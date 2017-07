BOB SINCLAIR/ Il Dj sarà al “We love Marea” (Radio Italia Live-Il concerto Palermo)

Bob Sinclair a Radio Italia live (Foto Facebook)

OB SINCLAIR, L’ATTESA PER LA SUA PERFORMANCE AL POETTO DI QUARTU SANT’ELENA A CAGLIARI (RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO PALERMO) - I fans di Bob Sinclair potranno vederlo domani sul palco del Radio Italia Live, il concerto che si terrà a Palermo domani. Coloro che però non potranno assistervi devono segnarsi in calendario un altro appuntamento importante che vedrà il deejay francese esibirsi in Italia. Il proprietario della Yellow Production, il cui vero nome è Christophe Le Friant è atteso al Poetto, la bellissima spiaggia di Cagliari. Il disc jockey accenderà la città sarda con un concerto che si preannuncia già storico: Bob Sinclair suonerà al Poetto di Quartu Sant’Elena per il festival “Poetto on air” organizzato dal gruppo editoriale de L’Unione Sarda. L’evento si terrà venerdì 28 luglio all’Opera Beach Arena e a far compagnia al dj francese ci sarà anche un suo collega sardo, colui che riuscirà a vincere il concorso indetto da Radiolina e curato da Nicola Pisu riservato ai dj di tutta l’isola. Il vincitore aprirà il concerto di Bob Sinclair.

BOB SINCLAIR, IL DJ AL “WE LOVE MAREA” (RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO PALERMO) - Sarà un’estate ricca d’impegni per Bob Sinclair, che a luglio sarà in Italia per più di un concerto. Oltre all’evento a Cagliari del 28 luglio, pochi giorni prima il deejay francese è invece atteso a Savona per il “We love Marea”, il festival arrivato alla sua decima edizione. Il 26 luglio il Mare Hotel ospiterà il grande rappresentante della musica house nel mondo. L’evento inizierà alle 22.00 con i dj resident Andrea Poggio e Jack Briatore, che scalderanno il pubblico prima del dj set a cura di Bon Sinclair. L’ingresso singolo con consumazione costa 45 euro, mentre i tavoli partono dal 850 per 20 persone al massimo fino ad arrivare al Super Privè, con un costo minimo di 1500 euro per massimo 10 persone. I biglietti sono già disponibili in prevendita presso la reception del Mare Hotel.

