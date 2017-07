STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Non sposate le mie figlie! (venerdì, 30 giugno 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 30 GIUGNO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 30 giugno 2017, la programmazione dei canali Rai, è stata così organizzata, su Rai Uno, Rai Due e Rai Movie i telespettatori fedeli potranno seguire un film a scelta tra il genere commedia, drammatico e avventura. Rai Tre punta sul programma di apprfondimento "La grande storia", mentre il canale Rai 5 propone il dramma teatrale "Don Giovanni". Due le serie teevsive previste per la prima serata, una di genere poiziesco in onda su Rai 4 e un'altra di genere commedia sentimentale in programmazione su Rai Premium. La scelta dei telespettatori cadrà molto probabilmente sul film di avventura in onda su Rai Movie. La serata di Rai Uno prosegue con la IX edizione del Premio "Biagio Agnes", in diretta da Marina Grande, una delle più belle località di Sorrento. Rai Due in seconda serata propone la visione del film drammatico "Tannel Hall-Storia di un'amicizia", mentre Rai Tre presenterà un programma di reportage di Davide Demichelis intitolato "Radici-L'altra faccia dell'immigrazione" Ma dopo questa intensa introduzione, vediamo la programmazione della serata Rai nel nettaglio.

Su Rai Uno andrà in onda un film di produzione francese di genere commedia intitolato "Non sposate le mie figlie!", di Philippe de Chauveron con Christian Clavier, Frédérique Bel, Chantal Lauby e Frédéric Chau. E' la storia di una famiglia di provincia molto facoltosa. Le quattro figlie dei coniugi Verneuil scelgono di sposare uomini di nazionaltà diverse. L'esperienza multietnica e le differenti culture porteranno in famiglia problemi e preoccupazioni. "La ragazza della scogliera" è la pellicola di genere drammatico in programmazione sul canale Rai Due. La storia si svolge in una piccola città del mar Baltico, dove viene trovato ilcorpo senza vita di una ragazzina. Durante le indagini si individuano molti sospettati e tutti nascondono un segreto.

La regia è di Thomas Berger, gli attori principali sono Barbara Auer, Heino Ferch ed Anja Kling. Rai Tre dedica la prima serata al programma di approfondimento "La grande storia-La svastika e la droga", con una interessante introduzione del giornalista Paolo Mieli. Il genere poliziesco è l'alternativa proposta da Rai 4 che manderà in onda tre telefilm della serie "Criminal Minds" settima stagione, con Shemar Moore e Thomas Gibson. La prima serata di Rai 5 comincia prima del solito infatti alle 19,30 andrà in onda "Don Giovanni", un'opera teatrale in due atti con l'orchestra intitolata L. Cheribini diretta dal grande maestro statunitense James Conlon.

Gli amanti del genere lirico potranno godersi tre ore di spettacolo, in diretta dal più famoso teatro di Spoleto, il teatro nuovo denominato "Gian Carlo Menotti". Il genere avventura è la scelta di Rai Movie che regala ai suoi telespettatori la visione del film "Il giro del mondo in 80 giorni", di Franck Coraci, con Jackie Chan e Steve Coogan. Tratto dal famoso romanzo di Jules Verne, la pellicola racconta l'avventura di Phileas Fogg, un gentiluomo londinese che insieme al suo maggiordomo, il fedele e bravo Passepartout, vuole vincere una scommessa completare il giro del mondo in soli ottanta giorni. Rai Premium ripropone la serie televisiva di genere commedia romantica "E' arrivata la felicità", con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Lunetta Savino e Alessandro Roja. Alle soglie del suo matrimonio con Vittorio, la bella Angelica conosce Orlando, un architetto che la farà innamorare.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.25 Non sposate le mie figlie, film genere commedia

Rai Due ore 21.15 La ragazza della scogliera, film genere drammatico

Rai Tre ore 21.20 La svastika e la droga, documentario genere storico

Rai 4 ore 21.10 Criminal Minds, serie televisiva genere poliziesco

Rai 5 ore 19.30 Don Giovanni, opera teatrale

Rai Movie ore 21.10 Il giro del mondo in 80 giorni, film genere avventura

Rai Premium ore 21.20 E' arrivata la felicità, serie televisiva genere commedia

© Riproduzione Riservata.