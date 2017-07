FRANCESCO GABBANI / "Ecco perchè la scimmia non è più con me" (Radio Italia Live-Il concerto Palermo)

Francesco Gabbani al Radio Italia Live

FRANCESCO GABBANI, "IL FORO ITALICO È UN LUOGO MERAVIGLIOSO"_: L'ADDIO ALLA SCIMMIA, ECCO IL PERCHÈ - Un periodo d'oro per Francesco Gabbani che dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Occidentali's Karma. Il cantante è impegnatissimo tra live e concerti ma in molti si sono chiesti come mai non compaia al suo fianco la scimmia che abbiamo visto al suo fianco proprio dal festival in poi. In una recente intervista al settimanale Nuovo, il cantante svela le ragioni di questo cambiamento: "La scimmia è stata al mio fianco nella manifestazioni più prestigiose, perchè il pezzo era allegro e si prestava. - e motiva - Ora, però, vorrei farmi conoscere anche per le ballate contenute nel mio nuovo disco, mostrando la mia dimensione più intima. Anche se parlare di intimità dopo quello che è stato scritto su di me durante il Festival di Sanremo mi mette un pò a disagio".

FRANCESCO GABBANI, "IL FORO ITALICO È UN LUOGO MERAVIGLIOSO", LE PAROLE DEL CANTANTE IN ATTESA DEL LIVE (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO, 30 GIUGNO) - In seguito alle prove di ieri, Francesco Gabbani ha raggiunto il truck di Radio Italia Live 2017 - Il concerto, per condividere con tutto il pubblco di Paola Gallo le sue impressioni sulla sua nuova avventura al Foro Italico di Palermo. Nelle sue parole, il confronto con l'esperienza vissuta a Milano lo scorso 18 maggio, quando ha avuto la possibilità di esibirsi nella prima tappa dello show organizzato da Radio Italia: "La differenza sostanziale è il mare! Palermo è una terra magica e la location è incredibile. Milano era stupenda e la piazza era molto caratteristica ma, in modo diverso, anche il Foro Italico è un luogo meraviglioso", ha detto l'artista, che ha paragonato l'ospitalità della città siciliana alla temperatura che si registra in questi giorni nel nostro paese: "Anche qua, come a Milano, c'è un'accoglienza incredibile e un grande calore, oltre a quello climatico. In generale possiamo dire che è una situazione 'calorosa'!". L'appuntamento con Francesco Gabbani è a aquesta sera, a partire dalle 21.15, su Canale 9 e Real Time. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

FRANCESCO GABBANI, IL SUO CONCERTO RINVIATO PER COLPA DI UN TEMPORALE (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO, 30 GIUGNO) - Francesco Gabbani è uno degli artisti che salirà sul palco del Foro Italico il 30 giugno a Palermo per il Radio Italia Live-Il Concerto. Gabbani, salito alla ribalta col brano Occidentali's Karma all'ultimo Festival di Sanremo 2017, sta vivendo uno dei momenti più felici della sua carriera anche se nelle ultime c'è stato un piccolo imprevisto in grado di far scricchiolare la sua felicità. Infatti, a causa di alcuni forti temporali captati dalle previsioni metereologiche, il concerto del 28 giugno di Gabbani è stato posticipato e rimandato al 4 luglio a Piazza della Loggia. Sicuramente, i suoi fans non demorderanno e vedranno il loro idolo anche nella nuova data, considerando che i biglietti in prevendita resteranno comunque validi. Inoltre, l'artista sembra ormai pronto a staccarsi di dosso l'immagine della scimmia che tanto gli ha portato fortuna e ora è pronto per nuovi progetti artistici e augurandosi che la sua musica abbia altro da dire.

FRANCESCO GABBANI, PICCOLA ANTEPRIMA DEL SUO TOUR A NAPOLI (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO, 30 GIUGNO) - Qualche giorno fa, Francesco Gabbani è stato a Napoli prima nella Feltrinelli Express di piazza Garabaldi per il firma-copie dell'album Magellano e poi per cantare sul palco dell'Rtl 102.5 al lungomare Caracciolo. Il cantante, a Repubblica.it, ha confessato di considerare Napoli una città magica. Ha rivelato di come apprezzi Pino Daniele e che ha in serbo un nuovo progetto per il futuro. Gli è stato proposto anche il ruolo come giudice di un talent ma per il momento è impegnato a far conoscere a tutti la sua musica. Tornerebbe molto volentieri a Sanremo 2018, anche perchè non teme il successo. "E' arrivato tardi e credo sia un vantaggio. Ho 34 anni e la mia personalità è già formata". Nella lunga intervista, Gabbani ha ammesso di rifuggire dagli stereotipi della società occidentale e di prendere in giro che cade in trappola in ragionamenti senza alcun fondamento.

© Riproduzione Riservata.