DAREDEVIL/ Su Tv8 il film con Ben Affleck. Trailer e diretta streaming (oggi, 30 giugno 2017)

Ben Affleck in Daredevil

DAREDEVIL, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 30 GIUGNO 2017: TRAILER E DIRETTA STREAMING - Su Tv8 è una serata tutta dedicata agli amanti dei fumetti con la messa in onda del film Daredevil tratto dall'omonimo fumetto della Marvel Comics. Diretto da Mark Steven Johnson e interpretato da Ben Affleck. Nel cast troviamo anche una splendida Jennifer Garner nel ruolo di Elektra Natchios che sicuramente le porterà molta fama anche in futuro. In uno spinoff dal titolo Elektra del 2005 infatti sarà protagonista. Sicuramente interpretato da personaggi di livello il film è stato però un flop. Criticatissimo dal pubblico anche gli esperti non hanno avuto parole benevole per un film che comunque è adatto a una serata senza tante pretese. Daredevil va in onda su Tv8 e potremo seguirlo anche in diretta streaming, grazie al portale della rete televisiva, sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. Il trailer potete invece vederlo cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

DAREDEVIL, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 30 GIUGNO 2017: IL CAST - Daredevil, il film in onda su Tv8 oggi, venerdì 30 giugno 2017 alle ore 21.15. Un'ottima pellicola d'azione a sfondo avventurosa diretta da Mark Steven Johnson e basata su un fumetto della Marvel Comics, creato da Stan Lee e Bill Everett mentre nel cast di attori di altissimo livello Ben Affleck e Jennifer Garner. Il lavoro cinematografico in virtù della vetusta di produzione è stato programmato più volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di audience. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DAREDEVIL, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 30 GIUGNO 2017: LA TRAMA - La storia verte su un giovane americano, Matt Murdock, che rimasto a causa della morte della madre da solo con il padre vive la sua vita sbeffeggiato dai compagni di scuola. Il padre un ex pugile avrebbe desiderato che Matt non usi mai violenza, ma che si possa guadagnare da vivere grazie ad un onorevole professione. Un giorno ritornando dalle lezioni il ragazzo si accorge del secondo lavoro del padre, quello di esattore del pizzo per un boss locale, la scoperta lo sciocca e lo porta a fuggire tra i vicoli del cantiere, qui viene investito da una fuga radioattiva, fuga che lo fa diventare cieco all’istante ma che potenzia tutti i suoi sensi.

Mentre il ragazzo è all’ospedale un killer uccide il padre, rendendo cosi Matt del tutto orfano. In virtù alla promessa fatta al padre, Matt diventa avvocato, non lascia però decadere i suoi poteri sovrannaturali, e di notte usando il bastone bianco da cieco cerca di rimediare alle situazioni dove la legge fallisce, assumendo le sembianze di un eroe mascherato e assumendo il nome di Daredevil. In tale veste ingaggia una dura battaglia con Kingpin un potente boss locale, battaglia che attira immediatamente le attenzione di un bravo giornalista locale Ben Urich. All’interno della guerra che Daredevil combatte, il giovane ha tempo di innamorarsi, la prescelta è Elektra Natchios una giovane ragazza esperta di arti marziali.

L’amore però si interrompe allorquando uno spietato sicario, Bullseye, uccide l’amata Elektra, essa prima di morire conosce però l’identità di Daredevil, un ragazzo che comunque grazie ai super poteri riesce a vendicare la sua donna, e finanche a conoscere l’identità dell’assassino del padre. Matt non se la sente di dimenticare la notizia, e va a cercare chi lo aveva reso orfano, una volta trovatolo decide però di lasciarlo in vita, e dopo avergli spezzato le ginocchia lo lascia esanime sperando che la giustizia faccia il suo corso. La fine del film è dedicato al pensiero del giornalista che aveva scoperto l’identità del super eroe mascherato, identità che pero non rivela e facendolo permette ancora che Daredevil possa proteggere ancora per le notti a seguire la sua amata città.

