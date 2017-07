Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 LUGLIO

DIETROFRONT DI ATILANO! SOL E LUCAS PRESTO GENITORI? - In vista della programmazione estiva, tutti i fan de Il Segreto si preparano a un nuovo cambio di programmazione, che manderà i protagonisti di Puente Viejo in vacanza per tutto il week end, fino all'appuntamento pomeridiano previsto per lunedì. Salvo cambi dell'ultima ora, infatti, domani, domenica 1 luglio, la soap spagnola cederà il suo posto nella prima serata alle vicende di Una Vita, che occupernno l'intero prime time con una doppia puntata da non perdere. Ma cosa succederà nell'appuntamento de Il Segreto che Canale 5 manderà in onda lunedì 3 luglio? A quanto pare, dopo un'attesa lunga un week end, il pubblico potrà consolarsi con un tanto atteso lieto fine, che porterà il piccolo Marcos fra le braccia di Lucas e Sol, apparentemente senza alcun impedimento. Atilano, infatti, confesserà ai due coniugi della Quinta di non essere il padre naturale del bambino, e di aver sfruttato a proprio vantaggio la situazione per cercare ottenere un tornaconto. Lucas e Sol potranno finalmente realizzare il loro sgno di diventare genitori? (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 GIUGNO

LA NUOVA OSSESSIONE DI CRISTOBAL - Cristobal vuole sedurre Emilia: ci riuscirà? Le anticipazioni de Il Segreto, si stanno rivelando ogni giorno sempre più interessanti ecco perché, a seguire, scopriremo gli ultimi dettagli della trama. Cristobal ed Emilia, saranno infatti al centro della scena degli ultimi accadimenti con la telenovela spagnola più amata dal pubblico italiano e in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dal lunedì al venerdì e alla domenica con il lungo appuntamento serale. Il militare però, è costantemente alimentato dalla sua cattiveria e, per nutrirla a dovere, non si risparmierà di certo. Sotto la guida di Eulalia, la sua rabbia aumenterà notevolmente così come la voglia di conquistare il cuore di Emilia, donna di cui è definitivamente ossessionato: come andrà a finire? Eccovi, a seguire, tutte le anticipazioni sulla trama de Il Segreto. Emilia, nelle ultime battute della telenovela, gli ha ricordato di non avere alcuna intenzione di abbandonare il suo posto alla locanda e, per questo motivo, non accetterà la sua proposta di lavoro. Cristobal però, sembra intenzionato a non fermarsi di fronte nulla e così, prova in ogni modo di guadagnarsi ciò che più desidera. Ed intanto, il militare dovrà mostrare pure una certa prudenza nei confronti di Donna Francisca che, come ben sapete, non ha ancora firmato la cessione dei suoi beni.

Nicolas nel frattempo, riceverà delle notizie direttamente da Murcia e non saranno affatto belle, ma anzi... Cristobal poi, farà di tutto per mettere in crisi la famiglia della locandiera che tanto desidera e, nonostante "torturi" Francisca, il suo interesse principale si è spostato contro i Castaneda e l'intera famiglia di Emilia: come potrà conquistarla se continua ad essere così crudele? Forse - in fondo - ci sarà perfino qualche speranza. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

BEATRIZ PRONTA A PARTIRE - Un altro dolore in arrivo per Hernando che, nelle prossime puntate di Il Segreto, metterà in conto anche un altro abbandono, quello dell'amata figlia. Le cose si erano messe bene per lui e la sua famiglia ma, a quanto pare, tutto è destinato a finire e non per via di Matias. Hernando ha aiutato il giovane con i soldi e con i suoi fratelli ma, la sua nuova preoccupazione sarà Beatriz. Finita la sua storia con il figlio di Alfonso ed Emilia, non c'è niente che la trattenga ancora in paese visto che il suo sogno è quello di studiare all'Accademia delle Belle Arti e proprio per questo, nei prossimi giorni, chiederà al padre di lasciarla partire per realizzare il suo sogno. E' inutile dire che Hernando ne sarà sconvolto e pronto a dire no alla figlia almeno fino a che anche Camila interverrà a suo favore. Hernando la lascerà partire oppure no?

FRANCISCA ED EMILIA VITTIME - Francisca ed Emilia sono vittime di Cristobal. Se la matrona è già finita ko per via dell'intendente, la locandiera lo farà presto finendo addirittura per essere drogata e, forse, abusata da lui. Sono tempi duri quelli che ci aspettano e i prossimi due mesi saranno decisivi anche se la soap è destinata ad andare avanti con il freno a mano. La soap non solo passerà nel preserale di Canale 5 ma perderà, per adesso, la puntata della domenica sera fino a che ad agosto non andrà in ferie. A quanto pare Mediaset è corso ai ripari alla luce del calo di ascolti di questo periodo e ha deciso di rallentare un po' per lasciare alcuni momenti clou al prossimo autunno, quando la soap tornerà al suo posto nel pomeriggio di Canale 5. Fino ad allora dovremo attendere di vedere poche conseguenze del suo comportamento anche se, in questa lotta, anche Alfonso ne farà le spese finendo in galera. Cos'altro succederà?

LA GRANDE SCOPERTA DI CARMELO - Ultima puntata settimanale oggi per Il Segreto, che tornerà come abitudine domenica in prima serata (anche se questa abitudine nel corso delle prossime settimane potrebbe subire delle modifiche). Nel pomeriggio si tornerà a parlare dei problemi all'interno della famiglia Santacruz, a causa dell'arrivo di Atalino, il padre biologico del piccolo Marcos. Dopo una serie di trattative e l'offerta di un'importante cifra di denaro, l'uomo ha telefonato a Severo, redendosi disponibile con lui a giungere a un accordo. Sol e Lucas potranno quindi riprendere a sperare, accantonando momentaneamente la decisione di fuggire in Francia insieme al figlio adottivo. Ma un colpo di fortuna potrebbe riaprire i giochi: nella preparazione dei documenti che dovranno confermare la rinuncia di Atalino ad ogni diritto sul piccolo Marcos, Carmelo scoprirà qualcosa che non avrebbe mai sospettato e che potrebbe rendere tutto più facile. Di cosa si tratterà?

FRANCISCA DEVE GUARIRE... - Nelle ultime puntate de Il Segreto, lo stato di salute di Donna Francisca è peggiorato a causa delle nuove ingerenze di Cristobal ed Eulalia. Zia e nipote hanno fatto toccare il fondo alla padrona di casa che ha perso il controllo sia dal punto di vista fisico che psicologico anche se la perdita della razionalità potrebbe in futuro rappresentare un grosso problema per i due terribili individui. Il figlio illegittimo di Salvador Castro, infatti, si renderà conto che in queste condizioni la Montenegro non sarà in grado di firmare i documenti con i quali gli cederà tutti i suoi averi. La sua matrigna dovrà quindi tornare in sè, almeno per riprendere la capacità di intendere e di volere. Per questo Garrigues chiederà ad Eulalia di intervenire: basta umiliazioni per qualche tempo, lei dovrà prendersi cura della nipote e aiutarla a stare meglio. Sarà questa un'arma a doppio taglio per la coppia?

