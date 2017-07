LA MATASSA/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone. Trailer e diretta streaming (oggi, 30 giugno 2017)

La Matassa

LA MATASSA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 30 GIUGNO 2017: TRAILER E DIRETTA STREAMING - Su Canale 5 va in onda a partire dalle 21.10 il film La Matassa condotto da Ficarra, Picone e Giambattista Avellino. Pellicola del 2009 è una commedia leggera che si può seguire in famiglia e che favorisce sia la risata ma anche la riflessione. I due comici siciliani sicuramente sono molto simpatici e hanno dimostrato ancora una volta di saper reggere oltre alla scenetta anche un film più lungo. Dal trailer, clicca qui per guardare il video, ci si rende conto che ci troviamo di fronte a un film molto simpatico e che può sicuramente permettere di passare un'allegra serata tutti insieme. Il film La Matassa andrà in onda stasera su Canale 5 e potremo seguirlo anche in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

LA MATASSA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 30 GIUGNO 2017: CURIOSITÀ - La matassa è il film che andrà in onda su Canale 5 oggi, venerdì, 30 giugno 2017. Una pellicola italiana realizzata nell’anno 2009 dalla Medusa Film in collaborazione con la Tramp LTD con la regia di Giambattista Avellino mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati dai due principali protagonisti Salvatore Ficarra e Valentino Picone con il supporto di Francesco Bruni e Fabrizio Testini. Le musiche della colonna sonora sono state realizzate da Paolo Buonvino, la scenografia è frutto del lavoro di Paola Bizzarri Tra le protagoniste di questa pellicola c’è anche la splendida modella ed attrice ucraina naturalizzata italiana Anna Safroncik. Nata a Kiev nel gennaio del 1981 la Safroncik è diventata piuttosto famosa nel nostro Paese per aver preso parte sul circuito televisivo a numerose fiction e film tv di successo. Non sono mancati neanche i lavori sul grande schermo con il debutto che è avvenuto nell’anno 2000 con Carlo Verdone nella commedia C’era un cinese in coma. Nello stesso anno ha preso parte alla pellicola Metronotte diretta da Francesco Calogero mentre negli altri anni la ricordiamo nel cast di La bella società, Poli opposti, Nine e Le verità. In tv tra i lavori di maggior rilievo figurano Don Matteo, Carabinieri, CentoVetrine, Il falco e la colomba, Il commissario Manara, Il commissario Nardone, Le tre Rose di Eva, Il Restauratore e Gli anni spezzati.

La matassa, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 30 giugno 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata in Italia nel 2009 dalla casa cinematografica Medusa Film in collaborazione con la Tramp LTD mentre la regia è stata curata da Giambattista Avellino, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati dai due principali protagonisti Salvatore Ficarra e Valentino Picone accanto a loro nel cast sono presenti anche Domenico Centamore, Pino Caruso, Claudio Gioè e Anna Safroncik.

LA MATASSA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 30 GIUGNO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di due fratelli che a causa di una profonda ed importante lite si allontano per sempre. I due vissuti e cresciuti sempre insieme avevano condiviso tantissime gioie ma allo stesso tempo avevano dovuto anche affrontare molti dolori. Seppur con caratteri molto differenti e con una serie di ostacoli e difficoltà che la vita pone dinnanzi a ciascuna persona, i due fratelli avevano tirato su i rispettivi figli, Gaetano (Salvo Ficarra) e Paolo (Valentino Picone) con grande amore facendoli vivere come se fossero fratelli. Tuttavia questa furibonda lite li allontana per sempre, quando hanno entrambi dieci anni.

Anche i due cugini come i rispettivi genitori avevano caratteri opposti, infatti Paolo è un tipo molto remissivo, ossessionato dalla morte che lavora con suo padre aiutandolo nella gestione di un albergo in Sicilia. Gaetano, invece insieme a sua moglie porta avanti un’agenzia matrimoniale per extracomunitarie facendole sposare con italiani al fine di ottenere la cittadinanza italiana. L’odio dei genitori in qualche modo è ricaduto su Gaetano e Paolo e la punta dell’iceberg viene raggiunta nel giorno del funerale del povero padre di Paolo. Per una strana coincidenza e per uno sciocco errore Gaetano arriva nella chiesa dove si sta svolgendo il funerale, e Paolo pensa che quello sia il segno che una volta per tutte le due famiglie possano riappacificarsi.

Tuttavia, le cose non vanno così in quanto Gaetano non ha alcuna intenzione di scusarsi con suo cugino per gli errori del padre, anzi quando scopre che il cugino crede di essere in fin di vita nonostante in realtà abbia solo una semplice influenza, decide di farglielo credere così da entrare in possesso della sua proprietà. Quando però Paolo scopre il suo subdolo tentativo, lo caccia via, ma una volta compreso il suo reale pentimento i due finalmente si ritrovano facendo anche fronte comune contro alcuni malavitosi che gli chiedono il pizzo.

