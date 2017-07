Temptation Island 2017 / Anticipazioni e news: tutti online, Francesca assente... come mai?

Temptation Island 2017

LE RAGAZZE SONO TORNATE SU INSTAGRAM – Mancano tre giorni alla messa in onda della seconda puntata di Temptation Island 2017, il docu-reality trasmesso dalla rete ammiraglia di Casa Mediaset e condotto in prime time da Filippo Bisciglia. Nell'attesa, ieri pomeriggio si sono concluse le registrazioni e le coppie sono tornate a casa. In tanti, sono tornati sui social network, a cominciare da Selvaggia Roma che ha aperto le danze postando uno scatto in compagnia di Valeria Bigella. Successivamente, ha condiviso uno scatto anche con Camilla Mangiapelo scrivendo una bella dedica di amicizia: "Sull'isola si trovano le amiche! Ti amo, grazie per tutto. La mia piccola Camilla". Di seguito, anche la Mangiapelo ha commentato lo scatto: "Ho trovato una spalla su cui piangere, un volto complice e una sorellona che riusciva a farmi ridere, sembrerà assurdo a chi non ci ha vissuto ma certe cose non si possono spiegare". Una pagina fan dedicata a Riccardo e Camilla inoltre, ha condiviso il primo resoconto: "Beccate all’aeroporto di Cagliari! Allora le abbiamo viste entrare in aeroporto, noi siamo di cagliari, c’erano solo le ragazze, tranne la ragazza di Ruben!", scrivono così come riferisce Isa&Chia. Tra le ragazze quindi, grande assente Francesca Baroni, come mai? I ragazzi, sicuramente rincaseranno tra qualche giorno. Attiva nuovamente sui social anche Carmen Rimauro, che ha partecipato nel ruolo di tentatrice, così come Andrea Melchiorre. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

SELVAGGIA E FRANCESCO SI SONO SPOSATI? – Lunedì andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island 2017 e, tra le novità del nuovo appuntamento con il docu-reality, ci sarà il confronto tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. La coppia, dopo aver mostrato momenti di reciproca gelosia, avrà modo di confrontarsi per poi uscire insieme più felici di prima. Camilla e Riccardo infatti, secondo le prime indiscrezioni, sono serenamente insieme e, il programma, ha rafforzato ancor di più la loro unione. Intanto, le registrazioni del reality show prodotto dalla Fascino, si sono ufficialmente concluse nel corso della giornata di ieri e, ad oggi, tutti i protagonisti sono tornati attivissimi sui social. A questo punto, bisognerà capire chi è la coppia che si è unita in matrimonio durante questi 21 giorni e, tra le primissime indiscrezioni, salta all'occhio un selfie pubblicato da Selvaggia dove compare un anello che prima non aveva: si è sposata con Francesco? Del resto, nonostante litighino in maniera continua, entrambi sono profondamente innamorati. A questo punto, bisognerà visionare i vari appuntamenti in televisione e tenere d'occhio i social, specie Instagram visto che, da oggi, i ragazzi sono nuovamente liberi di postare ciò che vogliono anche se, non potranno postare fotografie insieme durante la messa in onda del programma. Cliccate qui per visionare lo scatto postato da Selvaggia. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

