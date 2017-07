GIUGNO IN GENNAIO/ Su Rai 1 il film con Brooke D'Orsay. Le curiosità sulla pellicola (oggi, 30 giugno 2017)

Giugno in gennaio

GIUGNO IN GENNAIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 30 GIUGNO 2017: CURIOSITA' - Giugno in gennaio è il film che andrà in onda su Rai 1 oggi, venerdì 30 giugno 2017. Una pellicola di genere sentimentale che è stata realizzata in Canada nel 2014 per la regia di Mark Griffiths. Giugno in gennaio rappresenta il primo tentativo da parte di Mark Griffith di cimentarsi nel genere della commedia sentimentale, la critica ha apprezzato la scelta del cast specie per quanto riguarda la protagonista principale Brooke D'Orsay, famosa per il telefilm Royal Pains. Altra scelta azzeccata per i critici Marilu Henner nel ruolo di Diana, il film manca però a detta di molti di quel pizzico di conflittualità in più tra le due future suocere, che avrebbe dato maggior spessore a questo prodotto. Tra gli altri interpreti troviamo Wes Brown, nato a Fort Worth in Texas dove ha studiato presso la Lousiana State University. La sua carriera è iniziata nel 2005 con la partecipazione nella miniserie Beach Girls, l'anno dopo ha preso parte a due film We are Marshall e Glory Road - Vincere cambia tutto. Tra le altre sue interpretazioni ricordiamo i film True Blood, Criminal Minds, NCIS - Unità anticrimine, Hart of Dixie e Twin Peaks.

GIUGNO IN GENNAIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 30 GIUGNO 2017: IL CAST - Giugno in gennaio, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 30 giugno 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genere commedia e sentimentale che è stata prodotta in Canada del 2014 e destinata al mercato della televisione. Il film è stato diretto dal regista Mark Griffiths mentre del cast fanno parte gli attori e le attrici Brooke D'Orsay, Wes Brown, Marilu Henner, Gerard Punkler, Barclay Hope, Christie Laing, Chelsea Hobbs, Kaitlyn Bernard ed Anne Marie Deluise. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GIUGNO IN GENNAIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 30 GIUGNO 2017: LA TRAMA - Il film racconta la storia d'amore ed i progetti di vita dei due protagonisti principali di questa pellicola ovvero, June Fraser e Alex Blackwell. June è una praticante infermiera appartenente ad una famiglia benestante mentre Alex Blackwell è un giovane avvocato di successo il quale proviene da una famiglia ricca e facoltosa. Alex ha appena ricevuto un'importante promozione di lavoro per la quale necessita di trasferirsi in un'altra città, questa occasione fa si che i due innamorati e fidanzati da lungo tempo, decidano finalmente di suggellare il proprio amore e di convolare a nozze. June fantasticava sin da piccola insieme alla madre Katryn, ormai defunta, il fatidico giorno più importante della sua vita, proprio per questo motivo e per sentire vicino la presenza della cara madre nel giorno del suo matrimonio, la bella June desidera ardentemente che tutta la cerimonia sia perfetta in ogni singolo particolare.

La futura sposa intende seguire quella che è sempre stata la volontà sia sua che della madre di sposarsi nel caldo mese di giugno. Fin qui il film scorre tranquillo, ma ad intralciare i sogni di June ci sarà l'arcigna e dispotica futura suocera Diana. Diana da sempre, non ha mai visto di buon occhio l'unione del suo adorato figlio maschio con l'assistente infermiera June e non ne ha mai fatto segreto del suo malcontento per la futura unione. Per questo motivo quest'ultima ne inventa di tutti i colori pur di mettere i bastoni tra le ruote e rovinare il sogno di June di un matrimonio a dir poco perfetto, non mancano battibecchi e dispetti tra le due e piccole cattiverie. Ad inasprire ulteriormente la situazione tra le due future suocere vi è la decisione di Diana, che sconvolgerà i piani dell'innamoratissima June.

Diana inizia a prendere decisioni sulla cerimonia e a far sentire sempre e comunque la sua opinione circa l'evento che sta per celebrarsi tra sole tre settimane. Una delle scelte che lascerà di stucco la povera June sarà proprio la volontà di Diana, di celebrare il matrimonio nel mese più freddo dell'anno ovvero gennaio, per rincarare la dose di cattiveria e creare ulteriore danno alla futura sposa, Diana opterà per un matrimonio all'aperto.

Quasi come se queste decisioni prese da Diana fossero un test che June deve superare, quest'ultima forte dell'amore nei confronti del futuro marito Alex non si scoraggia e decide di non farla passare liscia alla suocera. Alla fine, come nelle più belle favole d'amore, tutti i pezzi del puzzle trovano il loro posto e tutto finsce per il meglio ed il matrimonio, nonostante le difficoltà verrà celebrato senza scalfire l'amore tra i protagonisti di questo film.

