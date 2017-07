Selvaggia e Francesco, Temptation Island

Selvaggia Roma, Temptation Island, video: nessuno dimentica le liti a Uomini e donne! - Selvaggia Roma è stata una delle protagoniste della prima puntata di Temptation Island. Ha urlato, sbraitato, litigato, sin dal primo momento, sin dall'arrivo in barca ma tutti coloro che l'avevano presa in simpatia per via della sua gelosia e la sua voglia di tenersi stretta il suo uomo, si sono dovuti ricredere. Quello mostrato da Selvaggia non è amore o gelosia per il suo compagno, ma è il suo modo di essere o, almeno, di essere in tv visto che anche a Uomini e donne, dove è stata corteggiatrice anni fa, la bella romana ha fatto sfoggio delle sue doti.

All'epoca i tronisti sul trono erano Francesco Monte e Alessio Lo Passo e a fare furore ci pensavano le due sorelle Francesca e Pamela e proprio una di loro è finita sotto la macina di Selvaggia Roma. A colpi di pizzoni e di "perizoma in bella vista", la bella corteggiatrice ha preso di petto la situazione tanto da fare un vero e proprio show sia dentro lo studio che fuori, dietro le quinte, dove è servito l'intervento di Gianni Sperti e della stessa Tina Cipollari che di certo non ha messo pace, anzi. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA LITE. Quello che abbiamo visto è ancora niente in confronto a quello che la bella Selvaggia può ancora dare: i due finiranno per arrivare alle mani o il matrimonio di cui si parla in questi giorni sarà proprio il loro? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane.

