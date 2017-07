NINO FRASSICA / La differenza tra Don Matteo e Complimenti per la Connessione (Techetechetè, 30 giugno 2017)

Techetechetè in onda su Rai 1

NINO FRASSICA, L’ATTORE PROTAGONISTA SU RAI 1: LA DIFFERENZA TRA COMPLIMENTI PER LA CONNESSIONE E DON MATTEO - Nino Frassica, ben noto come maresciallo Cecchini in don Matteo ha svelato le prime anticipazioni di Complimenti per la connessione II nella sua presentazione. Si tratta della serie tv sketch comedy e spin off dello stesso Don Matteo, in 20 episodi da 6 minuti in onda da lunedì 3 luglio in prima serata su Rai1. Con lui ci saranno però molti volti noti, come ci svela l'ANSA: "Simone Montedoro (il capitano Tommasi), Francesco Scali (Pippo), Nadir Caselli (Lia) e Caterina Sylos Labini (Caterina). La regia è di Valerio Bergesio invece la produzione è Rai Fiction - Lux Vide (Matilde e Luca Bernabei). Frassica svela quali sono le differenza con Don Matteo: "rispetto a Don Matteo, che è una serie, questa è una sketch-comedy, quindi si può osare di più; le parti che ho scritto io sono più surreali e si noterà". Il regista Bergesio rileva: "Quella di Nino è una comicità in linea con Totò e Peppino. Il tutto messo insieme ad un linguaggio dinamico e contemporaneo".

NINO FRASSICA, L’ATTORE PROTAGONISTA SU RAI 1: PRONTO A TORNARE IN TV CON FLAVIO INSINNA - Si parlava di un addio definitivo alla tv di Flavio Insinna dopo il caso scoppiato sul fuori onda ad Affari Tuoi e svelato da Strisca La Notizia, ma non è della stessa opinione Nino Frassica. In una recente intervista a DiPiù, l'attore e conduttore ha infatti annunciato che: "Flavio e io siamo confermati con Dopofiction anche il prossimo anno". Si è poi sbilanciato sulla questione che ha colpito il collega Insinna: "D'accordo, avrà sbagliato a dire quelle cose, ma intanto non le ha dette in faccia a nessuno, poi si è scusato. - ha dichiarato Frassica - Flavio ha capito l'errore, se ne è assunto la responsabilità in modo serio, come è nel suo stile. Quando si sta in tensione, come succede a me oppure a lui, basta un niente perché si possa perdere l'autocontrollo. Insinna vive tutto con emotività, non è un freddo cinico".

NINO FRASSICA, L’ATTORE PROTAGONISTA SU RAI 1: IL RITORNO DI ‘COMPLIMENTI PER LA CONNESSIONE’ (TECHETECHETÈ, 30 GIUGNO 2017) – Nella nuova puntata del programma di Rai 1, Techetechetè in onda questa sera, sarà grande protagonista l’attore e showman Nino Frassica. Un personaggio che negli ultimi quarant’anni ha preso parte a numerosi programmi Rai di successo come I Migliori Anni, Indietro tutta e Quelli della notte. Chissà che non si possono rivedere alcuni dei più divertenti sketch che hanno visto all’opera l’artista siciliano. Intanto Frassica sta per tornare in pianta stabile nel prime time di Rai 1 con le nuove puntate del programma Complimenti per la connessione, assieme a buona parte del cast della fortunata serie tv Don Matteo tra cui l’inseparabile Pippo Gimignani Zarfati alias Francesco Scali. Un format che ha come obiettivo quello di offrire un supporto agli italiani rispetto alle tante novità introdotte dalle innovazioni tecnologiche quali la connessione veloce ad internet, il mondo del mobile e quant’altro.

NINO FRASSICA, L’ATTORE PROTAGONISTA SU RAI 1: IL SUPPORTO A FLAVIO INSINNA (TECHETECHETÈ, 30 GIUGNO 2017) – Flavio Insinna nell’ultimo periodo è stato bersagliato da più parte con tanto di scontro mediatico con Striscia la notizia e di scuse formulate. A spezzare una freccia in favore dell’attore e conduttore romano c’ha pensato Nino Frassica con cui ha lavorato sia nel corso delle prime cinque stagioni di Don Matteo e sia nel programma Dopo fiction. Frassica intervistato dal settimanale Oggi, ha rimarcato: “Ho lavorato con Flavio Insinna sino a poco tempo fa. Abbiamo fatto insieme Dopofiction e mi sento di spendere una parola per lui: nella mia carriera ho visto ‘rapine', ‘estorsioni' e ‘distorsioni' dei fatti. Flavio, come me, è un perfezionista. Vuole che tutto funzioni bene, ci tiene a fare una tv di qualità e quando capitano incomprensioni o non tutti collaborano, si arrabbia. Succede! Si è scusato e quindi va perdonato”.

© Riproduzione Riservata.