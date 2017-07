EROS RAMAZZOTTI / Una dedica speciale alla sua Marica Pellegrinelli (Radio Italia Live-Il Concerto Palermo)

Eros Ramazzotti al Radio Italia live

EROS RAMAZZOTTI, LA STORIA D'AMORE COME MARIKA PELLEGRINELLI - Eros Ramazzotti, per il compleanno della moglie Marica Pellegrinelli del 17 maggio, scelse bellissime parole: "Non esiste vita senza amore. Auguri meraviglia". Dopodichè ha pubblicato uno scatto di un romantico bacio tra loro. La ciliegina sulla torta è stato il video, con le foto più belle di lei, la sua musa, sulle note su Un angelo disteso al sole. L'amore tra i due va a gonfie vele. Era il 2009. Poi il fidanzamento, la nascita di Raffaela Maria, 6 anni il prossimo agosto, le nozze da sogno nel 2014 e l’arrivo del secondogenito, Gabrio Tullio, 2. "Sei tutto quello che vorrei», aveva detto il cantante alla modella pochi mesi fa sempre sui social. In una giornata come tante altre. Eros Ramazzotti ha dato il suo cuore letteralmente nelle mani di Marica Pellegrinelli. Una storia fantastica.

EROS RAMAZZOTTI, CHIUDERÀ LA SERATA AL FORO ITALICO CON QUATTRO BRANI (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO) - Eros Ramazzotti questa sera salirà sul palco del foro Italico di Palermo, per chiudere la serata musicale dedicata a Radio Italia Live 2017 - il concerto. A svelare l'indiscrezione è stato lo stesso cantante, che nella giornata di ieri ha fatto una breve irruzione nel programma di Mirko Mengozzi e ha ringraziato tutto il pubblico in ascolto. "Grazie dell’invito, venire in Sicilia è una bellissima cosa. Cercherò di dare il meglio, è sempre un grande piacere venire a Radio Italia. Farò un pezzo in più dei soliti 3", ha detto il cantante, che poche ore fa è tornato sui social per dare appuntamento a tutti i suoi follower: "Ci vediamo questa sera su Radio Italia , canale 725 di sky oppure 70 sul digitale terrestre #rilive #erosramazzotti #popoleros". Immediata la replica dei fan, che hanno commentatocon grande entusiasmo il suo ritorno in tv: "Non vedo l' ora Eros , non vedo l'ora. Ciao grande", "A stasera... non andare via da Palermo senza mangiare qualche dolce!". (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

EROS RAMAZZOTTI FESTEGGIA GLI OTTANT'ANNI DEL PADRE CON MARICA (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO) - All'appuntamento con i Radio Italia Live del 30 giugno si esibirà anche Eros Ramazzotti, il quale salirà sul palco all'allestito al Foro Italico di Palermo. Eros è a un punto importante della sua vita e per lui è tempo di bilanci sia dal punto di vista professionale che dal lato famigliare. Qualche giorno fa, la star della musica italiana ha festeggiato gli ottant'anni del padre Rodolfo in un'occasione famigliare accompagnata da tanta serenità. Eros ha voluto documentare l'evento così importante per il padre attraverso una foto su Instagram con la didascalia "auguri grande uomo". Ramazzotti, infatti, deve moltissimo a suo padre che fin da giovanissimo ha seguito la carriera del figlio passo dopo passo. Ovviamente, alla festa non poteva mancare la moglie Marica Pellegrinelli con cui Eros ha da poco festeggiato tre anni d'amore ed è apparsa più affiatata che mai.

EROS RAMAZZOTTI, PAZZO D'AMORE PER MARICA PELLEGRINELLI (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO) - Eros Rammazzotti, tra i big della canzone italiana a salire sul palco per i Radio Italia Live il 30 giugno, ha festeggiato tre anni di matrimonio con Marica Pellegrinelli durante il solstizio d'estate. Marica è riuscita a integrarsi molto bene nella famiglia di Eros e qualche settimana fa Aurora, la figlia che l'uomo ha avuto con Michelle Hunziker, ha anche pubblicato una foto in cui ringrazia la donna per essere al fianco di suo padre e capirlo. Eros e Marica, recentemente, sono apparsi più felici e sorridenti che mai ad un evento organizzato da Giorgio Armani, dove hanno regalato un bacio ai fotografi poco prima che l'evento cominciasse. Per l'occasione, entrambi hanno mostrato un fascino fuori dal comune e lo stesso Eros si è tolto, per una volta, l'aspetto casual di dosso mostrandosi in tutta la sua eleganza.