ALESSIO HA TRADITO VALERIA? – Temptation Island 2017, possiede questo anno una fortissima dose di "trash" che forse, incredibilmente, non si era mai trovata in maniera così prepotente durante gli scorsi anni. E così, nel docu-reality dell'ammiraglia di Casa Mediaset condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo ritrovato coppie non da poco. Valeria per esempio, sembra prontissima a lasciare Alessio. In attesa della seconda puntata di lunedì, dal web arrivano puntualmente indiscrezioni e notizie e, tra le altre, si parla incessantemente del matrimonio tra i due che, come ben sapete, in Italia non è valido. La coppia potrebbe rischiare l'eliminazione ma, ciò non accadrà. Il motivo? Semplicemente perché i due si sono sposati in maniera simbolica ai Caraibi e in Italia questo non vuol dire nulla. Inoltre, i ragazzi non l'hanno assolutamente tenuto nascosto alla redazione del programma e, sotto quel punto di vista il rischio eliminazione non è contemplato. Durante la prima puntata però, Alessio ha dato modo alla fidanzata di arrabbiarsi non poco dopo essersi avvicinato a Carmen Rimauro, ex corteggiatrice di Manuel Vallicella durante il trono classico della passata stagione di Uomini e Donne. "Io sto benissimo senza di lei - confessa Alessio - Mi manca più il gatto della mia ragazza. Non mi incuriosisce più. Appiattisce tutto, pure a letto", ha confessato lui. Di seguito, ha peggiorato la situazione: "Non sono sicuro di amarla e di volerla come madre dei miei figli". Sul web però, si parla ancora di Alessio e Carmen e, si vocifera che i due abbiamo avuto un incontro passionale sotto le coperte: sarà così? A questo punto, altro che matrimonio bis! (Aggiornamento di Valentina Gambino)

FRANCESCA E RUBEN, COPPIA CHE SCOPPIA? – Temptation Island 2017 ha aperto i battenti da quasi una settimana. Lunedì prossimo infatti, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la seconda puntata che vedrà il primo falò di confronto tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, unica coppia famosa della quarta edizione nata dal trono classico di Uomini e Donne. I fan dei "Riccamilla" sono entrati in profonda crisi e, nell'attesa di scoprire cosa succederà ai loro beniamini, sono arrivate in rete le prime indiscrezioni e, a quanto pare, Riccardo e Camilla sono sereni e non si sono lasciati. Intanto, le altre coppie in gara, hanno già creato dinamiche non da poco e, Ruben e Francesca sono finiti al centro di numerose discussioni online. Il ragazzo infatti, ha mostrato tutti i suoi sentimenti e si è messo a nudo senza filtri. Anche lei ha fatto la stessa cosa ma, non si è portata a casa gli stessi risultati (in termini di apprezzamenti). Francesca infatti, ha confidato di non essere sicura di amare Ruben e, di contro, il fidanzato si presenta molto servile e accondiscendente. Per molti, Francesca e Ruben però, sono una di quelle coppie un po' "tarocche", chiamate solo per alimentare il gioco. Secondo il web infatti, Ruben e Francesca si sono lasciati già da tempo in quanto, altrimenti non è possibile comprendere l'atteggiamento (quasi) sereno del ragazzo di fronte le esternazioni della sua fidanzata. Francesca e Ruben stanno prendendo in giro tutti? (Aggiornamento di Valentina Gambino)

