SI LANCIA DAL BALCONE/ Video, usa il paracadute comprato su internet: rischia la vita come un pazzo

Paracadute (Pixabay)

SI LANCIA DAL BALCONE CON IL PARACADUTE ACQUISTATO SU INTERNET - Arriva dal Brasile la storia di un uomo che si è lanciato dal balcone indossando un paracadute acquistato su internet. A raccontare questa vicenda al mondo intero è stato un video, diffuso dai media locali, che ritrae l'aspirante paracadutista mentre, in bilico sul parapetto del suo balcone, fissa il vuoto in attesa di potersi buttare. Di fianco a lui gli amici e la famiglia, mentre sulle sue spalle fa bella mostra di sé un paracadute nuovo di zecca acquistato tempo prima online. Sempre da ciò che si vede nel filmato, l''uomo attende le istruzioni di chi gli sta attorno, mentre da qualche parte poco distante i teneri versi di un bambino catturano l'attenzione dell'osservatore. Alla fine del video il tanto atteso conto alla rovescia, seguito da un ampio respiro e dal tuffo alla ricerca dell'ignoto, con un finale che, seppur lieto, ha in sapore di un vero colpo di fortuna.

Sì, perché Secondo i media brasiliani l'uomo avrebbe acquistato il paracadute utilizzato per il suo lancio "casalingo" su un comune portale di e-commerce, puntando magari su un'occasione imperdibile o sulle recensioni di chi, probabilmente, ha acquistato il paracadute prima di lui per lanciarsi nel vuoto. Non vi è dubbio che nel recensire l'oggetto sul portale, l'uomo potrà condividere solo aspetti positivi, con la fortuna di non non dover richiedere, come spesso accade a molti utenti, una snervante e tortuosa procedura di reso. In queste ultime ore, però, il suo video ha fatto il giro del mondo e il suo lancio "casalingo" è stato definito da tutti una vera follia. Se non volete perdervi il filmato che nelle ultime ore ha fatto il giro del web, potete cliccare qui.

