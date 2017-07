OROSCOPO / Paolo Fox e Branko, oggi 30 Giugno 2017: i segni di fuoco e di terra

Paolo Fox, l'oroscopo di oggi - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX E BRANKO DI OGGI 30 GIUGNO 2017

I SEGNI DI FUOCO - Torna il consueto appuntamento anche con l’oroscopo di Branko su Dimensione Suono due, primi fra tutti nella sua carrellata i segni di Fuoco. Cari amici dell’Ariete, avete Mercurio contro Plutone e Urano oggi, quindi, anche se l’Ariete, specialmente gli uomini, ha la passione per la velocità, oggi sarà meglio prendersi dedicarsi a un sereno e totale relax, anche se state lavorando, cercate di fare tutto con calma perché nessuno vi rincorre! Leone, è un’occasione da non perdere questa la luna in bilancia tutto il giorno, per di più accanto a Giove. Anche se avete qualche guaio e noia legale, anche con ex-datori di lavoro, questa luna vi aiuta tantissimo. Gli affari sono senza problemi, quindi siete dei privilegiati, rispetto agli altri segno. Purtroppo è meno intensa la vita sentimentale per voi, ma ciò non significa che non ci sia amore. Caro Sagittario, oggi Mercurio pensa e studia, c’è molta filosofia in voi, ma ci sono anche molti incontri sociali, professionali e di amicizia che vi porteranno a qualcosa di positivo. Ma non fidatevi dei consigli, neanche dei mass media, cercate di non darvi arie!

I SEGNI DI TERRA - La luna è una preziosa alleate per iò Toro e per la Vergine, secondo Branko e le sue stelle. Cari amici del Toro bene per voi, oggi, potete guadagnare anche in questa giornata, il vostro futuro è in gioco. Marte è in grande sintonia col vostro segno, vi aiuta a convivere bene con il mondo, che vi sta aspettando, perché avete Venere e Luna, in bilancia, una situazione molto positiva, sia per i soldi, che per il lavoro e la salute, ma non eccedete. Da ultimo giornata molto positiva anche l’amore! Vergine, è passata la luna che ha aperto la vostra estate e ora si sposta in Bilancia, dove cresce nel campo dei soldi, poi si sposterà in Scorpione portando effetti benefici per l’amore. Questa luna è positiva per gli atti scritti, per i viaggi e per le compravendite, ma siate cauti anche se Mercurio è dalla vostra parte. In questo momento potrete instaurare delle belle amicizie! Capricorno, semplicità à la cosa che più vi raccomanda Branko, vi state prendendo troppo sul serio, questo potrebbe essere un problema, state calmi perché la Luna è strana e potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo: umiltà, quindi!

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 30 GIUGNO 2017 E LATTE E MIELE

CHI SCENDE E CHI SALE - Andiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Il Cancro ha iniziato l'anno in maniera pesante, ma si è in crescita con un periodo migliore. C'è possibilità di cambiare gruppo in maniera positiva. Si risolvono problemi che per anni sono stati fonte di disagio. Qualcuno rinuncerà a un percorso di vita che sembrava giusto. A luglio il Sagittario farà piazza pulita di relazioni e situazioni inutili. Momento di discesa dopo un periodo positivo. Alcuni hanno una storia parallela. C'è voglia di vivere nuove emozioni. Spesso se non si è considerati si porta verso altre situazioni. Settembre è il mese per amare. Il Capricorno, in ribasso, deve capire quanto sono validi i soci. Si sa quello che deve fare. Se si deve fare conto su altri si sta male. Giove è dissonante e porta a tirare le orecchie a qualcuno soprattutto se si è un capo. Anche un dipendente può ribellarsi.

SALUTE, CANCRO IN RIPRESA - Ora analizziamo da molto vicino la salute nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Non è un momento di grande forza per il Sagittario che per vari motivi si sente un po' in difficoltà. I Pesci invece devono riguardarsi, sarà un luglio pieno di cose da fare e serve la totale integrità dal punto di vista fisica senza complicazioni almeno sotto questo punto di vista. Lo Scorpione deve ritrovarsi perché c'è la sensazione di non farcela, ma alla fine si arriva sempre a capo di tutto con grande determinazione. Momento interessante per la Bilancia che ha un cielo incoraggiante anche per quanto riguarda la salute. Il Cancro si è ripreso e sta risolvendo dei problemi che fino a poco tempo fa sembravano molto complessi. Attenzione però a fare le cose con troppa fretta che non è mai buona consigliera. (agg. di Matteo Fantozzi)

AMORE, TORO UN INCONTRO IMPORTANTE IN ARRIVO - Cerchiamo di analizzare con attenzione l'amore nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Le coppie dell'Ariete che hanno litigato per motivi riguardanti il denaro devono stare davvero molto attenti. Non si deve assolutamente buttare quello che nel tempo è stato costruito attraverso sforzi e grandi fatiche. Il Toro ha incontrato una persona carina e si potrebbe subito costruire qualcosa di importante. Il Leone deve prendere una decisione e cioè se andare nuovamente a provare una soluzione con un ex con cui ci si è lasciati da tempo. E' inutile e poco proficuo far ingelosire con magari una nuova persona. Per la Bilancia l'amore sarà prepotente nel mese di luglio, quindi presto arriveranno delle soluzioni molto importanti. Il Sagittario deve prendere una decisione tra due storie. Per i nati nella fine dell'anno solare potrebbe essere questo il momento giusto per spazzare via situazioni che non portano a niente. (agg. di Matteo Fantozzi)

