VITE SOSPESE / Trailer del film con Melanie Griffith e Michael Douglas in onda su Canale Nove

Vite sospese

VITE SOSPESE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 29 GIUGNO 2017: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Su Canale Nove va in onda stasera il film del 1992 Vite sospese, titolo originale Shining Througt. La pellicola americana (qui il trailer) è diretta dal regista David Seltzer noto in carriera più per il suo lavoro da sceneggiatore. Il cast è davvero molto importante visto che troviamo tra i protagonisti Melanie Griffith e Michael Douglas. Il film ha vinto tre premi negativi però ai Razzie Awards del 1992 dove troviamo premiati i peggiori film dell'anno. Questa pellicola ha ''vinto'' il premio come Peggior film, a David Seltzer la statuetta come peggior regista e a Melanie Griffith quella come peggior attrice protagonista. Non hanno ''vinto'' invece premi dopo la candidatura Michael Douglas come attore protagonista e David Seltzer per la sceneggiatura. Vite sospese va in onda su Canale Nove dalle 21.15, non potremo purtroppo seguirlo in diretta streaming online. (agg. di Matteo Fantozzi)

VITE SOSPESE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 29 GIUGNO 2017: CURIOSITA' - Vite sospese, è il film che andrà in onda su Canale Nove oggi, 29 giugno 2017. Il film Vite sospese non ha riscosso molto successo sia di pubblico che di critica. Si è infatti aggiudicato diversi premi e nomination ai Razzle Awards come peggior film, peggior regista e peggior attrice protagonista. Ulteriore premio è stato vinto ai Stinkers Bad Movie Awards nella categoria peggior film. Il regista David Stilzers, oltre ad aver diretto la pellicola ne ha curato anche la sceneggiatura. La pellicola non ha avuto molto successo a cerimonie "maggiori" ma sicuramente è riuscito a fare il pienone di Razzie Awards, gli Oscar dedicati ai film peggiori. In particolare, Vite sospese, ha ottenuto il premio come Peggior Film, peggior regista per David Seltzer e peggior attrice protagonista per Melanie Griffith nel 1992. Il film era finito in nomination anche nelle sezioni Peggior attore protagonista a Michael Douglas e Peggior sceneggiatura a David Seltzer.

VITE SOSPESE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 29 GIUGNO 2017: IL CAST - Vite sospese, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 29 giugno 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica del 1992 che è stata diretta da David Seltzer ed interpretata da Melanie Griffith, Michael Douglas, Liam Neeson, Joely Richardson, John Gielgud, Francis Guinan e Sheila Allen. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VITE SOSPESE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 29 GIUGNO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata negli Stati Uniti nel 1940. Qui Linda Voss, ebrea con origini irlandesi e tedesche, riesce a diventare segretaria personale di Ed Lenand, un membro sotto copertura del Dipartimento dei servizi segreti strategici. Ben presto, grazie al suo intuito e ad alcuni messaggi di Ed incomprensibili, Linda scopre che il suo superiore è in realtà un ufficiale americano che collabora con diverse spie stabilite in Germania. Tra Ed e Linda nasce un profondo sentimento che sono però costretti a nascondere. Ma l'inizio della Seconda Guerra Mondiale porta Ed a partire per fronti sconosciuti e Linda rimane ad aspettarlo, incapace di avere sue notizie. Diversi mesi dopo i due si incontrano nuovamente ad una festa dove Ed balla appassionatamente con un'altra donna. Linda vorrebbe lasciarlo ma cede alle suppliche dell'uomo.

Quest'ultimo poi le propone un nuovo incarico di lavoro grazie al quale Linda riesce a rimanere in contatto con le spie in Germania. In questo modo viene a conoscenza dell'uccisione di una spia inviata da Ed Lenand per fotografare piani e documenti segreti di Hitler, relativi ai missili di Peenemunde.

Linda si offre volontaria in sostituzione della spia. Si reca così a Berlino, desiderosa di aiutare la sua famiglia perseguitata dal regime nazista. Arrivata in Germania Linda di stabilisce presso l'abitazione della spia Konrad Freidrichs. Lavora come domestica di una famiglia nazista ma viene subito licenziata perché la sua prima cena non viene gradita dai commensali. Ma Franz Otto Dietrich, un importante ufficiale del Terzo Reich presente alla cena, decide di assumerla come baby sitter. Linda così si trasferisce a casa dell'uomo. Dopo diversi giorni, Berlino viene assediata dai nazisti. La donna si precipita a casa della sua famiglia che però è già stata catturata. Tornata a casa dell'ufficiale Dietrich e messi in salvo i bambini, scopre una camera dove fotografa tutti i documenti segreti in possesso dell'ufficiale.

L'indomani però, Linda viene riconosciuta dalla madre di Margrete, cugina di Konrad Freidrichs. Con la sua copertura ormai compromessa la donna fugge e si rifugia in casa di Margrete, che scopre però essere un'agente nazista. Tra le due nasce una colluttazione nella quale Margrete viene uccisa. Linda, gravemente ferita, viene soccorsa da Ed appena arrivato in Germania con una copertura come ufficiale tedesco muto per ferite di guerra. Riusciranno a salvarsi e fuggire dalla Germania sani e salvi?

