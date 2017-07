I RIGHEIRA /Gli indimenticabili anni del successo (Techetechetè, 30 giugno 2017)

Techetechetè in onda su Rai 1

RIGHEIRA, IL DUO MUSICALE PROTAGONISTA SU RAI 1: IL FENOMENO DANCE ANNI OTTANTA (TECHETECHETÈ, 30 GIUGNO 2017) – I Righeira sono un gruppo musicale italiano formato da Stefano "Michael" Rota, nato a Torino, il 1 ottobre 1961 e Stefano "Johnson" Righi nato a Torino il 9 settembre 1960. Furono prodotti dai La Bionda dal 1983 fino al 1987. I pezzi di successo sono: Vamos a la playa, No tengo dinero, e l'Estate sta finendo con cui vinse il Festivalbar. Nel nuovo millennio il duo decide di registrare l'album Mondovisione, anticipato il 24 gennaio 2007 dal singolo La Musica Electronica.Nell'agosto del 2007 i Righeira sono stati impegnati nella conduzione del programma radiofonico L'estate sta finendo su R101.In occasione dei 25 anni dalla vittoria al Festivalbar, nell'estate 2010 i Righeira incidono una cover de L'estate sta finendo insieme agli Afo 4. Nel 2011 i Righeira collaborano con i Subsonica cantando insieme il brano La funzione.

RIGHEIRA, IL DUO MUSICALE PROTAGONISTA SU RAI 1: IL FENOMENO DANCE ANNI OTTANTA (TECHETECHETÈ, 30 GIUGNO 2017) – Questa sera su Rai 1 Techetechetè ci riporterà negli anni Ottanta con le esibizioni dei Righeira. Dal successo di Vamos a La Playa sono trascorsi tanti anni ma ancora oggi è un motivo che tutti conoscono. Intervistati qualche tempo fa a golditacco.ilgiornale.it, hanno così commentato la cosa: "Non lo avrei mai immaginato all’epoca ma è’ chiaro che quel motivetto è entrato così tanto nelle persone, è radicato, è stato metabolizzato al punto che inconsciamente salta fuori e … “un giorno all’improvviso” si trasforma …" - ecco infatti un episodio su quello che è diventato l'inno di tutti gli stadi: "Due tre anni fa andai a fare una serata all’Aquila: un’esperienza estremamente suggestiva. La città ha una doppia faccia fatta di movida e di vita il tutto in un contesto che, purtroppo, è ancora distrutto. Un’immagine che stride e commuove perchè in quei localini notturni, in quella gente per le strade vedi, percepisci, la voglia di superare e ridare vita alla città. In quell’occasione mi fecero ascoltare per la prima volta “Un giorno all’improvviso” cantata dagli ultras aquilani".

RIGHEIRA, IL DUO MUSICALE PROTAGONISTA SU RAI 1: STEFANO HA CAMBIATO VITA (TECHETECHETÈ, 30 GIUGNO 2017) – In una recente intervista rilasciata al portale IlGiornalediBrescia.it Stefano Righi in arte Johnson Righeira ha parlato di come la sua vita sia decisamente cambiata negli ultimi anni sottolineando come adesso preferisca frequentare le trattorie piuttosto che le discoteche. Nello specifico Stefano ha fatto presente: “Come è nato il successo? Non c’è stato tempo per rendersi conto di quanto stava accadendo, il nostro successo è stato una cosa strana. La gavetta l’abbiamo fatta dopo, la sto ancora facendo. Ma mi rendo conto che è la gavetta di un privilegiato, visto che abbiamo piazzato tre colpi entrati nella storia della musica italiana. Sto cercando di mettere assieme le idee rimaste nel taccuino in questi anni. I vecchi successi li sento ancora miei, certo. Ne vado orgoglioso come si può esserlo dei figli che diventano grandi e vanno per la loro strada. Le discoteche? Ci sono sempre andato per socializzare prima dei social, ballare non mi è mai piaciuto. Adesso nemmeno quello, c’è troppo gap generazionale. Faccio una vita ritirata, alla fine preferisco andarmene in trattoria”.

