donna che ama senza lottare e per questo le chiederà di tornare indietro sui suoi passi. La Giordano accetterà? Che ne sarà del suo matrimonio con Roberto?

Dopo che i suoi sentimenti per la cognata sono stati dichiarati, questa sera si rivedrà anche Claudio, alle prese con le ultime prove per lo spettacolo teatrale di Gigi Del Colle. Il debutto sarà ormai vicino e il compagno (quasi ex) di Sandro si troverà a trascorre molto tempo proprio con Serena: tra i due la situazione si farà compromettente. Riusciranno a fermarsi prima che sia troppo tardi? La prova orale dell'esame di maturità di Vittorio sarà ormai imminente: il ragazzo, che quest'anno ha preso l'impegno molto più seriamente che in passato, potrà contare sull'aiuto di Michele che si prenderà molto a cuore i suoi studi. I due vicini di casa trascorreranno molto tempo insieme immersi nei libri, tanto che il giornalista sarà positivamente sorpreso dalla preparazione del ragazzo.

