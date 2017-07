FEDEZ E J-AX/ Alleanza artistica a rischio? Le ultime news parlano chiaro (Radio Italia Live, il Concerto)

J-Ax e Fedez a Radio Italia live

J-AX E FEDEZ, ALLEANZA ARTISTICA A RISCHIO? LE ULTIME NEWS PARLANO CHIARO - Clamorose indiscrezioni riguardo Fedez e J-Ax. Il 2017 per loro è stato un anno grandioso, "Senza Pagare" ha scalato le classifiche. Ma ci sono voci sul fatto che Fedez abbia voglia di crescere sotto il profilo artistico e voglia scrivere canzoni di altro genere. Indiscrezioni raccontate dal Messaggero. Secondo questo retroscena, non confermato dagli interessati, nessuno comunque avrebbe voglia di rompere un’alleanza artistica e musicale che sta portando risultati di alto livello: la speranza di Fedez sarebbe quella di convincere l’amico a fare una musica più "ambiziosa". Vedremo cosa ci dirà il futuro su un duo che sta facendo grandi cose. La loro grande amicizia dovrebbe scongiurare la clamorosa rottura. Ma sappiamo come nella musica gli equilibri siano davvero sottili, tutti i fan sperano di vederli ancora insieme.

J-AX E FEDEZ, I DUE RAPPER LANCIANO L'AHSHTAG #BOICOTTIAMOROVAZZI (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO) - Dopo il successo dello scorso 18 giugno a piazza Duomo a Milano, Fedez e J-Ax si preparano a fare il bis al Foro Italico di Palermo, dove questa ser saranno i protagonisti di una nuova esibizione per il concerto dedicato a Radio Italia Live 2017. Il due Comunisti col Role si sono raccontati ai microfoni di Paola Gallo, rivelando che il successo di Senza Pagare (che ha ottenuto ben 15 certificazioni Platino), rischia di essere scalzato dallla visibilità di un loro stimato collega: Fabio Rovazzi. "Da quando è arrivato Rovazzi non contiamo più niente, lui fa trilioni di visualizzazioni. Lanciamo l'hashtag #boicottiamorovazzi", ha detto Fedez, che ha ironizzato sulle numerose visualizzazioni del suo videoclip, non sufficienti a superare quelle del suo collega. Il suo appello, naturalmente, è stato supportato da J-Ax, che con l'ironia che da sempre lo contraddistingue ha preso in giro il protagonsta di "Volare": "Le nostre canzoni si capiscono anche senza video, le sue no. Rovazzi stai rovinando la musica italiana". (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

J-AX E FEDEZ, IL LORO CONCERTO EVENTO IN ONDA SU CANALE 9 (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO) - J-Ax e Fedez salgono sul palco del concerto Radio Italia Live al Foro Italico di Palermo. Inoltre, i due sono anche grandi protagonisti del concerto in onda il 27 giugno su Canale 9 alle 21.15. Le due star della musica italiana hanno dato vita a un grande evento che ha visto alternarsi sul palco, accanto ai due rapper, grandi ospiti della scena musicale del Nostro Paese come Levante, Sergio Sylvestre e Stash. Durante l'evento televisivo, viene riproposta la tappa più di maggior successo del duo e cioè quello all'Arena di Verona per presentare il disco Comunisti col Rolex. Molto importante il concept del concerto, il quale mostra l'ascesa sociale in gioco prospettico grazie alle nuove tecnologie. Recentemente abbiamo assistito all'esibizione dei due cantanti anche ai Wind Summer Festival il 22 giugno dove si sono esibiti in Senza Pagare, a tutti gli effetti una delle canzoni più apprezzate di quest'estate.

J-AX E FEDEZ, IL TOUR ESTIVO E' GIA' UN SUCCESSO (RADIO ITALIA LIVE, IL CONCERTO PALERMO) - J-Ax e Fedez stanno ottenendo molto successo durante questa caldissima estiva. Nella loro prima data della stagione del 19 giugno al Gru Village di Torino hanno fatto il tutto esaurito. Torino si è dimostrata una città veramente calorosa con loro e ha saputo raccogliere una grande fetta di fans. I due, inoltre, hanno anche smentito le voci che parlavo di loro presunti dissapori. In realtà, la loro amicizia non è mai stata così salda come in questo momento. "Si tratta di una non notizia" ha detto Fedez a La Stampa. Nelle ultime ore, invece, il tarlo del dubbio sta riguardando le nozze di Fedez con Chiara Ferragni. Infatti, come scrive Leggo.it, il fatto che ancora non sia stata fissata una data fa pensare che tutto quello che è accaduto, compresa la proposta in grande stile, altro non sia se non una strategia di marketing.

