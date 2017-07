LA RAGAZZA DELLA SCOGLIERA / Su Rai 2 il film con Heino Ferch. Una storia di giustizia (30 giugno 2017)

La ragazza della scogliera

LA RAGAZZA DELLA SCOGLIERA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 30 GIUGNO 2017: CURIOSITÀ - La ragazza della scogliera è il film che verrà trasmesso su Rai 2 oggi, venerdì 30 giugno 2017, un film tedesco del 2015 diretto da regista Thomas Berger con soggetto e sceneggiatura che sono stati ideati e sviluppati da Stefan Holtz e Florian Iwersen. Le musiche che fanno parte della colonna sonora sono state scritte da Florian Tessloff, il montaggio è stato eseguito da Jan Henrik Pusch mentre la fotografia è stata curata da Frank Kupper. Il principale protagonista di questo film è l’attore tedesco Heino Ferch nato a Bremerhavebn bel mese di agosto del 1963. Un attore che ha avuto modo di lavorare per progetti che sono stati proposti a livello internazionale. Il primo film cinematografico di un certo spessore al quale ha preso parte è arrivato nel 1996: si tratta della pellicola L’Orco diretto da Volker Schlondorf. Nel 1998 ha quindi preso parte alle riprese del film Lola corre diretto da Tom Tykwer e negli anni duemila ha recitato in pellicole del calibro di La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, La banda Baader Meinhof e L’attentato – Sarajevo 1914. In televisione ha presto parte a tanti ottimi prodotti come Giulio Cesare, Napoleon e Richard Brock – Nessuno è senza colpa di Andreas Prochaska.

LA RAGAZZA DELLA SCOGLIERA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 30 GIUGNO 2017: IL CAST - La ragazza della scogliera, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 30 giugno 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica dal titolo in lingua originale Tod Eines Madchens che è stata realizzata in Germania nel 2015 e diretta dal regista Thomas Berger. Nel cast sono presenti diversi attori, molti dei quali conosciuti anche dal pubblico italiano come Heino Ferch, Barbara Auer, Anja Kling e Rainer Block. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA RAGAZZA DELLA SCOGLIERA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 30 GIUGNO 2017: LA TRAMA - La pellicola è ambientata nella tranquilla località turistica di Nordholm in cui un fatto spiacevole sconvolge la vita quotidiana e la routine di tutti i suoi abitanti. Un giorno infatti viene ritrovato in mare il corpo senza vita di una splendida ragazza. Si tratta di Jenni, una ragazzina adolescente ed esattamente di 14 anni da sempre vissuta a Nordholm. Tutti i suoi concittadini rimangono sconvolti da questo ritrovamento, nessuno riesce a farsi una ragione di quanto accaduto. Ancorché quando sul corpo di Jenni vengono ritrovate alcune ferite alla testa che sono compatibili con un possibile omicidio. Immediatamente si iniziano a condurre le prime analisi, a fare il punto sulla vicenda è il commissario capo Kessler che svolge il suo lavoro a Kiel ma sopraggiunto sul posto non appena il caso lo ha richiesto.

A fare da spalla al commissario Kessler ci sono alcuni agenti locali. Inoltre Kessler può contare su di un importante e valido aiuto come quello della collega Hella che proprio in quei giorni era giunta al commissariato di Kiel perché il commissariati di Nordholm doveva essere chiuso. Essendo stata trasferita a Kiel di fatti era diventata una sottoposta del commissario Kessler che quindi l’aveva voluta accanto in questa indagine. Sin da subito chi sta studiando ed analizzando il caso, comprende che si tratta di un caso molto spinoso, che ci sono una serie di questioni alle quali non si riesce a dare una risposta. Inoltre nonostante l’impegno anche degli agenti locali che collaborano assiduamente con il commissario Kessler, quest’ultimo si trova inizialmente in difficoltà in quanto le indagini appaiono più complicate del previsto ma soprattutto perché la lista dei sospettati è molto lunga. Tuttavia però la grande esperienza e la starordinaria professionalità del commissario Kessler unita alla determinazione della collega Hella, farà in modo da portare a galla la verità assicurando alla giustizia il colpevole.

