QUALCOSA DI CUI SPARLARE/ Su La5 il film con Julia Roberts. Trailer e diretta streaming (30 giugno 2017)

QUALCOSA DI CUI SPARLARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 GIUGNO 2017: TRAILER E DIRETTA STREAMING - Va in onda stasera su La5 il film Qualcosa di cui... sparlare. La pellicola del 1995 è diretta da Lasse Hallstrom e vede un cast importantissimo composto dall'allora giovanissimi Julia Roberts, Dennis Quaid e Robert Duvall. Della durata da 106 minuti e costruito sulla splendida fotografia di Sven Nykvist è sicuramente interessante seguirlo anche perché poi in seguito il regista è diventato molto famoso come Hachiko il tuo migliore amico, Dear John e molti altri. Quest'anno abbiamo visto al cinema per la sua regia il film Qua la zampa! Dal trailer, clicca qui per guardarlo, ci rendiamo conto di come questa pellicola sia ben recitata e anche costruita bene. Il film Qualcosa di cui... sparlare va in onda su La5 e potremo seguirlo in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

QUALCOSA DI CUI SPARLARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 GIUGNO 2017: CURIOSITÀ - Qualcosa di cui sparlare è il film che andrà in onda su La5 oggi, venerdì 30 giugno 2017. Si tratta di una pellicola americana del 1995 diretta dal regista svedese Lasse Hallstrom con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati sviluppati da Callie Khouri. Il montaggio è stato realizzato da Mia Goldman, la fotografia è stata curata da Sven Kykvist mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Graham Preskett e Hans Zimmer. Uno dei principali protagonisti di questo film è l’attore americano Brett Cullen. Nato a Houston nel mese di agosto del 1956 ha esordito nel firmamento del grande schermo nell’anno 1992 collaborando con il regista Edward Zwick nell’ambito della pellicola Fuga per un sogno. Qualcosa di cui… sparlare è stato il suo secondo film a cui però ne hanno fatto seguito altri di ottima fattura come nel caso di Le riserve di Howard Deutch, National Security – Se in buone mani di Dennis Dugan, Ghost Ryder di Mark Steven Johnson, The Burning Plain – Il confine della solitudine, Parto con mamma e 42 – La vera storia di una leggenda americana. In televisione ha recitato in numerose serie di successo come CSI Miami, Un detective in corsia, I ragazzi della prateria, Desperate Housewives, Monk, Lost, Criminal Minds, Under the Dome e Narcos.

QUALCOSA DI CUI... SPARLARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 GIUGNO 2017: IL CAST - Qualcosa di cui...sparlare, il film in onda su La5 oggi, venerdì 30 giugno 2017 alle ore 21.10. Una pellicola americana di genere commedia con il titolo in lingua originale Something to Talk Abput che è stata realizzata nel 1995 e diretta dal regista svedese Lasse Hallstrom mentre nel cast sono presenti diversi attori famosi tra cui Julia Robers, Robert Duvall, Dennis Quaid, Kyra Sedgwick e Gena Rowlands. Ma ecco nel ettaglio la trama del film.

QUALCOSA DI CUI... SPARLARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 GIUGNO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nel sud degli Stati Uniti, all’interno di una splendida fattoria di proprietà della famiglia Bichon. Il capo famiglia è Wyly (Robert Duvall), un uomo molto testardo ma allo stesso tempo un valido ed esperto allevatore di cavalli da corsa, sua moglie, la signora Georgia (Gena Roelands) che da sempre sta dietro agli umori e alle pazzie del amrito che adora e ama incondizionatamente e infine vi sono le due figlie della coppia Emma Rae (Kyra Sedgwick) che ha lo stesso carattere del padre, ribelle e orgoglioso, e Grace King (Julia Roberts). Emma e Grace, seppur con due caratteri molto differenti sono molto legate l’una all’altra perché da sempre accomunate dalla passione per l’equitazione e per i cavalli. Grace King è sposata con un uomo di nome Eddie (Dennis Quaid) ed insieme hanno una splendida bambina di nome Caroline. La bella famigliola vive proprio nella fattoria paterna di Grace, crescendo la piccola Craoline in un ambiente tranquillo e felice.

Tutta la serenità che la signora Grace è riuscita a conquistare con suo marito Eddie viene di punto in bianco minata quando un giorno la donna si trova per caso ad assistere ad una scena che mai avrebbe voluto vedere. Mentre è in prossimità della scuola per accompagnare sua figlia Caroline, Grace nota da lontano che vi è anche suo marito. Lo stupore è già tanto nel vederlo lì, ancor di più quando si accorge che proprio l’amato Eddie sta baciando un’altra donna.

Per Grace si tratta di un vero e proprio choc, accettare così di punto in bianco questa situazione e sentirsi così vilmente tradita la manda in crisi. Mossa da una profonda rabbia a grande odio, Grace decide di affrontare suo marito all’interno di un club mentre l’uomo è con alcuni amici per chiudere un importante affare. Da qui l’inizio di uno scandolo...

