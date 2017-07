Beatrice Valli ha partorito / Marco Fantini papà di Bianca: pioggia di auguri dai fan (Uomini e Donne)

Beatrice Valli e Marco Fantini

BEATRICE VALLI HA PARTORITO, MARCO FANTINI PAPA’ DI BIANCA: GLI AUGURI DEI FAN - Aria di gioia in casa Valli-Fantini. Questa notte è nata la piccola Bianca e ora l'attenzione è tutta per la nuova arrivata. Marco non ha lasciato per un attimo la sua Beatrice e la neo mamma infatti ci mostra su Instagram Stry un'immagine di lui che si riposa, stanco per la lunga notte. È davvero tanto l'affetto che la coppia sta ricevendo in queste ore, sono tantissimi gli auguri che si leggono sul web, tra questi c'è chi scrive: "Tanti auguri ragazzi..ho sempre tifato per voi..sarete dei genitori fantastici con la piccola Bianca come lo siete già per Ale.. auguri!!" o chi ancora ha delle bellissime parole per Beatrice "Fantastica mamma. Auguri mamma coraggiosa. Bravissima Beatrice. Ti auguro di avere tanta tanta forza. Benvenuta Bianca. Appena potrai ci racconti come é andata. Un abbraccio" o ancora chi nota la data speciale "Non poteva non nascere che di 29! Il vostro numero! congratulazioni di cuore! Un bacino alla piccola".

BEATRICE VALLI HA PARTORITO, MARCO FANTINI PAPA’ DI BIANCA: LA NEO-MAMMA ROMPE IL SILENZIO - Un giorno di grande felicità per Beatrice Valli e Marco Fantini: è nata Bianca, la primogenita della coppia ma seconda figlia per Beatrice che è già mamma di Alessandro, avuto da una precedente relazione. È stato Marco, ieri in tarda serata, il primo ad annunciare la nascita della piccola, con una dolce foto che lo vede toccare la manina della sua bambina. Oggi, ad alcune ore dal parto, è Beatrice a rompere il silenzio sui social con un dolce messaggio: "Facciamo della gravidanza un’occasione in cui apprezziamo i nostri corpi femminili #noidonnemettiamoalmondoangeli #papámarco BIANCA 29-06-2017".

BEATRICE VALLI HA PARTORITO, MARCO FANTINI PAPA’ DI BIANCA: LA DEDICA DI LUDOVICA VALLI – La piccola Bianca è stata accolta con grandissima gioia non solo dai neo genitori Beatrice Valli e Marco Fantini ma anche da tutta la famiglia. Una delle più felici è Ludovica Valli, la sorella minore di Beatrice che, dopo aver contato sui social i minuti che mancavano alla nascita della sua seconda nipotina, ha annunciato sui social l’arrivo della piccola Bianca a cui ha scritto delle parole meravigliose. “Benvenuta al mondo piccola B., benvenuta in famiglia” – inizia così il lungo post di Ludovica Valli che poi, rivolgendosi direttamente alla nipotina dice – “inizialmente ti sembrerà tutto così strano, tutto così nuovo e tutto così folle, così tanto che alcune volte ti verrà anche voglia di scappare via lontano da tutti e tutto, beh, sappi che quando ti verranno quei piccoli momenti avrai due zie (anche loro un po' 'folli' lo ammetto) sempre pronte però a tenerti stretta stretta la mano ogni volta che tu lo vorrai.. e pronte a spiegarti piccolina che, nonostante tutto, non c'è cosa più bella della Vita”. Ludovica Valli, poi, conclude così il suo messaggio speciale per l’ultima arrivata in casa Valli: “accanto a te avrai due persone, le più importanti, la tua mamma e il tuo papà. Alcune volte saranno matti anche loro, sì, (soprattutto la mamma che è bella quanto matta), alcune volte ti sgrideranno, altre volte ti stringeranno così forte da non lasciarti più andare via, B. loro sono coloro che oggi ti hanno messa al mondo, loro sono I TUOI GENITORI, quei genitori che oggi TUTTI DESIDEREREBBERO AVERE”. Cliccate qui per leggere tutto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

BEATRICE VALLI HA PARTORITO, MARCO FANTINI PAPA’ DI BIANCA – Dopo nove, lunghi mesi, Beatrice Valli ha dato alla luce la sua splendida bambina. L’ex corteggiatrice, entrata in ospedale ieri mattina, ha partorito nella tarda serata di giovedì 29 giugno. Sia la mamma che la piccola a cui è stato dato il nome Bianca stanno benissimo. Quella dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dunque, è stata una lunga attesa. La piccola Bianca, infatti, ha voluto aspettare che il suo papà, l’ex tronista Marco Fantini, tornasse da Londra. All’estero per impegni di lavoro, Marco è salito sul primo aereo per raggiungere la compagna e vivere con lei il loro giorno più bello. Subito dopo la nascita di Bianca, è stato proprio Marco ad annunciare il lieto evento pubblicando sul suo Instagram Stories la prima foto in cui la sua mano stringe quella minuscola della sua bambina. Un gesto semplice ma tenerissimo che ha entusiasmo i fans che aspettavano con gioia questo momento. Anche la sorella di Beatrice, Ludovica, ha annunciato l’arrivo della sua nipotina con la stessa foto di papà Marco. Ludovica, però, ha anche scritto delle bellissime parole ai neo genitori. “Lei ha voluto aspettare il suo papà. Benvenuta piccola B. Siete e sarete due genitori meravigliosi. Auguri a te, donna, amica, sorella e mamma. Auguri a te ‘Tato’ e oggi auguri papà”.

Marco Fantini, poi, ha espresso tutta la sua gioia sui suoi canali social. Il neo papà ha pubblicato la prima foto della sua bambina con il volto coperto scrivendo una meravigliosa dedica. “Un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà e ti chiedi chissà siamo qui, per volere di chi? Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu e ti basta così. Ogni dubbio va via e i perché non esistono più, è una giostra che va questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai e ogni vita lo sa che rinascerà in un fiore che fine non ha?? BENVENUTA BIANCA”, ha scritto l’ex tronista. Cliccate qui per vedere il post.

