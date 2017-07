LE VIBRAZIONI/ Un nuovo singolo in arrivo? I successi della band (Radio Italia Live, il concerto Palermo)

Le Vibrazioni a Radio Italia Live

LE VIBRAZIONI, UN RITORNO MOLTO ATTESO: I PIU' GRANDI SUCCESSI DELLA BAND (RADIO ITALIA LIVE, IL CONCERTO PALERMO) – Le Vibrazioni si riuniscono stasera sul palco di "Radio Italia Live - Il concerto". La band milanese tornerà quindi ad esibirsi dal vivo con la formazione madre: Francesco Sarcina alla voce e chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria. Carriera iniziata 15 anni fa per la band. L'apice del successo è stato 15 anni fa con il secondo posto tra i gruppi a Sanremo. Dal 2003, data di esordio, ad oggi Le Vibrazioni hanno pubblicato quattro album in studio: "Le Vibrazioni", "Le Vibrazioni II", "Officine Meccaniche" e "Le strade del tempo". Tra i brani che hanno avuto successo scalando le classifiche di gradimento ricordiamo: "Dedicato a te", "In una notte d’estate", "Vieni da Me", "Sono più sereno", "Raggio di sole", "Se" e "Drammaturgia".

LE VIBRAZIONI, UN NUOVO SINGOLO IN ARRIVO? TUTTI I PROGETTI DOPO LA REUNION (RADIO ITALIA LIVE, IL CONCERTO PALERMO) – La nuova avventura de Le Vibrazioni ripartirà questa sera dal concerto Rdio Italia Live 2017 di Palermo, dove la band si ritroverà per dare il via a tutti i progetti previsti per i prossimi mesi. Come vi abbiamo già anticipato, il 14 dicembre ci sarà la reunion party ai "Magazzini Generali di Milano, una location scelta dalla formazione per riprendere il discorso proprio dove si era interrotto quattro anni fa. "Ripartiamo da dove abbiamo chiuso perché l'ultimo tour delle Vibrazioni ha visto la chiusura proprio lì", ha detto infatti Francesco Sarcina ai microfoni di Radio Italia, svenando inoltre che nello stesso giorno potrebbe essere presentato il loro nuovo singolo. Le vibrazioni, già all'opera da qualche settimana per i nuovoi progetti, non nascondono inoltre di aver tratto giovamento da questo periodo di lontananza: "Ci siamo messi da un mesetto a lavorare su cose nuove e ci siamo riscoperti molto produttivi, stiamo lavorando meglio di quanto potessimo immaginare, c'è grande sintonia perché c'è un'amicizia forte alla base" (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

LE VIBRAZIONI, REUNION A QUATTRO ANNI DALLO SCIOGLIMENTO (RADIO ITALIA LIVE, IL CONCERTO PALERMO) – Il concerto del Radio Italia Live di Palermo, trasmesso in diretta su Real Time e canale Nove, è l’occasione non solo per ascoltare le più belle canzoni italiane di questa estate 2017 ma anche per rivedere all’opera a più di quattro anni dal proprio scioglimento la band de Le Vibrazioni naturalmente capitanata da Francesco Sarcina. Un ritorno quanto mai atteso che è stato annunciato sui canali social ufficiali della band per mezzo di un post nel quale c’è scritto: “Sono tornate LE VIBRAZIONI! Dopo 15 anni dal primo disco siamo carichissimi, forse ancor più del primo giorno! Non vediamo l'ora di vedervi urlare saltare e cantare tutti insieme il 30 giugno per #radioitalia al #rilive di #Palermo”. Anche lo steso Sarcina ha salutato sui social con entusiasmo il ritorno della band scrivendo: “Tutto questo è strano e folle, lontano e vicino, emozionante e mi commuove. Son tornate LE VIBRAZIONI e ve lo dico mentre sono carico come un ragazzetto che sale per la prima volta su un palco! Seguiteci e ne vedrete delle belle”.

LE VIBRAZIONI, A DICEMBRE PREVISTA UNA REUNION PARTY (RADIO ITALIA LIVE, 30 GIUGNO 2017) – Nelle ultime ore Le Vibrazioni hanno rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Italia parlando in maniera approfondita anche del loro futuro, evidenziando delle gustose anticipazioni ai propri fan. Ecco quanto evidenziato: “Nuovo album? Intanto ci sarà una festa di reunion il 14 dicembre ai Magazzini Generali a Milano. Con questo Reunion Party celebreremo anche i 15 anni di Dedicato a te, la prima canzone che compie 15 anni: ormai è una quindicenne emancipata che torna già tardi la sera, è diventata quasi maggiorenne. Da questo momento sono aperte le vendite per i biglietti del concerto! Poi ci saranno canzoni nuove e un tour che partirà da gennaio, nel frattempo abbiamo attivato Instagram da poco e il sito. Emozionati? L'emozione c'è ma si trasforma in energia pura sul palco. Dopo 5 anni in realtà... abbiamo un'ansia pazzesca! In Sicilia abbiamo fatto belle cose, abbiamo anche concepito dei figli... Ci saranno belle Vibrazioni!”.

