Cherry Season Anticipazioni / Puntata 30 giugno: Oyku, un nuovo piano per riconquistare Ayaz!

Cherry Season - La stagione del cuore

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI 30 GIUGNO

OYKU, UN NUOVO PIANO PER RICONQUISTARE AYAZ! - Segreti, bugie e inganni continueranno a dominare tutte le prossime trame di Cherry Season, soprattutto adesso che Ayaz, vittima dello sporco ricatto di Mete, è costretto a rinunciare a Oyku e a tutto l'amore che prova per lei. La giovane stilista, però, di fronte alla freddezza del suo amato, non resterà con le mani in mano e, determinata a fare di tutto pur di non perderlo, cercherà di studiare un piano chiedendo consiglio agli amici di sempre. In effetti, il nuovo Ayaz, diverso dall'uomo innamorato di un tempo, finirà per catturare anche l'attenzione di Onem e Mehmet, che cominceranno a sospettare che dietro a quegli atteggiamenti così freddi si celi, in realtà, qualcosa di molto importante. Dopo aver allontanato Oyku da Ayaz, segnando un punto a proprio vantaggio, Mete continuerà a muovere i fili del suo teatrino costringendo Seyma a tornare da Onem. Il suo intento, naturalmente, è quello di costringere la sua ex a tenere d'occhi la povera Oyku. Riuscirà a separarla per sempre da Ayaz? (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

ISIK E' LA DONNA DI AYAZ - Isik è la donna di Ayaz. Ebbene sì, per la soap turca è arrivato il tragico momento della separazione della coppia protagonista e presto Cherry Season verrà travolto da lacrime e scontri. Mentre l'architetto diventerà sempre più freddo e troverà una fidanzata, finta, per tenere alla larga la bella stilista, quest'ultima tenterà ancora di tornare dal suo promesso sposo tanto da organizzare campeggi e perfino un evento proprio nella location scelta per il loro matrimonio. Cosa farà a quel punto Ayaz? La vicinanza di Oyku e Mete non lo farà vivere tranquillo ma per il bene della madre dovrà continuare a resistere ma fino a quando? Lo scopriremo solo nelle puntate di luglio.

AYAZ RINUNCIA AD OYKU - Cherry Season chiude la settimana con un altro colpo di scena. Ayaz è pronto a dare la risposta a Mete non prima di essersi nuovamente scontrati e avergli detto in faccia tutto quello che pensa di lui. Sarà un Ayaz in lacrime quello che chiuderà la settimana e aprirà la prossima visto che la sua decisione sarà quella di lasciare Oyku per sempre e salvare la madre dal carcere sicuro. Lacrime per lui e per lei, cuori infranti per i fan della soap che dovranno rinunciare alla coppia, almeno per ora. Quale sarà la via d'uscita che i due percorreranno per tornare nuovamente insieme? Dovremo attendere le puntate di luglio per scoprirlo perchè quello che ci attende adesso è solo uno struggente addio per i due.

L'INCIDENTE DI ONEM - Andrà in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Cherry Season. Ricordiamo, infatti, che nel corso del periodo estivo la soap turca e le altre principali storie d'amore di Canale 5 non verranno trasmesse, quanto meno per quanto riguarda l'appuntamento inedito. Questo pomeriggio si tornerà a parlare del terribile ricatto di Mete, che ha dato ad Ayaz solo 24 ore di tempo per dargli una risposta: o lui lascerà Oyku o Onem finirà in carcere per l'attentato all'atelier. L'architetto si metterà quindi alla disperata ricerca della madre per chiarire con lei la situazione, ma proprio quando la coppia sarà al telefono Onem resterà vittima di un grave incidente e verrà ricoverata in ospedale. Ayaz correrà al suo capezzale ma non avrà il coraggio di parlare del ricatto di Mete, soprattutto considerando che al fianco della donna ci sarà Mehmet.

Il turbamento di Ayaz sarà completo e non sfuggirà all'attenzione di Oyku, che in varie occasioni gli chiederà cosa stia accadendo. Il fidanzato infatti sarà triste, scostante ma non potrà negare il grande amore per la stilista. Anche Onem e Mehmet si renderanno conto che al figli potrebbe essere accaduto qualcosa di poco chiaro, ma ogni loro tentativo di ottenere da lui un chiarimento non andrà a buon fine. Per Ayaz non ci saranno più speranze, sarà dunque costretto a lasciare l'unica donna che abbia mai amato?

