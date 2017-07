IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI/ Su Rai Movie il film con Jackie Chan. Trailer e streaming (30 giugno 2017)

Il giro del mondo in 80 giorni

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 GIUGNO 2017: TRAILER E DIRETTA STREAMING - Su Rai Movie va in onda alle 21.20 il film Il giro del mondo in 80 giorni. La pellicola del 2004 è diretta da Frank Coraci e si ispira ovviamente al romanzo di Jules Verne che nella storia del cinema ha visto tanti altri adattamenti. Il primo risale addirittura al 1919 con Die Reise um die Erde in 80 Tagen. Nel 1956 arriva quello che è sicuramente il film più famoso tratto da questo romanzo diretto da Michael Anderson. Ne esistono altre due versioni la prima del 1976 con il titolo ''Il gatto con gli stivali in giro per il mondo'' e un'altra del 1988 che ricalca il titolo del romanzo. Dal trailer, clicca qui per guardare il video, ci possiamo rendere conto di come si tratti di un film che a differenza degli altri punti molto anche sull'ironia. Il giro del mondo in 80 giorni va in onda su Rai Movie e potremo seguirlo anche in diretta streaming, grazie a Rai Play, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 GIUGNO 2017: CURIOSITÀ - Il giro del mondo in 80 giorni è il film che andrà in onda su Rai Movie oggi, venerdì 30 giugno 2017. Una pellicola nata di genere avventura che è stata realizzata nel 2004 per la regia di Frank Coraci il cui soggetto è ovviamente tratto dall’omonimo romanzo scritto da Jules Vernes mentre l’adattamento della sceneggiatura è stata curata da David N. Titcher. Il montaggio è stato eseguito da Tom Lewis, gli effetti speciali sono frutto del lavoro di Herbert Blank e le musiche della colonna sonora sono state scritte da Trevor Jones e David A. Stewart Nonostante nel romanzo si faccia riferimento soprattutto a Londra, le riprese della pellicola sono state effettuate nella città tedesca di Berlino. Ci sono delle differenze piuttosto evidenti tra il romanzo e la versione cinematografica come ad esempio nel caso del principale personaggio di miste Fogg. Nel film viene presentato come un brillante inventore e uomini d’affari mentre nel libro la sua figura professionale è avvolta da un alone di mistero che non ha permesso di tracciarne un identikit. Tra le altre curiosità legate alla pellicola c’è da sottolineare come questo film la cui realizzazione ha reso necessario uno stanziamento di un maxi budget da ben 110 milioni di dollari si sia rivelato sotto il profilo economico un vero e proprio flop giacchè l’incasso è stato di soli 72 milioni chiudendo così in perdita di ben 38 milioni.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 GIUGNO 2017: IL CAST - Il giro del mondo in 80 giorni, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 30 giugno 2017 alle ore 21.20. Una divertente pelicola di genere avventuroso dal titolo in lingua originale Around the World in 80 Days, ed è nata da una coproduzione internazionale nell’anno 2004 per la regia di Frank Coraci il cui soggetto è ovviamente tratto dall’omonimo romanzo scritto da Jules Vernes, nel cast figurano Jackie Chan, Steven Coogan, Cecile de France, Jim Broadbent e Arnold Schwarzenegger. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 GIUGNO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nazionalità cinese di nome Passepartout (Jackie Chan), da sempre ladro di professione. Tra le mille avventure e i numerosi colpi che ha portato a termine, Passepartout è riuscito ad entrare in possesso di una importantissima e preziosissima statua che era la raffigurazione del Buddha. Dopo aver messo a segno anche con qualche difficoltà questo importante furto, Passepartout decide di intraprendere un viaggio avventuroso insieme ad un proprio caro e fidato amico. Si tratta di un tipo molto eccentrico che dice di essere un inventore, di nazionalità inglese il suo nome è Phileas Fogg. L’uomo è anche un tipo molto determinato ed ambizioso infatti insieme ad alcuni suoi amici nonché membri del suo stesso club, aveva scommesso di riuscire a compiere il giro del mondo in solo ottanta giorni avvalendosi però di vari e differenti mezzi di trasporto.

Passepartout e Phileas partono allora alla volta dell’avventuroso e fantastico viaggio e già dalla partenza i due amici avevano preso coscienza che di certo quel viaggio non sarebbe stato una passeggiata. Mentre si trovano in una delle tappe stabilite, i due si imbattono in tutta una serie di strani personaggi che di volta in volta provano a distrarli dal loro obiettivo e che spesso si rivelano anche dei tipi poco raccomandabili.

Nel frattempo però, qualcuno si mette sulle loro tracce, si tratta di un caparbio detective che sta seguendo sia Phileas che Passepartout in questo viaggio perché è pienamente convinto che proprio l’eccentrico inventore abbia compiuto una importante rapina. Il detective infatti dopo una serie di indagini ha scoperto che proprio Phileas Fogg sia stato a commettere la rapina del secolo, quella cioè ai danni di una delle banche più antiche e più prestigiose di Londra.

