Eccezionale veramente / Diretta streaming ottava puntata 30 giugno 2018: Roberto Lipari in tour

ECCEZIONALE VERAMENTE, OTTAVA PUNTATA 30 GIUGNO 2017

DIRETTA STREAMING - Torna il talent show dei comici Eccezionale veramente che propone diverse talentuose nuove proposte pronte a mettersi al cospetto della giuria formata da Paolo Ruffini, Diego Abatantuono e Selvaggia Lucarelli. Conduce Francesco Facchinetti che ha preso il posto di Gabriele Cirilli protagonista invece della prima stagione del reality. Sicuramente ci sarà da ridere e da divertirsi e saranno diversi i momenti in cui il pubblico sarà chiamato a interagire grazie all'uso dei social network. Staremo a vedere cosa accadrà durante la puntata e se ci saranno dei colpi di scena. Eccezionale veramente... ma veramente va in onda stasera su La7 e potremo seguirlo in diretta streaming, grazie al portale della rete televisiva, sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

LA TOURNÉE DI ROBERTO LIPARI - L’ottava puntata di Eccezionale veramente andrà in onda questa sera, venerdì 29 giugno 2017, su La7. Il talent per comici e aspiranti tali torna in tv per dare ai suoi partecipanti la possibilità di arrivare al successo esibendosi davanti alla giuria composta da Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini e uno speciale quarto giudice, diverso in ogni puntata: a chi toccherà tale compito questa sera? Alla conduzione ritroveremo come sempre Francesco Facchinetti, che presenterà i comici e chiederà ai giudici di dare loro un voto. Il backstage è invece il regno di Roberto Lipari, vincitore della prima edizione, che darà vita a delle divertenti scenette accogliendo i partecipanti al termine delle loro esibizioni e raccogliendo i loro commenti a caldo.

Lipari sta avendo un discreto successo dopo aver trionfato l’anno scorso ad Eccezionale veramente: il comico è infatti impegnato in una tournée che a luglio lo porterà a girare la Sicilia, sua terra natia, la Calabria, la Toscana e anche la Sardegna. Ma non è solo il centro-sud ad essere impazzito per il comico siciliano: il 10 e l’11 novembre Lipari è atteso in Lombardia, più precisamente allo Zelig di Milano, storica culla della comicità lombarda. Clicca qui per scoprire tutte le date.

