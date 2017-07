NEK / Il progetti per l'estate del cantante (Radio Italia Live-Il Concerto Palermo)

Nek al Radio Italia Live

NEK, I PROGETTI ESTIVI DEL CANTANTE (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO) - Filippo Neviani, in arte Nek, ha rilasciato un'intervista a Radio Italia dove ha parlato della sua esperienza in Spagna: "Ho concluso tre giorni di promozione di 'Unicos' in Spagna, un'altra terra straordinaria, è come se fosse la mia seconda casa. Dopo questo straordinario appuntamento, continuo tour che si concluderà a fine agosto". Sul perchè sia tanto amato in terra iberica dice: "Non lo so, io ricordo che, quando 20 anni fa 'Laura non c'è' sbarcò in Spagna in versione italiana, fu amore a prima vista. Poi ci sono stati altri brani e la gente si è affezionata". Infine dice la sua sull'iniziativa #lamusicaèpiùforte: "È risaputo che la musica unisca, è sempre stato così. Unisce chi la fa e chi partecipa ai concerti. Nelle mie conquiste personali, la musica è stato il comune denominatore".

NEK, IL CANTANTE SUI SOCIAL PER DARE APPUNTAMENTO A STASERA, FOTO (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO) - Fra i tanti vip che oggi a Palermo apriranno l'estate con il concerto di Radio Italia Live 2017, ci sarà anche l'amatissimo Nek, che qualche ora fa ha raggiunto tutti i suoi fan sui social per dare appuntamento a stasera. "Oggi #Palermo... #RILIVE @radioitalia", scrive il cantante su Instagram, e lo scatto, che accompagna il suo breve messaggio, ha già collezionato moltissimi commenti. Sono in tanti, infatti, ad attendere con entusiasmo la sua esibizione, e alcuni follower, a poche ore dai live di stasera, non stanno più nella pelle: "Non vedo l'ora, a stasera!", "sempre presente Fil sei meraviglioso buongiorno tesoro!!!", "E chi se lo perde? Il sogno sarebbe stato esserci di persona, ma non mi è possibile e userò i miei occhi e il mio cuore per seguirti a distanza stasera! In bocca al lupo!", scrivono sui social le fan più accanite. Per visualizzare la foto condivisa poche ore fa da Nek e leggere tutti i messaggi, potete cliccare qui. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

NEK, SEMPRE PIU' GRANDE IL CALORE DEI SUOI FANS (RADIO ITALIA LIVE-IL CONCERTO PALERMO) - Nek è uno degli artisti pronti a salire sul palco del Foro Italico il 30 giugno per il Radio Italia Live Il Concerto. L'artista sta vivendo un momento costellato da veri e propri successi. Recentemente si è esibito al Palapaise di Carloforte facendo impazzire il suo pubblico. Nek ha proposto i suoi grandi successi come Lascia che io sia e Se una regola c'è. Ogni brano, distillato in due ore di concerto, è stato accolto da grida e ovazione da parte del suo pubblico, segno che dopo 25 anni la sua musica è ancora molto apprezzata dai suoi fans. E, per Filippo Neviani, è un momento felice anche dal punto di vista famigliare. La moglie Patrizia e la figlia Beatrice non si staccano un attimo da lui e lo seguono durante le date del suo tour. Nek, inoltre, ha anche pubblicato sulla sua pagina Instagram un divertente video della piccolina che balla e che si atteggia da vera star.

NEK, L'AMORE E' PIU' FORTE DI TUTTO (RADIO ITALIA LIVE, 30 GIUGNO 2017) - Nek si esibisce al Foro Italico di Palermo il 30 giugno ma l'artista ha dato modo di deliziare i suoi fans anche il 18 giugno in Piazza Duomo a Milano dove ha intonato il brano Uno di questi giorni, tratto dal suo album Undici. In quell'occasione, Nek ha indossato anche una t-shirt semplice bianca con la scritta #lamusicaèpiùforte, campagna per dire no alla paura dopo i recenti attentati terroristici di Manchester. Nek ha invitato il pubblico a dimostrare la propria unione e che questo, nei tempi che corrono, deve essere molto importante. La musica, secondo Neviani, è più forte ma l'amore deve esserlo ancora di più. Nek, inoltre, ha sorpreso tutti gli spettatori esibendosi anche con J-Ax sulle note di Freud, una delle hit più ascoltate del momento.

