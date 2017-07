LORENZO FRAGOLA / Dal nuovo disco alla giuria di un talent? (Radio Italia Live-il Concerto Palermo)

Lorenzo Fragola a Radio Italia Live - il Concerto di Palermo

LORENZO FRAGOLA , SUL PALCO CON "D'IMPROVVISO" E ALTRI DUE BRANI (RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO PALERMO) - Lunga T-shirt verde pistacchio per Lorenzo Fragola che sale sul palcoscenico del concerto di Radio Italia Live per esibirsi in alcuni dei suoi più amati successi. In attesa dell'uscita del suo nuovo disco, Lorenzo inizia a pensare anche a nuovi progetti e c'è qualcuno che si chiede se possa presto esordire come giudice in un talent, visto che è proprio il talent che lo ha lanciato al successo. «Perché no? Potrebbe essere molto utile, per me, confrontarmi con giovani talenti. Ma, nel caso, lo farei per una sola edizione. Non vorrei mai rimanere incastrato in quel ruolo» ha risposto Fragola in una recente intervista a Vanity Fair e chissà che presto non ci sia una sorpresa per tutti i fan.

LORENZO FRAGOLA , SUL PALCO CON "D'IMPROVVISO" E ALTRI DUE BRANI (RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO PALERMO) - Mancano poche ore all'appuntamento con Radio Italia Live 2017 - Il concerto, che porterà al Foro talico di Palermo alcuni degli artisti più importanti della musica italiana. Nel corso dell serata, in particolare, sarà possibile assistere anche all'esibizione di Lorenzo Fragola, che secondo le prime anticipazioni, è uno degli artisti più attesi della serata. Fragola, in particolare, parteciperà alla kermesse esibendosi con tre dei suoi successi più grandi, fra quali non mancherà il celebre brano D'improvviso. In attesa del live di questa sera, però, il cantante ha scelto di accettare la sfida di Radio Italia Live e si è dato i voti su una serie di azioni quotidiane. Generoso con il punteggio relativo all'abilità di inventare scuse: "Mi reputo abbastanza bravo, mi do un otto, anzi sette, così sembra che se no lo faccio spessissimo", poi si dà un sette in materia di seduzione, anche se l'ultima parola, a suo dire, non spetta a lui. Seguono a ruota un 10 sul pollice verde e un otto nel montarei mobili, caratteristiche che lo rendono a tutti gli effetti l'uomo ideale delle sue fan. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

LORENZO FRAGOLA E L'ESERCITO DEI SELFIE DI TAKAGI E KETRA (RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO PALERMO) - Lorenzo Fragola, il celebre cantante lanciato da X Factor, sarà tra le star ad esibirsi al Foro Italico di Palermo in occasione del Radio Italia Live, il 30 giugno. Lorenzo Fragola, recentemente, è stato coinvolto in un progetto del duo di produttori Takagi e Ketra Cos che hanno creato la loro prima colonna sonora da spiaggia con il singolo L'esercito del selfie, in cui collabora con Arisa e che è stato presentato al Wind Summer Festival. La canzone prende spunto dall'esercito del surf, successo di Catherine Spaak e ironizza su chi si fa continuamente autoscatti col telefonino. Il video della hit vede anche la partecipazione di Francesco Mandelli e Pippo Baudo e sembra riproporre proprio musicalità e atmosfere retro. Ad annunciare la collaborazione con Takagi e Ketra sono stati, nei giorni scorsi, proprio Arisa e Fragola e questo nuovo brano si preannuncia uno dei successi dell'estate.

LORENZO FRAGOLA, UNA SUA FOTO FA DISCUTERE I FANS (RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO PALERMO) - Lorenzo Fragola è senza dubbio uno dei cantanti più talentuosi che siano mai usciti da X Factor ed è riuscito a ritagliarsi un'ampia fetta di pubblico nel corso degli anni. Sui social, questo artista è veramente amatissimo e i suoi estimatori seguono tutto quello che fa. Qualche settimana fa, ad esempio, una foto che Fragola ha pubblicato su Instagram ha acceso la loro curiosità. Infatti, il giovane era ad Amsterdam per lavorare a un nuovo progetto e ha pubblicato uno scatto con la didascalia "Non vedo l'ora di farvi ascoltare la canzone che ho scritto ieri", ricevendo migliai di like. Ora, sono sempre di più coloro che si chiedono quando uscirà il nuovo album del cantante, il cui ultimo lavoro risale al 2016 e cioè Zero Gravity.

© Riproduzione Riservata.