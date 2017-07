Grande Fratello Vip/ Concorrenti: Laura Cremaschi, nuova Bonas di Avanti un altro, ci sarà! Fuori Claudio Sona

Laura Cremaschi

LAURA CREMASCHI PREFERITA ALL’EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE CLAUDIO SONA

Il Grande Fratello Vip tornerà anche nella prossima stagione e a Mediaset fervono i preparativi per la nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Iniziano quindi a circolare anche i primi nomi sui concorrenti e tra questi ci sarebbe anche la nuova Bonas di Avanti un altro: stando a quanto riportato sul settimanale Oggi, nella casa più spiata d’Italia ritroveremo anche la 30enne Laura Cremaschi. In queste settimane si era fatto anche il nome di Claudio Sona, ma l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stato escluso dalla rosa dei partecipanti, sempre secondo quanto riportato sul settimanale.

La Cremaschi, che ha preso il posto di Paola Caruso, sarebbe quindi pronta a seguire le orme di Alessia Macari, che l’anno scorso partecipò al Grande Fratello Vip e vinse. Non vengono date motivazioni sull’esclusione di Claudio Sona, protagonista del primo Trono Gay di Uomini e Donne e molto amato dal pubblico del programma. Tra gli altri nomi che si sono fatti finora per la nuova edizione del reality show troviamo anche quelli di Tara Gabrieletto e delle sorelle Buccino, che per avrebbero fatto dietrofront.

