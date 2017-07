ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL / Puntate 3 luglio e 30 giugno: Katie morirà davvero?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE 3 LUGLIO E 30 GIUGNO 2017

KATIE MORIRÀ? - Ultima puntata della settimana per Beautiful che tornerà lunedì prossimo per una nuova settimana insieme ai propri fan, una delle ultime prima della pausa di agosto. Resta il fatto che la protagonista sarà ancora Quinn che, se da una parte spingerà per rivedere insieme Steffy e Wyatt prima che il divorzio sia effettivo, dall'altra avrà un'altra gatta da pelare, ovvero Katie. La bella vicina di casa di Eric si presenterà ancora alla porta dello stilista con un regalo e sarà allora che Quinn la colpirà con un candelabro. Quello che Quinn ha fatto è reale o è solo una proiezione della sua mente malata che tornerà a galla nelle prossime puntate? I fan saranno costretti a rimanere con il fiato sospeso prima di capire quale sia la risposta giusta da fare a questa domanda.

BROOKE A CASA DI ERIC - Steffy, Ridge, Rick, Liam, villa Forrester sembra ormai un Convento dove tutti bussano alla ricerca di qualcosa e anche nella nuova puntata di Beautiful non mancheranno le visite. A chi toccherà questa volta? Sembra proprio che dalle anticipazioni questa volta a far visita ad Eric sarà la bella Brooke. La bionda di casa Forrester sarà alle prese con un'opera di convincimento che non porterà a niente. In nome dei vecchi tempi, della volontà di Stephanie e di quello che è successo in questi giorni, ovvero il suo ritorno da Ridge, Brooke continuerà a chiedere ad Eric di passare proprio a lei e il suo stilista lo scettro del comando ma senza molto successo. Un altro due di picche in arrivo per la coppia dei Bridge, come reagiranno quando saranno Steffy e Liam a guidare l'azienda di famiglia?

SOGNO AD OCCHI APERTI PER QUINN? - Nella puntata di Beautiful di oggi la vendetta di Quinn ai danni di Katie troverà un chiarimento. La Fuller aveva sorpreso la Logan in compagnia di Eric (intenta a dargli un bacio sulla guancia) e non era riuscita a placare la sua rabbia. Poco dopo aveva preso un candelabro dal salotto dalla villa e aveva colpito al capo la rivale, facendola cadere a terra in una pozza di sangue. Ma davvero si trattava di realtà o è stato un sogno ad occhi aperti? La risposta arriverà proprio nella puntata odierna della soap americana: in essa la signora Forrester tornerà in sé, confermando che questo crimine era accaduto soltanto nella sua immaginazione. Dunque Katie sta bene anche se è impossibile non notare come questo sogno rappresenti un campanello d'allarme: se Quinn immagina di uccidere la sua rivale, potrebbe essere ancora un pericolo per lei? Quinn la pazza è tornata oppure no?

ERIC CAMBIA IDEA? - La notizia della richiesta a Steffy si diffonderà velocemente all'interno della Forrester Creations. Oggi a Beautiful anche Rick verrà a conoscenza della possibilità che la sua ex diventi il nuovo amministratore delegato dell'azienda e poco dopo informerà anche Brooke di questa sorprendente novità. Le motivazioni di questa idea risulteranno chiare a mamma e figlio: è stata Quinn a promuovere questa candidatura nella speranza che Steffy e Wyatt, collaborando nella guida dell'azienda, possano appianare le divergenze. Per nulla d'accordo con questa proposta (soprattutto per le motivazioni), Brooke deciderà di parlare direttamente con Eric per chiarire il suo punto di vista. Anche lei, quindi, si recherà alla villa dove chiederà all'ex marito di tornare indietro sui suoi passi: Rick o Ridge saranno le uniche persone in grado di guidare l'azienda secondo lei, ma ancora una vola Eric non avrà nessuna intenzione di dare ascolto a chi non si fida delle sue scelte...

