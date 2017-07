Sergio Sylvestre a Radio Italia Live

SERGIO SYLVESTRE, IL CANTANTE PER LA PRIMA VOLTA SUL PALCO DI... (RADIO ITALIA LIVE, IL CONCERTO PALERMO) – Per molti cantanti l'appuntamento con il concerto di Radio Italia Live 2017 rappresenta quasi un'abitudine, ma così non è per Sergio Sylvestre, che questa sera si prepara a salire sul palco della kermesse per la prima volta nella sua carriera. L'ex allievo di Amci, in particolare, parteciperà alla sezione "Radio Italia Live 3.0", per la quale ha già effettuato le prove nel pomeriggio di ieri. In attesa dell'evento di stasera, però, l'artista ha concesso a Paola Gallo un'intervista per parlare delle prime impressioni della sua nuova avventura sul palco del Foro Italico: "È bellissimo, c'è un clima così bello! Ho un po' di paura, mi ricorda un po' Sanremo... È un'esperienza a cui ancora non credo, sono contentissimo", ha detto il cantante, che non ha nascoto l'entusiasmo di ritrovare sul palco gli artisti con i quali ha collaborato di recente: "Vedrò J-Ax e Fedez, che hanno prodotto il mio nuovo singolo 'Turn it up' con la base di Major Lazer. Sono troppo contento, mi stanno succedendo tante cose belle". (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

SERGIO SYLVESTRE, I PROGETTI FUTURI (RADIO ITALIA LIVE, IL CONCERTO PALERMO) – Il cantante italo – americano Sergio Sylvestre si presenterà questa sera sul palco del Radio Italia Live a Palermo (è prevista la diretta televisiva in contemporanea su Real Time e canale Nove) per cantare il suo nuovo singolo intitolato Turn It Up recentemente presentato. Un brano che conferma la bontà della produzione discografica di Sylvestre e la crescita di un artista che nell’ultimo anno ha saputo vincere l’edizione 2016 di Amici ed essere protagonista nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Tra l’altro durante intervista rilasciata a Radio 105, il cantante ha parlato dei suoi prossimi progetti rimarcando: “In giro per l’Italia e non solo. Ho tanti live e sono contento di esibirmi. Il palco è la palestra più importante per me e ho la fortuna di essere affiancato da una band composta da professionisti con tanta esperienza da cui posso soltanto imparare. E poi così ho la possibilità di incontrare i fans ed è una cosa che adoro!”.

SERGIO SYLVESTRE: LE COLLABORAZIONI CON J-AX E FEDEZ (RADIO ITALIA LIVE, 30 GIUGNO 2017) – Durante l’intervista rilasciata da Sergio Sylvestre a Radio 105 nel giorno dell’uscita del suo ultimo singolo Turn it Up, l’artista nato nello stato della California ha avuto modo di parlare delle prestigiose collaborazioni con due dei rapper più amati in Italia: Fedez e J-Ax. Sylvestre ha avuto parole di grande apprezzamento per loro e nello specifico ha evidenziato: “J-Ax ha un’energia contagiosa. A volte è come se mi leggesse nel pensiero. Ho capito sin da subito, nella scuola di Amici, che con lui avrei lavorato benissimo. Fedez è un ragazzo di un’intelligenza incredibile. Ama il suo lavoro e ci mette grande passione. Quando mi hanno chiesto di collaborare con loro in un brano dell’album che parla dell’Italia, il Paese che mi ha adottato e mi ha offerto tantissime opportunità, ho accettato senza esitazioni. 'Turn it up' me l’hanno cucita addosso come due sarti. Ne hanno seguito step by step la realizzazione anche in sala di incisione. Lavorare con loro significa imparare tantissimo. Umanamente poi, sono due persone splendide”.

© Riproduzione Riservata.