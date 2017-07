Non sposate le mie figlie/ Su Rai 1 il film con Christian Clavier: incassi da record (30 giugno 2017)

Non sposate le mie figlie

Non sposate le mie figlie va in onda stasera in prima serata su Rai Uno a partire dalle 21.1o circa. Il film è uscito nel 2014 ma è approdato in italia solo l'anno dopo, nel 2015. Si tratta di una commedia di Philippe de Chauveron che è diventata il film con il maggior incasso dell'anno entrando della lista dei 10 migliori incassi di sempre. La storia ha infatti appassionato in tanti e racconta la storia di una coppia francese di mezza età deve fare i conti con l'accettazione e l'apertura nei confronti dei matrimoni misti visto che la quarta figlia introduce in casa un fidanzato di origini stareniere. Una commedia divertente ma che sicuramente ci mette di fronte ad un argomento inaspettatamente molto moderno.

Il film del 2014 è diretto da Philippe de Chauveron. Prodotto in Francia è una commedia della durata di 97 minuti e che vede nel cast attori come Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan e moltissimi altri attori più noti in patria che in Italia. Sicuramente ci troviamo di fronte a una commedia intelligente che fa anche riflettere.

Il lavoro cinematografico si basa su un soggetto scritto da Guy Laurent unitamente allo stesso regista, esso è stato prodotto dalla Les films du 24 e distribuito in Italia dalla Lucisano Media Group. Belle le musiche composte da Marc Chouarain. Film che ha avuto un grandissimo successo soprattutto al box office, con incassi che lo hanno fatto entrare in classifica come uno dei film più remunerative di sempre per le case di produzione. Location interamente francesi con buona parte delle scene girate a Parigi. Immediatamente dopo la data di rilascio il film ha avuto alcune polemiche politiche, figlie della storia improntata a una multi etnicità esasperata, che a detta di alcuni partiti politici svendeva l'identità francese.

Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta in Francia nel 2014 e diretta dal bravo Philippe de Chauveron, professionista che ha curato anche la sceneggiatura della pellicola. Ottimo il cast di attori tra cui spiccano Christian Clavier e Chantal Lauby.

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 GIUGNO 2017: LA TRAMA - Il film si basa su una classica famiglia francese, i Verneuil. I capi famiglia Claude e Marie, pur definendosi molto tolleranti, vedono di cattivo grado la scelta fatta da tre delle loro quattro figlie, che si sono sposate con uomini di razza e religione diversa. La multi etnicità familiare ingenera grossi problemi, nulla di ciò che fanno i generi (un ebreo, un musulmano e un cinese) viene accettato dai suoceri, che però cercano comunque di tenere unita la propria famiglia. Anche i ragazzi litigano spesso tra di loro e ogni pratica viene vista come un pretesto per avere devastanti discussioni che spesso trascendono sul piano politico.

La speranza dei due genitori è riposta nella figlia più giovane Laure, essi infatti ambiscono ad avere in famiglia un giovane genero francese di buona famiglia e se possibile cattolico. Improvvisamente però tutto sembra andare per il meglio, stante che i tre "stranieri" in segno di rispetto per i genitori delle loro mogli, inscenano il canto dell’inno francese e si recano finanche in parrocchia per seguire la messa di mezzanotte del natale.

Laure in questo contesto annuncia il suo fidanzamento con Charles, il nome fa pensare a un francese rendendo felici i genitori, il ragazzo è invece un ivoriano il quale a sua volta proviene da una famiglia che non vede di buon occhio l’uomo bianco. Quando avviene la presentazione di persona, tutti i conflitti razziali vengono a galla, perfino i tre generi non vedono di buon occhio Charles, e per questo lo pedinano fotografandolo in compagnia di una bella ragazza.

Tutto sembra precipitare quando i due consuoceri si vedono dal vivo e dopo essersi insultati in videochat continuano il litigio di persona. La passione per la pesca e soprattutto la presa di coscienza dei due uomini che si allineano sulle posizioni delle mogli, le quali pensano solo al bene dei loro rispettivi figli, risolvono di fatto la questione, e fanno si che il matrimonio possa essere celebrato. Finale scontato quello in cui Charles si riavvicina ai cognati, avendo programmato un giro del mondo come viaggio di nozze, giro del mondo che ha lo scopo di incontrare le famiglie dei propri parenti, per riuscire a carpire il loro punto di vista e diventare cosi più tollerante.

