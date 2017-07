Alessio Bernabei / Già carico per stasera: "Sarà un'altra emozione" (Radio Italia Live-Il concerto Palermo)

Alessio Bernabei a Radio Italia Live

ALESSIO BERNABEI, "A PALERMO SARÀ UN'ALTRA EMOZIONE", IL CANTANTE GIÀ PRONTO A ENTRARE IN SCENA (RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO PALERMO) - A poche ore dalla sua esibizione nel concerto di Radio Italia Live 2017, Alessio Bernabei è arrivato a Palermo per dare il via alle prove per la sua esibizione di stasera. In un momento di pausa, però, ha avuto la possibilità di raggiungere il truck di Radio Italia, dove si è raccontato rivelando anche qualche piccolo dettaglio sull'evento che questa sera lo vedrà protagonista. Il cantante, in particolare, ha condiviso con il suo pubblico i sentimenti provati lo scorso 18 giugno, quando, nonostante si trovasse a Milano, non ha avuto la possibilità di esibirsi nella serata evento organizzata da Radio Italia: "Ho un po' sofferto perché, una volta che sei lì, vorresti salire sul palco", ha detto l'artista, che ricordando le sue performance del passato, ha ammesso di essere molto emozionato per il live di stasera: "A Palermo sarà un'altra emozione. Milano era stato grandioso, speriamo di avere la stessa energia perché ho un bel ricordo". (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

ALESSIO BERNABEI, ESCE LA HIT NON E' IL SUDAMERICA (RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO PALERMO) - E' stato uno dei grandi personaggi di Amici di Maria De Filippi e dopo aver scalato le vette delle classifiche con la band Dear Jack, ora si prepara ad affrontare la sua carriera da solista. Infatti, Alessio Bernabei è in radio con un nuovo pezzo dell'estate e cioè Non è il Sudamerica. A Soundblog Bernabei ha dichiarato di aver pensato a qualcosa di veramente estivo e fresco. "Ho voluto portare un po' di voglia di ballare e cantare" ha detto. La canzone è stata scritta interamente da Bernabei, collaborando anche con alcuni colleghi e c'è da scommettere che porterà sul palco del Raio Italia Live del 30 giugno a Palermo anche quello che si preannuncia come la hit del momento.

La clip è il racconto di un viaggio durante un'estate di vacanze al mare tra spiagge, sole e bevute insieme agli amici. L'artista si è augurato che con questa hit i suoi fans possano ballare tutta l'estate. Ovviamente, sui social network non sono mancati i commenti dei fans di Bernabei, i quali hanno acclamato il nuovo brano. Alcuni lo hanno definito una vera e propria dipendenza che non si può smettere di cantare.

ALESSIO BERNABEI, IN AUTUNNO IL NUOVO ALBUM (RADIO ITALIA LIVE - 30 GIUGNO 2017) - Quello di Bernabei è veramente un anno d'oro e il brano segue la scia del successo riscoperto grazie alla partecipazione al festival di Sanremo con la canzone Nel mezzo di un applauso.Non è il Sudamerica è soltanto un assaggio di quanto accadrà in autunno. Infatti, Alessio Barnabei, sempre a Soundblog ha detto che presto si chiuderà in studio per il nuovo album che uscirà dopo l'estatte. Nel nuovo progetto, dice, cercherà di essere se stesso, tirando fuori anche il suo cambiamento nel corso degli anni, quello che sogna come quando era bambino ma con una mente da adulto. Infatti, Alessio ha confessato come sente di essere maturato molto nel corso degli anni.

