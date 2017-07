FRANCESCO RENGA/ Il cantante e quelle parole d'amore che fanno sognare (Radio Italia Live-Il Concerto Palermo)

Francesco Renga a Radio Italia live

FRANCESCO RENGA, QUELLE PAROLE SULL'AMORE CHE FANNO SOGNARE (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO) - Una delle storie d'amore che ha fatto sognare tanti fan si è conclusa proprio alcuni mesi fa: Francesco Renga e Ambra Angiolini si sono lasciati. Entrambi hanno trovato conforto nelle braccia di un'altra persona anche se, stando agli ultimi gossip, Ambra al momento è single dopo la storia con Lorenzo Quaglia. Qualche tempo fa proprio Renga, in un'intervista a Vanity Fair, parlava in questo modo dell'amore: «Ogni storia d’amore, soprattutto quelle più importanti, sono frutto di un grande lavoro, di fatica, compromesso, e credo che l’amore maturo debba essere questo. - dichiarava il cantante lo scorso anno, per poi concludere - Soprattutto quando hai in gioco responsabilità gigantesche come quelle dei figli».

FRANCESCO RENGA, IL CANTANTE PORTA "NUOVA LUCE" AL FORO ITALICO (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO) - Appuntamento a questa sera con Radio Italia Live 2017 - Il concerto, che fra poche ore vedrà esibirsi sul palco del Foro Italico di Palermo anche Francesco Renga. In occasione delle prove realizzate fra ieri e oggi, il cantante si è raccontato ai microfoni di Radio Italia, dove, oltre a svelare qualche piccolo dettaglio sull'esibizione di stasera, ha parlato dei suoi progetti futuri e dell'impegno con il tour estivo. "Questi eventi sono sempre affascinanti. Io sono sempre pronto per il tour, partiamo il 6 luglio da Brescia che è la mia città e poi sarò in giro per incontrare tutti i fan fino ai primi di settembre", ha detto il cantante, che non ha nascosto di amare profondamente la terra che lo ospita. "Questa è la prima di una serie di date che farò ad agosto in Sicilia: una a Palermo, una a Taormina e un'altra a Sciacca. Sono molto felice, la Sicilia è una terra che amo in particolar modo, ho origini anche sicule oltre che sarde". Per i suoi fan, stasera, l'esibizione sulle note di "Nuova Luce", ma non mancheranno anche gli altri successi che hanno reso celebre la sua carriera. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

FRANCESCO RENGA, PARTE IL TOUR SCRIVERO' IL TUO NOME LIVE ESTATE 2017 (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO) - C'è grande attesa per i Radio Italia Live del 30 giugno al Foro Italico di Palermo. Tra i cantanti a salire sul palco troviamo Francesco Renga, il quale avrà un'estate molto movimentata dato che sta per partire il suo tour. Al Roof Garden del Casinò di Sanremo, infatti, sabato 1 luglio avrà inizio lo Scriverò il tuo nome Live Estate 2017 che porterà l'artista in giro per i maggiori palchi d'Italia, esibendosi nei successi dell'album omonimo uscito nel 2016 e che è subito stato un successo di vendita, scalando tutte le classifiche. Renga non sarà solo in questa avventura. Infatti, avrà al suo fianco la sua band composta da Fulvio Arnoldi alla chitarra acustica/tastiere, Vincenzo Messina al piano/tastiere, Stefano Brandoni ed Heggy Vezzano alle chitarre, Phil Mer alla batteria e Gabriele Cannarozzo al basso.

FRANCESCO RENGA, AL MARE COI FIGLI PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO) - Nonostante il suo matrimonio con Ambra Angiolini sia stato archiviato da anni, Francesco Renga cerca di trovare sempre il tempo per i figli avuti dall'attrice e showgirl. Il 12 giugno ha festeggiato proprio con loro il suo compleanno, pubblicando anche un video selfie. “Sono al mare con i miei bambini, che sono il mio regalo più bello”, dice nella clip e poi si rivolge ai fan: “Tra i doni che la vita mi ha concesso ci siete anche voi. Volevo ringraziarvi per tutti gli auguri e le manifestazioni d’affetto che mi state dimostrando. Tra un po’ si riparte, intanto io mi riposo, grazie di cuore, a presto!" Insomma, l'artista, seppur impegnatissimo, è pronto a mollare tutte le sue incombenze per passare del tempo con chi ama sul serio. E, questa estate, ad amare lui in tutte le piazze d'Italia saranno i suoi fans.

