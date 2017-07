Fabio Rovazzi e Gianni Morandi/ Il duo di "Volare" si racconta (Radio Italia Live, Concerto Palermo)

Fabio Rovazzi e Gianni Morandi a Radio Italia Live

FABIO ROVAZZI E GIANNI MORANDI, IL DUO PROTAGONISTA A PALERMO: L'INTERVISTA A POCHE ORE DAL LIVE (RADIO ITALIA LIVE, CONCERTO PALERMO) – Protagonisti assoluti grazie al loro tormentone "Volare", Gianni Morandi e Fabio Rovazzi questa sera accenderanno il concerto di Radio Italia Live 2017, dove migliaia di fan sono già in attesa di poter assistere alla loro esibizione. Il duo, che ha già raggiunto l'area per le prove di rito, è stato intercettato dal team di Radio Italia, che ha catturato le loro prime impressioni a poche ore dall'evento di stasera. "La cosa entusiasmante è vedere questi ragazzi sotto il sole a 30 gradi, allegri e felici, che cantano", ha detto Morandi, che nell'intervista ha ricordato anche il primo incontro con la musica del suo ormai inseparabile compagno di avventura: "Avevo pubblicato ad agosto dell'anno scorso un post, ascoltavo 'Andiamo a comandare' e dicevo 'Da dove salta fuori questo Rovazzi? È forte". Insieme a lui, anche Anna Dan, la sua inseparabile dolce metà che, a detta di Rovazzi, teme di essere coinvolta nei loro progetti: "Anna vive col terrore che io la tiri in mezzo in qualsiasi cosa". L'appuntamento con Gianni Morandi e Fabio Rovazzi è a questa sera, su Canale 9, a partire dalle 19.50. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

FABIO ROVAZZI E GIANNI MORANDI, IL DUO PROTAGONISTA A PALERMO: “VOLARE” È DISCO DI PLATINO (RADIO ITALIA LIVE, CONCERTO PALERMO) – Tra i tanti protagonisti che questa sera saranno presenti al concerto Radio Italia Live proposto in diretta dalla splendida Palermo in contemporanea su canale Nove e Real Time, c’è l’insolito duo composto dall’emergente Fabio Rovazzi e da un vero e proprio simbolo della musica italiana come Gianni Morandi. Un duo che sta letteralmente spopolando grazie al singolo Volare che sta macinando successi su successi. Infatti il brano avendo superato le 50 mila copie vendute è diventato Disco di platino e come se non bastasse il relativo video nel quale appare anche il comico ed attore Maccio Capotonda è diventato virale sul web con quasi 46 milioni di visualizzazioni. Numeri davvero importanti che confermano le straordinarie capacità di Fabio Rovazzi sempre più fenomeno del web e dei social network con centinaia di migliaia di fan che ormai lo seguono assiduamente.

FABIO ROVAZZI E GIANNI MORANDI: UN SUCCESSO INASPETTATO PER GIANNI (RADIO ITALIA LIVE) – Gianni Morandi è tornato ad essere protagonista della scenario musicale italiano grazie alla collaborazione messa in essere con Fabio Rovazzi nel brano Volare, diventato un vero e proprio tormentone. Il celebre cantante italiano nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Chi ha cercato di svelare il segreto della sua eterna giovinezza fisica e professionale enfatizzando un aspetto cruciale come la curiosità. Morandi nello specifico ha fatto presente: “Il mio elisir si chiama curiosità. Ho ancora voglia di fare un sacco di cose: scrivere nuove canzoni, fare un nuovo tour, continuare a girare per l’Italia. Pensi che negli ultimi giorni anche i bambini mi fermano per la strada. Mi dicono: “Ciao, amico di Rovazzi…”. Abbiamo lavorato insieme a quel progetto per mesi, via mail. Poi, l’ho raggiunto a Milano per incidere il pezzo. E sa cosa ho scoperto? Lui aveva già le idee chiare perfino sul video. Insomma, mi sono buttato. Mai avrei pensato che il risultato sarebbe stato così felice. Nuovi talenti musicali? una generazione molto interessante di nuovi cantautori… Motta, Levante, Brunori Sas, Coez”.

© Riproduzione Riservata.