GIORNATA "NERA" PER...- Passiamo a vedere i segni che sono da considerarsi flop nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. E' un venerdì sofferente per l'Ariete che vuole mettere in cantiere un'idea nuova. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Tutte le coppie che hanno discusso per motivo di soldi devono stare attenti. La voglia di cambiare può essere coinvolgente, alcuni vogliono spazzare via programmi e progetti per cose nuove. Va bene fare programmi, ma non si deve buttare all'aria ciò che è stato costruito con gli anni. Lo Scorpione ha avuto dei problemi dal punto di vista della professione. Sembrava che tutto doveva cambiare e molto dipende dalle persone che si frequenta. Bisogna seguire il percorso di un capo. C'è stata la sensazione di cadere, ma ora ci si rialza. Problemi coi colleghi. Per i Pesci il fine settimana sarà utile. Serve il fisico, bisogna essere in forma per affrontare qualcosa di importante e molti impegni. Si pensa a una donna che deve avere un figlio o a qualcuno che magari ha da affrontare situazioni. Chi chiude una porta apre un portone e c'è una sicurezza in più nelle stelle dell'autunno. Non si deve rinunciare a nuove occasioni. (agg. di Matteo Fantozzi)

LAVORO , VERGINE è IL MOMENTO DI REAGIRE - Passiamo ora ad analizzare il lavoro nei segni zodiacali dell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. E' arrivato il momento giusto per i Gemelli per recuperare un lavoro che nel passato era stato interrotto all'improvviso e senza giustificazione. La Vergine in questi giorni si potrebbe ribellare a un capo che forse mette troppi bastoni tra le ruote, ora è il momento di reagire e magari cambiare anche lavoro. Bisogna sempre essere orgogliosi, ma con un po' di testa. Arriverà un bel riscatto per la Bilancia che sembra pronto a una crescita sotto diversi punti di vista tra cui anche quello professionale. Problemi invece ha avuto lo Scorpione che sembra molto condizionato anche dal parere e da quello che succede a chi sta intorno. Attenzione però a fare il passo più lungo della gamba che potrebbe portare a scelte sbagliate. (agg. di Matteo Fantozzi)

I SEGNI AL TOP, GEMELLI PROTAGONISTI! - Andiamo a vedere nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele i segni top. La Vergine nel weekend avrà modo di parlare. Riceverà una grande gratifica. Ci si ribella in maniera importante. Il segno era abbastanza tranquillo e monotono ora sente un desiderio di riscatto enorme. Qualcuno è andato dal capo e ha detto basta col lavoro. Bisogna puntare i piedi con razionalità. L'Acquario ha Giove favorevole e lo sente sulla pelle. E' stravagante e spesso la rivela nel modo di vestire e nelle scelte d'amore. Ci vuole prudenza, ma si ritrova la volontà di azione. Le storie che nascono ora sono importanti I Gemelli sono i grandi protagonisti del mese di luglio. Possono esserci stati ritardi, trasferimenti ma in questo momento si guarda oltre e quello che accade nel corso dei giorni. Ci sono delle possibilità in più, per recuperare un lavoro interrotto nel passato. Si può navigare a vista, ma bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Saturno rimane opposto, attenzione. (agg. di Matteo Fantozzi)

NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele saranno da considerare né carne né pesce. Venere è ancora nel segno del Toro e qualcuno ha incontrato una persona carina. Qualcuno in questi giorni per motivi di famiglia, per dare perso a qualcuno, si è dovuto prendere delle giornate di permesso. Si deve far fronte a qualche problema e magari una difficoltà per la casa. Attenzione alle spese. Verranno ridimensionati degli accorti. Il Leone deve evitare passi azzardati. Tutti quelli che devono impegnarsi per il mutuo o per la casa devono farlo a ragion dovuta e non pensare che i soldi arriveranno. Non bisogna ingelosire un ex con una nuova storia. O ci si riprova o si volta pagina. C'è un tira e molla nella vita sentimentale. La Bilancia vede la Luna in transito in buon aspetto con Giove. E' una bella situazione per un riscatto, con una crescita costante. Grande cielo per chi vuole prepararsi a un esame e l'amore sarà prepotente a luglio. Chi ha chiuso una storia o si è separato non tornerà sui propri passi.

OROSCOPO IN PILLOLE - Torna anche oggi, venerdì 30 giugno 2017, il consueto appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. I Pesci devono fare grande affidamento sul fisico, servirà forza per affrontare i tanti impegni che si troveranno davanti. Il Capricorno invece è in un momento complicato e deve capire di chi si può fidare e chi meno. L'Acquario ha nel segno il passaggio di Giove favorevole e questo porta sicuramente a soluzioni molto interessante. Così capita anche allo Scorpione che dal punto di vista del lavoro ha avuto alcuni grattacapi. La Vergine è in ascesa e sta ricevendo delle gratifiche molto interessanti. Il Leone deve sempre evitare di fare il passo più lungo della gamba e sicuramente avrà la possibilità di esprimersi. Buon momento anche per i Gemelli che saranno i veri grandi protagonisti di un luglio che per molti segni zodiacali sarà un momento di svolta soprattutto dal punto di vista dell'amore.

© Riproduzione Riservata.