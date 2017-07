A PROPOSITO DI SCHMIDT/ Su Iris il film con Jack Nicholson. Trailer e diretta streaming (oggi, 30 giugno 2017)

A proposito di Schmidt

A PROPOSITO DI SCHMIDT, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 GIUGNO 2017: TRAILER E DIRETTA STREAMING - Su Iris va in onda il film del 2002 A proposito di Schmidt. Questo si avvale della grandissima forza interpretativa di Jack Nicholson ed è diretto molto bene da Alexander Payne. Commedia drammatica racconta e difficoltà di un uomo che andato in pensione deve affrontare anche lo scoglio della morte della moglie. L'attore famoso per il ruolo di Jack Torrence in Shining sicuramente qui si diletta in una grandissima prova di abilità e intelligenza, dimostrando ancora una volta tutta la sua bravura. Dal trailer, clicca qui per il video, possiamo capire come durante la visione possa scappare qualche risata, ma che sicuramente anche tante riflessioni. A proposito di Schmidt va in onda a partire dalle ore 21.00 su Iris e potremo seguirlo anche in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

A PROPOSITO DI SCHMIDT, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 GIUGNO 2017: CURIOSITÀ - A proposito di Schmidt è il film che andrà in onda su Iris oggi, venerdì 30 giugno 2017. Una pellicola di genere commedia che è stata affidata alla regia è di Alexander Payne, il soggetto è stato scritto da Louis Begley mentre la sceneggiatura è stata adattata dallo stesso regista. Il montaggio è stato eseguito da Kevin Tent, i costumi usanti durante le riprese sono stati disegnati da Wendy Chuck Questo film ha portato a casa diversi riconoscimenti tra cui spiccano due nomination ai prestigiosi Premi Oscar e nello specifico al Miglior attore protagonista Jack Nicholson ed alla Migliore attrice non protagonista Kathy Bates. Nel cast è presente anche l’attrice Hope Davis. Nata a Englewood negli Stati Uniti nel 1964 ed ha esordito sul grande schermo nel 1990 lavorando con il regista Joel Schumacher nell’ambito del film Linea mortale. Nello stesso anno viene introdotta dal regista Chris Columbus nel cast del film campione d’incassi Mamma ho perso l’aereol. Tra gli altri film di spessore che l’hanno vista protagonista ricordiamo Gli imbroglioni, Il segreto di Joe Gould, L’amante in città, Il bacio della morte, The Matador, Questioni di famiglia, Real Steet e Captain America – Civil War.

A PROPOSITO DI SCHMIDT, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 GIUGNO 2017: IL CAST - A proposito di Schmidt, il film in onda su Iris oggi, venerdì 30 giugno 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere commedia con il titolo originale About Schmidt, realizzata nel 2002 e prodotta dalla casa cinematografica della New Line Cinema in collaborazione con la Avery Pix. La regia è di Alexander Payne e nel cast sono presenti Jack Nicholson, Hope Davis, Kathty Bates, Dermot Mulroney e June Squibb. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

A PROPOSITO DI SCHMIDT, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 GIUGNO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Warren Schmidt (Jack Nicholson) che in questo momento particolare della sua vita si trova in una fase emotiva e depressiva non di poco conto. Warren infatti è rimasto da poco vedovo e nello stesso periodo è anche andato in pensione. Per questo motivo di punto in bianco si ritrova senza le sue abitudinarie certezze quotidiane e questo lo fa cadere in una profonda crisi. Inoltre Warren inizia anche ad avere una serie di dubbi non solo su come affrontare e cosa fare del suo futuro ma anche per quanto riguarda le scelte fatte nel suo passato.

Così dopo essere venuto a conoscenza del matrimonio di sua figlia, l’uomo decide di fare i bagagli per partire alla volta del Nebraska per essere presente nel giorno più importante per sua figlia la quale sta per sposarsi con un venditore di letti ad acqua. Nonostante tutte le sue buone intenzioni e nonostante Warren provi a fare del suo meglio, sembra che le vicende e le situazioni che di volta in volta si trova dinnanzi lo mettono in cattiva luce. Giorno dopo giorno proprio per questi motivi,

Warren sembra destinare a compiere una serie di sbagli dopo l’altro, quasi si convince di aver sbagliato tutto nella propria vita essendo stata per lui un fallimento sotto molti punti di vista. Tuttavia, mentre Warren svolge questo viaggio si ritrova a raccontare la sua vita e tutte le esperienze che l’hanno caratterizzata ad un ragazzino della Tanzania, un povero piccolo che l’uomo sta sovvenzionando donandogli settantatre centesimi al giorno. Proprio le lettere che scrive al piccolo, saranno per Warren una buona analisi introspettiva per iniziare a vedere sia se stesso che la sua vita con una prospettiva differente.

© Riproduzione Riservata.