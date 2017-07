IL LATO DOLCE DELLA VITA/ Su Canale 5 il film con Kathryn Morris. Le curiosità (oggi, 30 giugno 2017)

Il lato dolce della vita

IL LATO DOLCE DELLA VITA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 30 GIUGNO 2017: CURIOSITÀ - Il lato dolce della vita è il film che andrà in onda su Canale 5 oggi, venerdì 30 giugno 2017. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel 2013 negli Stati Uniti d’America dalla Motion Picture Corporation of America in collaborazione con la Riviera Films con alla regia Michael Damian, il soggetto e la sceneggiatura sono stati invece scritti da Janeen Damian assieme allo stesso regista. Le musiche della colonna sonora sono state realizzate da Mark Thomas, il montaggio è stato eseguito da Seth Flaum, la fotografia è stata assegnata a Viorel Sergovici mentre i costumi utilizzati durante le riprese portano la firma di Oana Draghici. La principale protagonista di questo film è l’attrice statunitense Kathryn Susan Morris. Nata a Cincinnati nel mese di gennaio del 1969, la Morris è diventata famosa soprattutto grazie al circuito televisivo ed in particolar modo alla serie di genere poliziesco Cold Case - Delitti irrisolti dove ha interpretato il personaggio di Lilly Rush. Il suo primo lavoro nel mondo del cinema risale al 1991 grazie al regista David Kellogg che l’ha voluta nel cast del film Cool as Ice. Nel corso degli anni ha preso parte a pellicole decisamente più importanti in quanto a cast e budget stanziato. Tra i principali lavori al momento ricordiamo The Contender, Il castello, Nella mente del serial killer, La rivincita del campione, The Assassination - Al centro del complotto e The Perfect Guy. In televisione inoltre ha recitati in storici telefilm e serie come La signora in giallo, Due poliziotti a Palm Beach, Xena - Principessa guerriera, Quello che gli uomini non dicono e Cold Case - Delitti irrisolti.

IL LATO DOLCE DELLA VITA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 30 GIUGNO 2017: IL CAST - Il lato dolce della vita, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 30 giugno 2017 alle ore 16.30. Una pellicola di genere commedia dal titolo originale The Sweeter Side of Life, prodotta nel 2013 negli Stati Uniti d’America dalla Motion Picture Coporation of America in collaborazione con la Riviera Films e con alla regia Michael Damian. Nel cast sono presenti Kathryn Morris, James Best, Alastair Mackenzie, Steve Varnom e Sam Douglas. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL LATO DOLCE DELLA VITA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 30 GIUGNO 2017: LA TRAMA - La pellicola è ambientata a Manhattan, qui vive la signora Desiree Harper (Kathryn Morris) felicemente sposata con un uomo che ama moltissimo e che svolge proficuamente la professione di chirurgo plastico. Proprio il lavoro di suo marito e le sue ricchezze le consentono di essere una elegante e raffinata donna di classe, vivendo costantemente nel lusso più sfrenato e passando di negozio in negozio per del sano shopping in compagnia delle sue amiche altrettanto ricche e facoltose come lei. Proprio con queste sue amiche, Desiree spesso si intrattiene in eventi mondani e in pranzi eleganti e costosi. La sua vita le piace molto, ed infatti Desiree si sente una donna molto fortunata e felice.

Tuttavia non è tutto oro ciò che luccica, in quanto di punto in bianco suo marito Wade decide di lasciarla dicendole di essersi innamorato di una donna molto più giovane. La notizia del tradimento sconvolge moltissimo Desiree che non sospettava minimamente di questa doppia vita del marito. Inoltre, oltre al dolore profondo per questo tradimento, Desiree deve fare anche i conti con una realtà materialistica molto più triste e scarna. Infatti a causa di un accordo prematrimoniale,

Desiree si ritrova non solo senza più un marito ma anche e soprattutto senza una casa e senza neppure un soldo, con il cuore spezzato e tradito. Tutta questa situazione Desiree non può non affrontarla se non nella casa di famiglia dove è nata che è situata nella piccola cittadina di Flemington. Qui Desiree si ritrova a dover ricominciare tutto d’accapo, dapprima si mette a lavorare nel panificio di suo padre Paddy e questo le darà la giusta forza e carica per affrontare nuove amicizie e perché no anche un nuovo amore.

