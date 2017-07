Criminal Minds 7 / Anticipazioni puntate 30 giugno 2017: tre nuovi casi per l’Fbi

Criminal Minds, in onda su Rai 4

CRMINAL MINDS 7, ANTICIPAZIONI 30 GIUGNO 2017, RAI 4

TRE NUOVI CASI PER L’FBI - Le indagini dell'Fbi torneranno questa sera su Rai 4, quando a partire dalle 21.15 verranno trasmessi tre nuovi episodi di Criminal Minds 7. Ad aprire l'appuntamento con i criminologi della squadra federale più celebre della tv, sarà la puntata dal titolo "Una Linea sottile", che porterà gli investigatori a San Bernardino, una zona della California, per una serie di omicidi molto brutali. Nella cittadina infatti, sono state sterminate due famiglie e i cadaveri degli assalitori, in maniera del tutto inspiegabile, sono stati ritrovati cadavere sulla scena del delitto. In un primo tempo gli agenti ipotizzeranno a una banda armata, ma la dinamica degli omicidi lascerà aperte diverse piste.

Successivamente, andrà in onda il secondo episodio della serata, che con il titolo "Affari di famiglia" porterà gli agenti dell'Fbi a indagare sul misterioso ritrovamento di due prostitute ad Atlanta. I sospetti si concentreranno su un uomo disabile della zona, che a quanto pare uccide con il tacito consenso dei suoi genitori, che si sentono responsabili di ciò che gli è accaduto. Subito dopo concluderà la serata il terzo episodio dal titolo "Ti amo Tommy Brown", un caso che vedrà una ragazza rientrare a casa e ritrovare i corpi dei suoi genitori senza vita. La morte, in perfetto stile "esecuzione", poterà gli agenti a indagare fra i segreti di famiglia, ma la verità potrebbe arrivare da una ex carcerata che cerca suo figlio nelle famiglie affidatarie.

