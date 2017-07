Samuel / Stasera al Foro Italico, in attesa del tour estivo (Radio Italia Live, il concerto Palermo)

Samuel a Radio Italia live

SAMUEL, STASERA ALFORO ITALICO, IN ATTESA DEL TOUR ESTIVO: "PALERMO È UNA CITTÀ CHE MI HA ADOTTATO" (RADIO ITALIA LIVE, IL CONCERTO PALERMO) – Anche Samuel, fra una pausa e l'altra delle prove per Radio Italia Live 2017 - Il concerto, ha raggiunto il truck presente al Foro Italico di Palermo per condividere con i suoi fan tutte le emozioni legate all'evento di stasera. Nelle sue parole, anche i ricordi legati al live dello scorso 18 giugno, quando ha avuto la possibilità di esibirsi a Milano. "È stato bellissimo, domani sera sarà ancora più bello. La cornice è bellissima, a destra c'è il mare, alla sinistra il centro. Palermo è una città che mi ha adottato, molte cose del nuovo disco le ho scritte qui. Poi c'è anche un legame di sangue, parte della mia famiglia è di qua", ha detto l'artista ai microfoni di Fiorella Felisatti, ricordando inoltre i tanti appuntamenti estivi con il suo tour che vede proprio Radio Italia come sponsor ufficiale: "Ho costruito una band di soli due elementi oltre a me per riprodurre il lavoro in studio, c'è molta elettronica. Il prossimo appuntamento sarà il 7 luglio a Paratico (Brescia)". (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

SAMUEL, IL CANTANTE PROTAGONISTA A PALERMO: PER LUI UN ANNO DA INCORNICIARE (RADIO ITALIA LIVE, IL CONCERTO PALERMO) – Questa sera grande appuntamento con la musica italiana dalla meravigliosa Palermo grazie al concerto Radio Italia Live peraltro trasmesso in diretta su canale Nove e su Real Time. Un evento di spessore nel quale vi prende parte tutto il meglio del panorama musicale nostrano tra cui il cantante Samuel Umberto Romano meglio conosciuto dai propri fan semplicemente come Samuel. Per lui quest’anno è stato di grande rilancio dopo il clamoroso addio alla band dei Subsonica di cui è stato frontman per tantissimi anni. Infatti, dopo la buona performance offerta al Festival di Sanremo dove è stato in gara con la canzone Vedrai, in questa estate 2017 sta catalizzando l’attenzione con altri brani di successo come La Statua della mia libertà. In questo periodo, peraltro, l’artista è atteso da tantissimi concerti in giro per l’Italia tra cui spicca l’appuntamento con il PostePay Sound Rock di Roma andato in scena lo scorso 28 giugno.

SAMUEL, “AD UN CONCERTO NON SI PUÒ AVERE PAURA” (RADIO ITALIA LIVE, 30 GIUGNO 2017) – Samuel lo scorso 28 giugno è stato protagonista a Roma di un bellissimo ed emozionante concerto all’aperto al PostePay Rock. Un evento nel quale l’ex Subsonica ha allietato il pubblico accorso con brani tratti dalle proprie esperienze nella band ma anche i suoi pezzi da solista. Samuel presentatosi sul palco visibilmente emozionato ha aperto il concerto rimarcando: ” Sono felicissimo di essere qui questa sera, di far ripartire questo momento di libertà totale che mi sono ritagliato”. Quindi il cantante nei ritagli tra una canzone e l’altra ha avuto modo di parlare delle azioni terroristiche durante i concerti ed inoltre della sua esperienza sanremese. Nello specifico ha dichiarato: “Vogliono farci credere di aver paura ai concerti ma…ad un concerto non si può aver paura, ragazzi, è assolutamente impossibile.. Sanremo ti mette di fronte ad una serie di cose, anche di fronte al percorso che avevo fatto, come una porta che si apre su una strada che devi rifare da capo”.

