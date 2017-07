LA BATTAGLIA DI MIDWAY/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda. Le curiosità sulla pellicola (oggi, 30 giugno 2017)

La battaglia di Midway

LA BATTAGLIA DI MIDWAY, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 30 GIUGNO 2017: CURIOSITÀ - La battaglia di Midway il film n onda su Rete 4 oggi, venerdì 30 giugno 2017. Pellicola americana del 1976 prodotta da Walter Mirsch con alla regia Jack Smight e con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati rivisti ed adattati da Donald S. Sanford. Le musiche che fanno parte della colonna sonora sono state scritte da John Williams Tra i principali protagonisti di questo film figura un vero e proprio mito del cinema americano anni cinquanta, sessanta e settanta: Roberto Charles Durman Mitchum. Riconosciuto come uno dei più grandi interpreti del Novecento, Mitchum è nato a Bridgeport nell’anno 1917 ed è scomparso a Santa Barbara nel mese di luglio del 1997. L’esordio è avvenuto nel 1943 nell’ambito della pellicola La commedia umana per la regia di Clarence Brown. Tra i principali successi cinematografici che hanno caratterizzato la sua carriera ricordiamo celebri pellicole come Odio implacabile di Edward Dmytryk, Desiderami, Le catene della colpa, Il temerario, Duello sulla Sierra Madre, Sangue caldo, La morte corre sul fiume, I nomadi, Le colline dell’odio, L’erba del vicino è sempre più verde, El Dorado, Lo sbarco di Anzio, Correre per vincere e tanti altri ancora.

LA BATTAGLIA DI MIDWAY, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 30 GIUGNO 2017: IL CAST - La battaglia di Midway, il film in onda sy Rete 4 oggi, venerdì 30 giugno 2017 alle ore 15.45. Una pellicola di genere storica e guerra con il titolo in lingua originale Midway, realizzata nel 1976 negli Stati Uniti con alla regia Jack Smight mentre nel cast sono presenti diversi attori che all’epoca andavano per la maggiore come Henry Fonda, Robert Mitchum, Glenn Ford, Cliff Robertson, Charlton Heston e Toshiro Mifune. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA BATTAGLIA DI MIDWAY, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 30 GIUGNO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nel 1942 e precisamente nei primi giorni di giugno quando era in atto una delle battaglie aeronavali più famose della storia. Si tratta della battaglia nei pressi delle isole Midway, svoltasi tra americani e giapponesi che di fatto mirava a porre fine all’avanzata giapponese così fulminea e repentina verso tutto l’Oriente. Più di tutto la nota battaglia di Midway avrebbe segnato la storia del Giappone, perché fu in questo momento che ebbe inizio il contrattacco americano che avrebbe portato prima al bombardamento da parte degli aerei americani delle città di Hiroshima e Nagasaki e poi alla definitiva capitolazione del Giappone nel settembre del 1945. Quasi sotto forma di diario, il film racconta la preparazione tattica e le conseguenti strategie che erano alla base di questo scontro.

Si possono quindi comprendere tutte le tipologie di analisi e ragionamenti legate allo svolgimento dello scontro sia per l’esercito giapponese sia per forze americane impiegate. Anche se le forze americane sono di gran lunga di numero inferiore rispetto alle forze giapponesi avendo dovuto affrontare e sopportare le gravi e pesanti sconfitte dovute all’improvviso attacco a Pearl Harbour, riescono in qualche modo a tener duro usando tutta la propria determinazione e preparazione strategica per affrontare al meglio il nemico.

