Marianne Mirage/ Bene con la musica, male con l'amore: ecco perchè (Radio Italia Live-Il concerto Palermo)

Marianne Mirage a Radio Italia Live

MARIANNE MIRAGE, BENE CON LA MUSICA MALE CON L'AMORE (RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO PALERMO) - Sul palcoscenico del Concerto di Radio Italia Live arriva anche un'artista emergente e dal grande talento: stiamo parlando della giovane Marianne Mirage, che abbiamo ben conosciuto nel corso dell'ultima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Se il percorso musicale le sta dando grandi soddisfazioni, Marianne confessa che in amore non è così fortunata. In una recente intervista a Vanity Fair confessa: «Sono stata parecchio lasciata. Ma il destino sceglie per noi ciò che è migliore, e lo yoga è salvifico: educa alla tenacia nella pazienza. - racconta la ragazza dai folti ricci e i profondi occhi azzurri, e conclude - Ci vorrebbe un uomo libero e peregrino. Con cui vivere in modo trasgressivo ed elegante, come la coppia di ragazzi nelle Canzoni fanno male».

MARIANNE MIRAGE, IL TOUR “LE CANZONI FANNO MALE” RIPARTE DA LUGANO (RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO PALERMO) - Stasera, venerdì 30 giugno 2017, vedremo Marianne Mirage esibirsi al Foro Italico per il concerto di Radio Italia Live. La finalista di Sanremo nuove proposte riprenderà poi il suo “Le canzoni fanno male tour”, che ha già toccato Bologna, Erba, Castelbasso, Molfetta e Barberino di Mugello. La tournée iniziata a maggio proseguirà poi il 3 luglio con l’appuntamento a Lugano per il Wor(l)d Festival. La cantante avrà qualche giorno libero e tornerà poi on stage il 20 dello stesso mese per il Mira on Air a Venezia. Il giorno dopo i fans potranno incontrarla a Treviso, dove parteciperà al “Suoni in musica with strumbellas”. Il 29 luglio Marianne è attesa a Serravalle e il giorno dopo sarà la volta di Castel Romano. Ad agosto Marianne Mirage ha in programma due soli concerti: quello a Tindari per l’INDIEgeno Fest con Brunori Sas e quello a Cison di Valmarino in provincia di Treviso. Infine la tournée si concluderà a Roma, con l’esibizione all’OperaNova Festival. Clicca qui per vedere tutte le date sulla pagina Facebook di Marianne Mirage.

MARIANNE MIRAGE, L’INTERVISTA DOPO LE PROVE (RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO PALERMO) - Le prove del concerto di Radio Italia Live a Palermo sono iniziate ieri e, dopo essere salita sul palco, Marianne Mirage è passata dal truck di Radio Italia per una breve intervista in compagnia di Paola “Funky” Gallo. La cantante ha parlato delle sue emozioni in vista dell’evento: “Ho finito adesso le prove: appena ho messo piede sul palco, ho visto un'orchestra meravigliosa. Avete fatto una cosa incredibile: avete portato l'orchestra sul mare! Sono contenta dell'appoggio che Radio Italia mi ha dato dopo Sanremo, vi devo molto perché avete reso viva la mia canzone dopo il Festival”. Marianne era colma di gioia anche per un altro motivo: “Ho avuto la notizia meravigliosa che il brano 'Corri', contenuto nel mio album, è stato scelto per il nuovo film di Pupi Avati per la televisione”.

© Riproduzione Riservata.