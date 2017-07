MODERN FAMILY 8/ Anticipazioni del 30 giugno: Haley si sposerà con Rainer?

Modern Family 8, in prima Tv assoluta su Fox

MODERN FAMILY 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 30 giugno 2017, la Fox trasmetterà due nuovi episodi di Modern Family 8, in prima Tv assoluta. Saranno il 17° ed il 18°, dal titolo "Un favore non si nega a nessuno" e "Gate 32". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: è ormai arrivato il giorno del matrimonio di Frank (Fred Willard) e Phil (Ty Burrell) decide di organizzare qualcosa di grandioso per il padre. Durante il party Phil rimane entusiasta della presenza di Ray, il suo futuro fratellastro, ma il ragazzo inizia a voler fare delle modifiche al programma stabilito e ne nasce una lite. Nel frattempo, Manny (Rico Rodriguez) invita le donne della sua famiglia a partecipare ad una lettura di una sua commedia, rivelando di essersi ispirato a loro per i personaggi principali. Cam (Eric Stonestreet) e Mitch (Jesse Tyler Ferguson) si preparano invece per un torneo di bowling, ma il primo viene avvisato che qualcuno sta usando Fizbo, il suo clown.

Scoprirà in seguito che si tratta in realtà di una scelta di Louise (Dot-Marie Jones), che intende vendicarsi di lui. Luke (Nolan Gould) e Manny annunciano ai rispettivi genitori di un'iniziativa scolastica, in cui i genitori e gli insegnanti potranno sfidarsi a basket. Un evento allettante per Phil, che cerca di fare di tutto per non sfigurare di fronte ai compagni di scuola del figlio. La sua ansia per la partita inizierà tuttavia a salire quando verrà informato che gli spettatori saranno moltissimi e che fra questi ci saranno due campioni dell'NBA. Il giorno del match, Gloria (Sofía Vergara) viene attirata dall'appariscenza di Donna Duncan (Jane Krakowski), madre di un altro liceale, con cui finirà per scontrarsi per affermare la propria supremazia. Claire invece non sa come rivelare al padre di aver comprato dei mobili fatti con materiali tossici, uno dei più grandi errori delle ditte concorrenti. Nel frattempo, Haley (Sarah Hyland) e Mitch si ritrovano a vivere uno dei loro tradizionali te, in cui la nipote rivela di avere un problema con alcune richieste del nuovo fidanzato. Convinto che si tratti di questioni fisiche, Mitch si getterà a pesce sulla situazione, scoprendo alla fine che si tratta in realtà di un problema di altro tipo.

MODERN FAMILY 8, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 30 GIUGNO 2017, EPISODIO 17 "UN FAVORE NON SI NEGA A NESSUNO" - I college iniziano a rispondere alle domande fatte da Manny, grazie al suo buon curriculum scolastico. Lo stesso non si può dire invece di Luke, che in base alla propria media insoddisfacente non sembra trovare alcuna struttura disposta ad ammetterlo. Phil sceglie quindi di premere perché il suo vecchio Istituto accetti anche il figlio, ma in cambio del favore sarà costretto a rivelare al rettore, un suo vecchio compagno, qualche trucco di magia. Mitch si ritrova invece a dover aiutare ancora una volta Haley, per via di diverse multe non pagate. Da una fase iniziale di ricatto, arriverà tuttavia a chiederle il favore di comprare dei biglietti di un live che Jay ha promesso a Gloria.

MODERN FAMILY 8, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 30 GIUGNO 2017, EPISODIO 18 "GATE 32" - Mitch e Cam stanno per partire per una vacanza, ma all'ultimo momento sono costretti a cambiare volo di linea. Per poter affrontare il viaggio in tranquillità, la coppia ha inoltre assunto degli ansiolitici, che non faranno che rallentarli. Dopo non aver sentito la figlia per giorni, Phil e Claire raggiungono invece Alex e scoprono che si è fidanzata con Ben. Grandi eventi attendono invece Haley, che riceverà una proposta di matrimonio da Rainer. In un secondo momento tuttavia, il metereologo dimostrerà di non essere sicuro di volerla portare all'altare e la ragazza sceglierà di allontanarlo.

© Riproduzione Riservata.