FILIPPO BISCIGLIA PROMETTE GRANDI EMOZIONI – Sale l’attesa per la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island 2017 che andrà in onda lunedì 3 luglio, in prima serata su canale 5. A raccontare le vicende delle sei coppie in gara sarà, come sempre, Filippo Bisciglia che stuzzica la curiosità dei fans del programma dell’amore così: “questo che vedete è esattamente la metà di ció che vi dovró raccontare nella seconda puntata... buona serata a tutti... ci vediamo lunedì”, scrive il conduttore di Temptation Island 2017. Cosa accadrà, dunque, nel secondo appuntamento con il programma dell’amore? Ci sarà l’addio di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo che si confronteranno e decideranno se lasciare il programma in coppia o da soli ma potrebbero esserci anche i confronti di Valeria e Alessio, Ruben e Francesca, in crisi già dalle prime battute della prima puntata. I colpi di scena, inoltre, potrebbero regalarli anche Selvaggia e Francesco così come Nicola e Sara. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NICOLA HA TRADITO DAVVERO SARA? – Sono stati tanti i colpi di scena della prima puntata di Temptation island 2017. Oltre alla storia di Francesca e Ruben, di Selvaggia e Francesco e di Valeria e Alessio, sta facendo molto discutere anche la relazione tra Nicola e Sara. I due stanno insieme da cinque anni e lei che oggi ha 21 anni non ha avuto altri uomini. Partecipano a Temptation Island perché Sara vuole essere sicura di potersi fidare del fidanzato, definito dagli amici il classico calciatore playboy. Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2017, Nicola si è avvicinato tantissimo alla single Antonella Fiordelisi a cui ha confessato di aver tradito Sara, all’oscuro di tutto. La fidanzata ha così scoperto il tradimento durante il falò con le altre fidanzate restando letteralmente senza parole. Il tradimento, dunque, è vero o Nicola lo ha detto solo per provocare la reazione della sua dolce metà? "Questo non è Nicola, non è il mio fidanzato", ha infatti dichiarato durante il primo falò. Nicola ha davvero tradito Sara? Forse, lo scopriremo solo durante il falò di confronto tra i due (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FRANCESCA E RUBEN, I FANS NON SONO CONVINTI – Francesca e Ruben formano una delle coppie più discusse di Temptation Island 2017. La ragazza, nel corso della prima puntata ha espresso tutti i suoi dubbi sul fidanzato e sembra pronta a lasciarlo per cominciare a cominciare nuovi ragazzi. Da parte sua, Ruben ha dichiarato di voler dimostrare a Francesca che non è il ragazzo, pronto ad aspettarla sempre e comunque e, nel corso della seconda puntata, potrebbe cominciare a conoscere le tentatrici. Il polo del web si è schierato in massa con Ruben ma, sui social, c’è qualcosa che non torna. Come scrive il portale Gossip e Tv, infatti, sui social è spuntata una foto in cui Francesca e Ruben sono molto felici. La fidanzata, inoltre, avrebbe commentato lo scatto così: “La pazienza, casa nostra, il contatto, il tuo conforto… ha a che fare con me… è qualcosa che ha a che fare con me”. Francesca e Ruben, dunque, stanno fingendo o sarà successo qualcosa nel corso delle registrazioni di Temptation Island 2017 che non è ancora stato mostrato? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

RICCARDO E CAMILLA, QUAL'È LA VERITÀ? – Lunedì 3 luglio, in prima serata su canale 5, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island 2017 che è partito con il botto incollando davanti ai teleschermi più di 3 milioni di telespettatori durante la prima puntata. Merito delle coppie che sono riuscite, sin dalle prime battute, ad incuriosire i fans. Tra le coppie su cui si cono maggiormente concentrate le attenzioni del pubblico c’è quella di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Insieme da sette mesi, la coppia è subito entrata in crisi per la gelosia di entrambi e, già nella seconda puntata lasceranno il programma. A chiedere il confronto immediato sarà l’ex tronista che eprderà la pazienza di fronte al feeling tra Camilla e uno dei tentatori. Filippo Bisciglia li farà così incontrare e chiedere loro se intendono lasciare il programma insieme da soli o in coppia. Cosa succederà?

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sui social, sembra che Riccardo e Camilla, consapevoli di essere ancora più innamorati rispetto al giorno della scelta, lasceranno il programma insieme. Nel frattempo, non si placano le polemiche sulla conoscenza tra la coppia e Simona Solimeno, la tentatrice che ha legato con Riccardo sin dalla prima puntata e che è legata a Camilla da un’amicizia. A fare chiarezza è stata la stessa Raffaella Mennoia che, stanca delle insinuazioni sul programma, ha dichiarato: “Sono stanca di leggere cattiverie infondate ma soprattutto che si dia sempre per scontata la cattiva fede. A tutti quelli che mi scrivono di Riccardo, Camilla e Simona vorrei chiarire che si sa che i tre sono amici ma se avrete pazienza nelle prossime puntate vedrete l’evoluzione della situazione che non riguarda i tre ma altre persone…abbiate fiducia!”.

