STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: La matassa e Tutti pazzi per l'oro (venerdì, 30 giugno 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 30 GIUGNO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 30 giugno 2017, la programmazione dei caanli Mediaset di dedica principalmenteal cinema, con qualche spruzzata di fiction, attualità e varietà, cercando comunque di offrire motivi di interesse in grado di strappare pubblico alla concorrenza. Il programma più seguito potrebbe essere Quarto grado che vanta ormai un pubblico consolidato e che dovrà vedersela in particolare con La matassa, il film comico che andrà in onda su Canale 5, Italia 1 invece, si batterà con il film Tutti pazzi per l'oro. Ma senza soffermarci troppo sull'introduzione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Proprio al film di Picone e Ficarra è affidato il compito di aprire la serata su Canale 5, cercando di strappare risate con una storia imperniata sull'eterno dissidio tra due cugini. Nel cast anche Anna Safroncik, nella parte di una donna che cerca di farli riappacificare dopo tanto tempo. Cinema anche per Italia 1, che propone Tutti pazzi per l'oro, pellicola diretta nel 2008 da Andy Tennant, con un ottimo cast formato da Kate Hudson, Donald Sutherland e Matthew Mcconaughey.

Protagonista della trama è Ben Finnegan, un cacciatore di tesori ossessionato dalla Dote della Regina, per la quale si è letteralmente rovinato. Punta invece sulla cronaca Rete 4, ove andrà in onda Quarto Grado, programma di approfondimento in cui Gianluigi Nuzzi, affiancato da Elena Tambini va a scandagliare alcuni casi irrisolti di cronaca nera che hanno appassionato l'opinione pubblica. Nuovamente cinema per La5, che proporrà Qualcosa di cui... sparlare, diretto da Lasse Hallstrom nel 1995 e caratterizzato da uno straordinario cast che vede la contemporanea presenza di Julia Roberts, Dennis Quaid, Gena Rowlands e Robert Duvall.

La vicenda narrata è quella di Grace, che vede la sua vita sconvolta dal tradimento del marito e deve iniziare a riconsiderare il suo futuro. Intrattenimento per Mediaset Extra, dove è prevista la messa in onda di Buona la prima, sit-com che vede la partecipazione di Francesco Villa, Alessandro Besentini, Katia Follesa, Enzo Paci e Alessandro Betti, tutti chiamati a recitare senza un vero e proprio copione e, di conseguenza, ad improvvisare. Di nuovo cinema per Iris che trasmetterà A proposito di Schmidt, un film drammatico diretto da Alexander Payne nel 2002 in cui Jack Nicholson veste i panni di un uomo appena rimasto vedovo che cerca di convincere la figlia a non sposare un fidanzato da lui ritenuto inadeguato, con pessimi risultati.

Non sfugge alla tendenza della serata Italia 2, che propone al suo pubblico True Justice 2 - Missione segreta, diretto da Keoni Waxman, con Steven Seagal, come al solito pronto ad un vero e proprio tour de force contro il crimine organizzato. Top Crime trasmetterà a sua volta Game of Silence, una serie che vede David Lyons nei panni di un avvocato alla ricerca della verità su nove mesi trascorsi in carcere nel corso dell'adolescenza. Infine Boing, che proporrà Teen titans, una serie di animazione statunitense imperniata sulle imprese di cinque super-eroi.

Canale 5 ore 21.10 La matassa, film

ore 23.15 Niente da dichiarare, film

Italia 1 ore 21.15 Tutti pazzi per l'oro, film

ore 23.35 The Transporter, serie televisiva

Rete 4 ore 21.15 Quarto grado, programma di attualità

ore 00.30 Gran Tour d'Italia sulle orme dell'eccellenza, programma di attualità

La 5 ore 21.10 Qualcosa di cui...sparlare, film

Mediaset Extra ore 21.15 Buona la prima, sit-com

Iris ore 21.00 A proposito di Schmidt, film

Italia 2 ore 21.10 True Justice II - Missione Segreta, film

Top Crime ore 21.10 Game of Silence, serie televisiva

Boing ore 21.20 Teen titans, serie di animazione.

