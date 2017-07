GIANNI MORANDI CADE DAL PALCO / Video, al concerto di Radio Italia Live: la reazione della moglie Anna

Gianni Morandi e Rovazzi

Video, Gianni Morandi cade dal palco. Momento di paura al concerto di Radio Italia Live di Palermo

LA REAZIONE DELLA MOGLIE ANNA - Se ne parla ancora oggi e probabilmente si parlerà ancora per un bel pò della caduta di Gianni Morandi dal palcoscenico del concerto di Radio Italia Live in diretta ieri con Luca e Paolo. Il cantante non ha visto la fine del palco cadendo giù durante l'esibizione con Fabio Rovazzi. Tra gli spaventati per la caduta c'era anche sua moglie Anna, come svela Vanity Fair. La donna ha avuto timore che fosse accaduto qualcosa di grave ma tutto è invece andato per il meglio. «All’inizio ho avuto paura», dirà poco dopo invece Fabio Rovazzi nel loro camerino condiviso, mentre Gianni sghignazzava «Poi quando ho visto che praticamente cantava anche mentre volava giù dal palco ho cominciato a ridacchiare». Sarebbe però stata molto diversa la reazione di Rovazzi, come lui confessa: «Se fosse successo a me, sarei rimasto lì a fare la vittima».

IL VIDEO DIVENTA SUBITO VIRALE - Si continua a parlare di lui oggi sui social network: il video della caduta di Gianni Morandi è diventato virale sul web in pochissime ore. La disavventura, che per fortuna non ha causatO nessuna conseguenza fisica nel cantante, è stato visto da circa 300.000 visualizzazioni in totale raggiungendo il vertice delle tendenze su Youtube. Considerando il testo della hit italiana dell'estate, non poteva accadere nulla di 'meglio' per scatenare la curiosità del pubblico portando quella giusta dose di ironia. 'Il problema vero è come atterrare', scrive lo stesso Gianni, seguito dai commenti dei fan che lo ritengono molto abile nell'evitare il peggio. A loro avviso infatti Morandi poteva farsi male in tale circostanza e, invece, ad uscirne malconcio è stato il compagno Rovazzi. Nel vedere il collega stramazzare a terra poteva reagire in modo diverso? Forse, sempre che abbia davvero capito cosa stava accadendo in quel momento...

GIANNI CADE E ROVAZZI RIMANE IMPASSIBILE - Piccola disavventura per Gianni Morandi durante il concerto Radio Italia Live a Palermo. Il cantante bolognese mentre si stava esibendo in un duetto con Fabio Rovazzi nell’ormai tormentone estivo Volare, è caduto rovinosamente dal palco. Per fortuna nulla di grave per l’artista bolognese che ha fatto prendere un bello spavento a tutti i propri fan e lasciato completamente di sasso proprio Ravazzi. Infatti, quest’ultimo è rimasto impassibile dinnanzi alla scena di Morandi che cadeva: colpa della paura o frutto della sicurezza che l’energico Gianni si sarebbe prontamente rialzato senza problemi? Intanto sui social i fan si stanno scatenando commentando l’accaduto con divertenti post del tipo: “Mitico Gianni! Caduta con stile.. in ginocchio da te”, ”Grande Gianni!! Se fosse caduto un ventenne si sarebbe spaccato tutto..” e “Ma Fabio Rovazzi ha proprio avuto uno scatto felino per venirti ad aiutare…”

IL DIVERTENTE COMMENTO DEL CANTANTE SUL WEB - Non ci sono dubbi: la tappa del Radio Italia Live di Palermo resterà nella memoria degli appassionati di musica per la caduta di Gianni Morandi, nel corso della sua esibizione di 'Volare' con Gianni Rovazzi. Anche se il cantante ha rischiato di farsi male, tutto si è concluso nel migliore dei modi tanto che lo stesso Gianni nazionale ha analizzato con comicità quanto accaduto, pubblicando un divertente post nella sua pagina Facebook ufficiale. In esso ha chiamato in causa proprio il test della hit del momento, scrivendo: "1 luglio. Palermo, Radioitalia. Stavo cantando "Volare" con Rovazzi e sono caduto dal palco ma non mi sono fatto proprio niente. Prova di volo non riuscita, il problema vero è come atterrare...". Tale affermazione ha divertito i suoi tantissimi fan, inizialmente preoccupati per le sue condizioni di salute. I commenti infatti non si sono fatti attendere: "Oh mamma mia Gianni che spavento! Dai dai l'importante è che ti sei rialzato senza danni. È come dice un cantante di fama mondiale: Uno su mille ce la fa" , "Gianniiii, caduta.......volando e risalita da grande campione!!!!!!!!! Però ci hai fatto prendere un grande spavento, felice che stai bene".

Un momento di panico ai Radio Italia Live durante l'esibizione di Fabio Rovazzi e Gianni Morandi: sulle note del loro successo "Volare", il cantante non ha visto la fine del palco ed è andato giù nel mezzo dell'esibizione. Attimi di paura per Gianni Morandi al concerto di Radio Italia Live, che oggi 30 giugno si sta tenendo al Foro Italico di Palermo, un passo di troppo sul palco è stato fatale per il cantante di "Viva la mamma" che ad un certo punto è sparito dall'inquadratura. Fabio Rovazzi, che quasi in un primo attimo non si era accorto del fatto che il suo partner musicale del momento fosse cascato, si è affacciato solo successivamente, sperando che tutto fosse a posto.

Gianni Morandi però è tornato su in un baleno e con un grande balzo, cercando subito di smorzare la preoccupazione sul volto di Rovazzi e del pubblico, il tutto non interrompendo l'esibizione in atto. Insomma un comportamento da grande professionista. Intanto, inutile dirlo, il video sta facendo già il giro del web e lo farà per molto tempo.

© Riproduzione Riservata.